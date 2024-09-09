Дело в бане. Экс-глава департамента мэрии Виталий Витухин в третий раз под следствием

Теперь Виталия Витухина обвиняют по трём статьям УК Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В отношении бывшего начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина возбудили третье уголовное дело — по части 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), сообщил источник НГС. Новое дело против экс-чиновника, который находится в СИЗО с начала лета, открыли 3 сентября.

По данным собеседника НГС, Виталию Витухину вменяют причинение ущерба городскому бюджету в размере 28 миллионов рублей. Ущерб, по версии следствия, наступил из-за действий Витухина по исполнению концессии по ремонту муниципальных банных комплексов.

Концессионное соглашение №20 между мэрией и ООО «Объединение 24» заключили в июне 2019 года. Согласно нему, компания должна была отремонтировать за свой счёт бани на Клубной, 37 и Переездной, 63. На момент заключения контракта департамент возглавлял Александр Люлько.

Следствие считает, что в период с 2019 по 2024 год Виталий Витухин на посту начальника департамента инвестиций знал, что концессионер не ведёт работы по реконструкции бань, при этом использует их по назначению. Чиновник якобы не принял мер по расторжению договора, из-за чего организация продолжила эксплуатировать бани.

ООО «Объединение 24» работает с 2013 года, с 2022 года компанией руководит Евгений Телембовский. Равными долями в организации владеют Евгений Мартыненко, Вячеслав Логвинов и Владимир Мишенин. Выручка компании за прошлый год составила 3,6 миллиона рублей, прибыль — 178 тысяч. Гендиректор фирмы числится руководителем ещё пяти компаний, среди которых «Объединение 24-В» и «Объединение 24-Г». Последняя также фигурирует в материалах дела — она тоже занималась реконструкцией банных комплексов.

Ущерб следствие оценило, исходя из данных по стоимости аренды помещений. Мэрия не получила 28 миллионов рублей за то время, пока концессионер использовал бани, уточнил источник НГС. По данным собеседника, в отношении одного из руководителей ООО «Объединение 24» возбуждено дело о мошенничестве.

В мае в СУ СКР по Новосибирской области сообщили о возбуждении двух уголовных дел в отношении Виталия Витухина. Первое дело касается превышения должностных полномочий (пункты «в, г» части 3 статьи 286 УК РФ) и связано с незаконной передачей участка кладбища «Заельцовское». Проверка установила, что чиновник нарушил закон, приняв решения, которые позволили аффилированным лицам получить территорию кладбища. Ущерб превысил 50 миллионов рублей, считает следствие.

Второе уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 169 УК РФ (незаконное вмешательство в деятельность юридического лица). Следствие утверждает, что Виталий Витухин незаконно ограничивал деятельность неназванной компании, с которой был заключен договор на размещение торговых павильонов. Чиновник отправил компании уведомление о расторжении договора, что препятствовало ее работе.

НГС подробно разбирал уголовные дела в отношении Витухина. Первое касается участка, который не имеет отношения к кладбищу, а второе — скандальных павильонов на МЖК, которые на самом деле нельзя было построить.