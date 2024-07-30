Суд оставил экс-главу департамента мэрии в СИЗО — чиновника обвиняют в незаконной передаче части кладбища

Витухина задержали в июне Источник: Александр Ощепков, Густаво Зырянов / NGS.RU











Дзержинский районный суд Новосибирска оставил под стражей бывшего начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина. Об этом корреспонденту НГС сообщила адвокат обвиняемого Мария Мамонтова.



Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству следователя. Экс-чиновник останется в СИЗО до 2 октября.

В мае в СУ СКР по Новосибирской области сообщили о возбуждении двух уголовных дел в отношении Виталия Витухина. Первое дело касается превышения должностных полномочий (пункты «в, г» части 3 статьи 286 УК РФ) и связано с незаконной передачей участка кладбища «Заельцовское». Проверка установила, что чиновник нарушил закон, приняв решения, которые позволили аффилированным лицам получить территорию кладбища. Ущерб превысил 50 миллионов рублей, считает следствие.

Второе уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 169 УК РФ (незаконное вмешательство в деятельность юридического лица). Следствие утверждает, что Виталий Витухин незаконно ограничивал деятельность неназванной компании, с которой был заключен договор на размещение торговых павильонов. Чиновник отправил компании уведомление о расторжении договора, что препятствовало ее работе.

НГС подробно разбирал уголовные дела в отношении Витухина. Первое касается участка, который не имеет отношения к кладбищу, а второе — скандальных павильонов на МЖК, которые на самом деле нельзя было построить.



В апреле НГС писал, что в Новосибирске решили ликвидировать похоронный дом, и узнал, кто получит принадлежащие ему акции.

