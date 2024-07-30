НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

ясная погода, без осадков

ощущается как +27

1 м/c,

южн.

 745мм 42%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,56
EUR 94,14

СРОЧНО

Находчивые новосибирцы разбирают недострой

Мошенники из JPB
Новосибирск ведет соцсети
Завод гудит по ночам
Где учатся отличники
Продал дом и купил яхту
Плохое зрение — бич 21 века
Кто сидел за рулём BMW
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Криминал Дело Витухина Суд оставил экс-главу департамента мэрии в СИЗО — чиновника обвиняют в незаконной передаче части кладбища

Суд оставил экс-главу департамента мэрии в СИЗО — чиновника обвиняют в незаконной передаче части кладбища

Виталий Витухин останется в СИЗО до 2 октября

1 127
6 комментариев
Витухина задержали в июне

Дзержинский районный суд Новосибирска оставил под стражей бывшего начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина. Об этом корреспонденту НГС сообщила адвокат обвиняемого Мария Мамонтова.

Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству следователя. Экс-чиновник останется в СИЗО до 2 октября.

В мае в СУ СКР по Новосибирской области сообщили о возбуждении двух уголовных дел в отношении Виталия Витухина. Первое дело касается превышения должностных полномочий (пункты «в, г» части 3 статьи 286 УК РФ) и связано с незаконной передачей участка кладбища «Заельцовское». Проверка установила, что чиновник нарушил закон, приняв решения, которые позволили аффилированным лицам получить территорию кладбища. Ущерб превысил 50 миллионов рублей, считает следствие.

Второе уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 169 УК РФ (незаконное вмешательство в деятельность юридического лица). Следствие утверждает, что Виталий Витухин незаконно ограничивал деятельность неназванной компании, с которой был заключен договор на размещение торговых павильонов. Чиновник отправил компании уведомление о расторжении договора, что препятствовало ее работе.

НГС подробно разбирал уголовные дела в отношении Витухина. Первое касается участка, который не имеет отношения к кладбищу, а второе — скандальных павильонов на МЖК, которые на самом деле нельзя было построить.

В апреле НГС писал, что в Новосибирске решили ликвидировать похоронный дом, и узнал, кто получит принадлежащие ему акции.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Арест чиновника Мэрия Суд
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
иккенхисацу
30 июля 2024, 16:10
Концессии проверить надо,которые он лоббировал
Гость
30 июля 2024, 15:58
Ничего святого для этих жуликов нет уже даже на мертвых холопах уже бабки делают.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Elena,55

Ярослав,37

Елена,61

Инна,49

Юлия,45

Максим,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление