Сквер, деньги, два ларька: как бунт жителей двух новосибирских многоэтажек привел к аресту крупного чиновника

За спорный участок бьются и депутаты, и местные жители, но когда дело дошло до строительства сквера, обсуждения угасли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, читатель НГС











На прошлой неделе НГС разбирался в подробностях уголовного дела о незаконной продаже участка Заельцовского кладбища в отношении новосибирского чиновника Виталия Витухина. Экс-главе департамента мэрии вменяют еще одно преступление — препятствование предпринимательской деятельности. Силовики не раскрывали детали дела с момента задержания. НГС узнал, в чем еще обвиняют Витухина, при чем здесь новосибирские депутаты и скандал с застройкой сквера.



«Ограничивал работу компании»

Бывшего начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина обвиняют в двух преступлениях. О первом, которое касается незаконной продажи участка Заельцовского кладбища, НГС писал на прошлой неделе. Детали второго раскрыл источник издания, знакомый с ходом расследования.

Официальных данных о втором преступлении мало. По информации следствия, дело возбуждено по ч. 2 ст. 169 УК РФ (иное незаконное вмешательство в деятельность юридического лица).

В СУ СКР по Новосибирской области в начале июня сообщили лишь, что Виталий Витухин незаконно ограничивал работу неназванной компании, с которой заключил договор на размещение торговых павильонов, а потом препятствовал ее работе — в частности, отправил в компанию уведомление о расторжении договора.

По данным НГС, речь идет о строительстве нестационарных торговых объектов на Высоцкого, 31 (площадью 688 кв. м) и Высоцкого, 35 (165 кв. м). Право на размещение ларьков получила новосибирская компания ООО «Альфа Девелопмент». Действия этой компании, по данным СК, и ограничивал чиновник.

С 2022 года компанией руководит Евгений Борисов. Выручка организации в прошлом году составила 3,8 миллиона рублей, чистая прибыль — всего около трех тысяч. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Ранее ею руководила Александра Паршукова.

Чем известны объекты?

С Александрой Паршуковой в 2021 году был связан скандал на фоне строительства торговых ларьков на Высоцкого, 31 и 35. В сентябре жители близлежащих домов взбунтовались против начавшегося строительства павильона. По словам жильцов, строительство развернулось возле дома на месте, где ранее мэрия и местный депутат Заксобрания Сергей Конько обещали разбить сквер.

30 сентября мэрия развесила уведомления о необходимости в семидневный срок убрать гаражи, расположенные вдоль дома № 31. В противном случае, сообщалось в них, гаражи будут демонтированы как «самовольные нестационарные объекты». 5 ноября на место, где ранее стояли гаражи, приехали неизвестные и начали строительные работы. Среди местных жителей распространился слух, что здесь будут или торговые киоски, или автостоянка.

Жителей МЖК возмутило, что строители не показали им разрешение на проведение работ. Правда, по данным НГС, оно действительно было. 27 сентября 2021 года мэрия и «Альфа Девелопмент» заключили два договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (далее — НТО): № НТО-00563 и № НТО-00564.

Борьба за участки идет уже несколько лет Источник: читатель НГС











Александра Паршукова, занимавшая тогда должность гендиректора стройкомпании, также сообщала НГС, что разрешение на строительство имеется и «всё законно».



На стороне местных жителей выступал депутат Заксобрания Сергей Конько. Его представитель тогда рассказал НГС, что еще в 2019 году территорию перевели в зеленую зону и планировали разбить на ней сквер, но и сегодня сквера на участке нет. В ноябре 2021 года жители МЖК вышли на массовый сход против строительства торговых объектов на месте снесенных гаражей.

Последние новости о спорной территории были в сентябре прошлого года: тогда активистов возмутила вырубка деревьев на месте, где должен быть сквер. Представительница депутата Сергея Конько тогда сообщила, что намерения местных жителей не изменились, и они просят облагородить территорию. В последний раз активисты требовали посвятить сквер на Высоцкого участникам спецоперации.

В приемной Сергея Конько на вопросы корреспондента о планах по строительству сквера не ответили, заявив, что специалист, владеющий информацией, находится в отпуске до следующей недели.

Сквер, которого не могло быть

Несмотря на отсутствие публичных заявлений муниципальных властей о ситуации на Высоцкого, сразу после митинга жителей МЖК в мэрии прошло заседание комиссии по вопросам внесения изменений в схему размещения НТО.

На встрече 23 ноября 2021 года в том числе обсуждали проблемные ларьки: 11 членов комиссии единогласно проголосовали за исключение павильонов из схемы с предоставлением другого места взамен. Директора ООО «Альфа Девелопмент» уведомили, что договор будет расторгнут через четыре месяца, 29 марта 2022 года.

Взамен компании предложили компенсационное место — торговый павильон площадью 189 квадратов на улице Плахотного. Застройщика предложение не устроило, поэтому ООО «Альфа Девелопмент» обратилось в арбитражный суд с требованием отменить решение мэрии о расторжении договора на эксплуатацию ларьков на Высоцкого. Суд встал на сторону истца, потому что мэрия не смогла доказать, что ларьки входят в территорию будущего сквера. Более того, мэрия сама называла участки на Высоцкого, 31 и 35 «перспективными» для возведения НТО, следует из решения суда.

Единогласное решение позволило запретить строительство ларьков, но позже суд встал на сторону застройщика Источник: протокол заседания комиссии











Возвести сквер на спорной территории затруднительно не только из-за конфликта застройщика и властей. В мае прошлого года АО «РЭС» сообщило, что работы на участке проводить нельзя из-за пролегающих в охранных зонах подземных кабельных линий. По той же причине не согласовали проведение работ и в СГК.



Департамент Виталия Витухина пытался договориться с «Альфа Девелопментом», руководителем которого на тот момент уже стал Евгений Борисов. В марте и апреле 2023 года в адрес компании поступило два обращения от самого Витухина и его заместителя Дениса Колмакова — оба ссылались на многочисленные жалобы депутата Сергея Конько и местных жителей из-за строительства ларьков и предлагали Евгению Борисову альтернативные места для их возведения.

Неудавшийся компромисс

После того как АО «РЭС» и СГК высказались о невозможности строительства сквера на Высоцкого, компания «Альфа Девелопмент» обратилась к Виталию Витухину с просьбой продлить без торгов срок договора о размещении торговых павильонов на семь лет. 20 декабря прошлого года мэрия Новосибирска в лице начальника департамента и застройщик заключили два дополнительных соглашения, срок действия договоров на эксплуатацию ларьков продлили до 2033 года.

Спустя несколько дней, 27 декабря, в мэрии прошло рабочее совещание по вопросу благоустройства территории на Высоцкого под председательством вице-мэра Анны Терешковой. Департаменту строительства и архитектуры поручили рассмотреть вопрос о резервировании спорных земельных участков для «муниципальных нужд». На том же совещании департаменту Виталия Витухина поручили уведомить застройщика о расторжении договора, который он только что продлил — он должен был сделать это после резервирования участков.

В результате 19 февраля 2024 года исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов подписал постановление о резервировании участков на Высоцкого на три года. Предполагается, что за это время власти найдут способ благоустроить территорию и разбить на ней сквер. Директору «Альфа Девелопмента», в свою очередь, предложили участок на улице Чапаева в Первомайском районе. НГС попытался узнать о решении компании, но Евгений Борисов не ответил на сообщение корреспондента.

Несмотря на то что Виталий Витухин принял решение продлить договор с «Альфа Девелопментом», поводом для возбуждения уголовного дела, по данным источника НГС, стал его якобы отказ. По версии следствия, компания обратилась к начальнику департамента с просьбой продлить действие договора и возместить сумму понесенных затрат в 1,1 миллиона рублей. Витухин, считают силовики, подписал постановление о запрете на эксплуатацию спорного участка. Экс-начальника департамента обвиняют в том, что он препятствовал работе юридического лица на протяжении двух последних лет. При этом и местные жители, и депутаты активно требовали запретить строить ларьки и обвиняли департамент мэрии в выделении земли под него.

Ранее НГС выяснил, кто сдал главного борца с коррупцией Новосибирской области Вялкова.