«До сих пор выплачиваем ипотеку»: на чем основано дело о продаже новосибирского кладбища — оно удивило покупателей

Виталия Витухина задержали почти месяц назад Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Экс-глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин почти месяц находится в СИЗО. Бывшего чиновника обвиняют в превышении полномочий и препятствовании деятельности юрлица. С момента заключения его под стражу была известна лишь версия следствия. НГС узнал детали уголовного дела и нашел компании, которые СК называет «аффилированными лицами» бывшего главы департамента.



В чем обвиняют Виталия Витухина

Центральный районный суд Новосибирска 6 июня постановил арестовать бывшего начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина. Он будет находиться под стражей до 31 июля.

Постановление суда пока не вступило в законную силу. По данным источников НГС, экс-чиновник не признал свою вину.

В мае в СУ СКР по Новосибирской области сообщили о возбуждении двух уголовных дел в отношении Виталия Витухина. Первое дело касается превышения должностных полномочий (пункты «в, г» части 3 статьи 286 УК РФ) и связано с незаконной передачей участка кладбища «Заельцовское». Проверка установила, что чиновник нарушил закон, приняв решения, которые позволили аффилированным лицам получить территорию кладбища. Ущерб превысил 50 миллионов рублей, считает следствие.

Второе уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 169 УК РФ (незаконное вмешательство в деятельность юридического лица). Следствие утверждает, что Виталий Витухин незаконно ограничивал деятельность неназванной компании, с которой был заключен договор на размещение торговых павильонов. Чиновник отправил компании уведомление о расторжении договора, что препятствовало ее работе.

Защита обжаловала постановление об аресте, но суд оставил решение в силе. Расследование продолжается.

Три новых собственника

По данным источника НГС, дело о превышении полномочий связано со спорной территорией на Мочищенском шоссе, 1. Помещения и землю по этому адресу арендовали три организации: ООО «Ритуальное хозяйство», ООО «Перспектива» и ООО «Профессионал». По словам собеседника, речь идет, в частности, о нескольких помещениях в корпусе № 3.

Три компании, кроме расположения на одной территории, объединяет один и тот же судебный спор с мэрией Новосибирска: все организации пытались оформить право собственности на городскую недвижимость без проведения торгов.

В январе 2022 года с разницей в девять дней Арбитражный суд Новосибирской области вынес три одинаковых решения в отношении разных компаний. Первый истец, «Ритуальное хозяйство», требовал передать в его собственность шесть помещений площадью от 5,3 до 225,2 кв. м. Компания арендовала их и получила законное право выкупить, но мэрия отказала организации, что и стало причиной обращения в суд.

Право юрлица на выкуп без торгов арендуемого у государства или муниципалитета имущества закреплено в ст. 3 159-ФЗ от 22 июля 2008 года. Для этого необходимо выполнить несколько условий: непрерывно арендовать имущество более двух лет, не иметь задолженности по арендной плате и иметь актуальные данные о юрлице в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно материалам дела, спорные объекты находились в оперативном управлении МКУ «Ритуальные услуги» — это муниципальная структура, обслуживающая кладбища. Но спорным имуществом МКУ по назначению не пользовалось, а сдавало его в аренду, и на момент суда помещения уже не находились в его оперативном управлении.

По данным НГС, спор вокруг этих помещений стал основой для уголовного дела против Виталия Витухина Источник: Филипп Сапегин / NGS.RU











Мэрия отказала «Ритуальному хозяйству» в передаче имущества в собственность, ссылаясь на закон «О погребении и похоронном деле»: по нему отчуждение части кладбища запрещено. Но суд установил, что спорная недвижимость не имеет отношения к Заельцовскому кладбищу и не используется для его работы.



— …объекты не участвуют в обеспечении функционирования Общественного кладбища города Новосибирска «Заельцовское» ни в производственной, ни в складской, ни иной деятельности. Они не предназначены для погребения умерших и не используются и не использовались в целях организации похоронного дела на территории города Новосибирска в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», — сказано в материалах дела.

Тем не менее против отчуждения объектов выступала и прокуратура Новосибирска. 17 июня 2022 года на заседании постоянной комиссии Совета депутатов по муниципальной собственности подняли вопрос о передачи зданий в собственность юрлицам.

— Представителями прокуратуры города Новосибирска была озвучена позиция о невозможности отчуждения помещений в связи с тем, что кладбище «Заельцовское» является единым имущественным комплексом и отчуждение его отдельных частей в частную собственность невозможно, — сказано в материалах дела.

При этом ни мэрия, ни МКУ «Ритуальные услуги» не смогли предоставить документы, подтверждающие, что объекты входят в состав Заельцовского кладбища. В результате суд встал на сторону ООО «Ритуальное хозяйство» и разрешил продажу.

ООО «Ритуальное хозяйство» работает в Новосибирске с 2006 года. Учредители компании — Лариса Семёнова и Виталий Калюжин. Директором с 2021 года числится Ксения Тайлакова, ранее должность занимал сам Калюжин. В прошлом году «Ритуальное хозяйство» зафиксировало рост финансовых показателей: выручка составила 45 миллионов (+49%), а чистая прибыль — 4,8 миллиона рублей (+346%).

В 2021 году мировой суд Заельцовского района Новосибирска назначил ООО «Ритуальное хозяйство» штраф в 1 миллион рублей за дачу взяток заведующему патолого-анатомическим отделением «Городская клиническая больница № 1». Деньги медику полагались за рекламу услуг «Ритуального хозяйства» родственникам умерших людей.

Спустя несколько дней суд вынес аналогичное решение по иску ООО «Перспектива», аффилированному с «Ритуальным хозяйством». В 2018 году «Перспектива» заключила договор с МКУ «Ритуальные услуги» на аренду столярного участка площадью 327,6 кв. м и цветочного участка площадью 281,2 квадрата — оба использовались для производства ритуальных принадлежностей. В октябре 2021 года МКУ потеряло право оперативного управления ими, а в 2022-м «Перспектива» обратилась в мэрию с требованием выкупить недвижимость без торгов. Администрация отказала, но суд снова встал на сторону истца — основания для решения были такие же, как в процессе «Ритуального хозяйства».

В ООО «Перспектива» тот же состав учредителей, что у ООО «Ритуальное хозяйство». Компания 32 раза выступала поставщиком в госконтрактах на сумму больше 18 миллионов рублей. Чаще всего «Перспектива» работает с МКУ «Ритуальные услуги» — 18 контрактов на 10,2 миллиона. Выручка компании по итогам 2023 года составила 4,1 миллиона рублей, убыток — 1,7 миллиона.

На следующий день суд вынес третье аналогичное решение. Иск подало ООО «Профессионал», которое арендовало мозаичный участок площадью 873,1 квадрата — на нем, как и в других случаях, производили ритуальные принадлежности. Суд отменил решение мэрии об отказе в отчуждении помещения и разрешил провести сделку.

ООО «Профессионал» с 2004 года руководит Владимир Ухмылов. Компания занимается резкой, обработкой и отделкой камня. Выручка организации за прошлый год составила 36 миллионов рублей, убыток — 2,4 миллиона. «Профессионал» выполнило 3 контракта для МКУ «Ритуальные услуги» на сумму 1,1 миллиона рублей.

«Мэрия сказала, что денег нет»

Из решений судов по трем процессам следует, что недвижимость, незаконную продажу которой вменяют Виталию Витухину, не относится к кладбищу. Корреспондент НГС попытался связаться с покупателями спорных объектов.

Представители «Ритуальное хозяйство» отказались от комментариев. Генеральный директор «Профессионала» Владимир Ухмылов в разговоре с НГС отказался называть сумму сделки, но рассказал о ее деталях. По его словам, компания приобрела помещение на законных основаниях — перед покупкой она арендовала его больше десяти лет.

— Мы до сих пор выплачиваем ипотеку, у нас есть договор с мэрией, есть решение суда о том, что мы законно приобретали эту землю. Как решение может быть незаконным, если собиралась комиссия? В том числе на ней был Бондаренко (Сергей Бондаренко, председатель комиссии по муниципальной собственности и член комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству. — Прим. ред.), который за это отвечает, — заявил директор.

Суд установил, что в помещениях работали компании, связанные с ритуальным бизнесом, но не имеющие никакого отношения к работе кладбища Источник: Google Maps











Компания приобрела участок в ипотеку на пять лет — в августе «Профессионал» внесет уже последний платеж: организация выкупила имущество за год, сказал Ухмылов. Собеседник уточнил, что здания так называемой «базы» были в «очень плачевном состоянии».



— Ее надо было ремонтировать и содержать. Мэрия сказала, что таких денег нет, — Объяснил Владимир Ухмылов причины продажи имущества.

Другой источник НГС сообщил, что организации арендовали спорные помещения около 12 лет — за это время они пришли в негодность, одно из них признали аварийным. По данным источника, ремонт оценили в сумму от 70 до 90 миллионов рублей, так что сделка по продаже всего имущества за 53 миллиона рублей оказалась более выгодной. Ущерб в эту сумму и вменяют Виталию Витухину по уголовному делу о превышении полномочий.

Другие спорные объекты мэрия продала по аналогичной схеме. НГС ознакомился с выписками из ЕГРН на здания, которые приобрело ООО «Ритуальное хозяйство», — они также оформлены в ипотеку.

Ранее НГС разбирался, что значит волна арестов ВИП-чиновников в Новосибирске, и писал о сливе конкурентов, войне элит и федеральных трендах.