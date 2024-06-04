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Витухин попался на передаче кладбища

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Криминал Передал кусок Заельцовского кладбища: стали известны подробности дела чиновника Витухина. Ущерб в 50 миллионов

Передал кусок Заельцовского кладбища: стали известны подробности дела чиновника Витухина. Ущерб в 50 миллионов

По версии следствия, глава департамента мэрии незаконно передал часть кладбища

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Чиновника задержали накануне

В отношении задержанного накануне начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина возбуждено два уголовных дела, сообщили во вторник в СУ СКР по Новосибирской области.

Первое дело — о превышении должностных полномочий (п. «в, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ) — связано с незаконной передачей участка кладбища «Заельцовское».

Проверка установила, что Витухин нарушил закон и принял ряд решений, по которым аффилированные лица получили территорию кладбища «Заельцовское». Это было муниципальное имущество, которое включало земельные участки, здания и помещения.

— В результате из состава муниципальной казны выбыло имущество стоимостью более 50 миллионов рублей, — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. В эту сумму оценен ущерб.

Второе дело возбуждено по ч. 2 ст. 169 УК РФ (иное незаконное вмешательство в деятельность юридического лица), сообщили в СК.

По данным следствия, чиновник незаконно ограничивал работу неназванной компании, с которой заключил договор на размещение торговых павильонов, однако после препятствовал ее работе. В частности, чиновник отправил в компанию уведомление о расторжении договора, сказано в сообщении СКР.

Накануне НГС узнал, чем владеет Виталий Витухин и его семья.

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