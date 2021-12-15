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«Ритуальное хозяйство» оштрафовали на миллион — фирма платила врачу за рекламу в горбольнице Новосибирска

Взяткодатель и взяткополучатель ранее отделались условными сроками

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Заведующий моргом получил от представителей двух организаций, занимавшихся оказанием ритуальных услуг, взятки в размере <nobr class="_">1 208 500</nobr> рублей и <nobr class="_">294 000</nobr> рублей соответственно

Заведующий моргом получил от представителей двух организаций, занимавшихся оказанием ритуальных услуг, взятки в размере 1 208 500 рублей и 294 000 рублей соответственно

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Мировой суд Заельцовского района Новосибирска назначил ООО «Ритуальное хозяйство» штраф в 1 миллион рублей за дачу взяток заведующему патолого-анатомическим отделением «Городская клиническая больница № 1». Деньги медику полагались за рекламу услуг «Ритуального хозяйства» родственникам умерших людей.

— Установлено, что сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Ритуальное хозяйство», действуя по поручению руководства и в интересах юридического лица, передавали в 2017–2019 годах денежное вознаграждение с целью оказания содействия в предоставлении их фирмой родственникам умерших в учреждении здравоохранения лиц ритуальных услуг, — сообщили НГС в прокуратуре региона.

Мировой суд, помимо штрафа компании за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч. ст. 19.28 КоАП), постановил конфисковать полученные патологоанатомом взятки. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Взяткополучателя — заведующего отделением Михаила Козяева — 8 мая 2020 года приговорили к штрафу в 4,5 миллиона рублей. Суд смягчил наказание, не лишая медика свободы из-за состояния здоровья, трех детей и эпидемиологической ситуации.

По этому же уголовному делу (о взятках патологоанатому ГКБ № 1) проходил учредитель и в прошлом директор ООО «Ритуальное хозяйство» Виталий Калюжин. Суд назначил ему штраф — 700 тысяч рублей. Гособвинение при этом требовало для Калюжина более жесткого наказания — лишения свободы на срок 8 лет в колонии строгого режима и штрафа почти в 9 миллионов рублей.

По данным «Контур.Фокуса» на 15 декабря, у «Ритуального хозяйства» два учредителя: Виталий Калюжин и Лариса Семенова (по 50%). Директор фирмы на данный момент — Ксения Тайлакова. Баланс предприятия на конец 2020 года — 23,7 миллиона рублей, выручка — 43 миллиона.

По данным правоохранителей, взятки Козяеву давали не только сотрудники «Ритуального хозяйства», но и похоронного дома «Некрополь» — в рамках уголовного дела в Санкт-Петербурге задержан и отправлен под домашний арест учредитель фирмы Сергей Якушин. Сын Якушина Борис заявил, что дело о взятках в отношении Михаила Козяева — результат передела рынка ритуальных услуг.

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