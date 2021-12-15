«Ритуальное хозяйство» оштрафовали на миллион — фирма платила врачу за рекламу в горбольнице Новосибирска

Мировой суд Заельцовского района Новосибирска назначил ООО «Ритуальное хозяйство» штраф в 1 миллион рублей за дачу взяток заведующему патолого-анатомическим отделением «Городская клиническая больница
— Установлено, что сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Ритуальное хозяйство», действуя по поручению руководства и в интересах юридического лица, передавали в 2017–2019 годах денежное вознаграждение с целью оказания содействия в предоставлении их фирмой родственникам умерших в учреждении здравоохранения лиц ритуальных услуг, — сообщили НГС в прокуратуре региона.
Мировой суд, помимо штрафа компании за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч. ст. 19.28 КоАП), постановил конфисковать полученные патологоанатомом взятки. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Взяткополучателя — заведующего отделением Михаила Козяева —
По этому же уголовному делу (о взятках патологоанатому ГКБ
По данным «Контур.Фокуса» на 15 декабря, у «Ритуального хозяйства» два учредителя: Виталий Калюжин и Лариса Семенова (по 50%). Директор фирмы на данный момент — Ксения Тайлакова. Баланс предприятия на конец 2020 года — 23,7 миллиона рублей, выручка — 43 миллиона.
По данным правоохранителей, взятки Козяеву давали не только сотрудники «Ритуального хозяйства», но и похоронного дома «Некрополь» — в рамках уголовного дела в Санкт-Петербурге задержан и отправлен под домашний арест учредитель фирмы Сергей Якушин. Сын Якушина Борис заявил, что дело о взятках в отношении Михаила Козяева — результат передела рынка ритуальных услуг.