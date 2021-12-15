«Ритуальное хозяйство» оштрафовали на миллион — фирма платила врачу за рекламу в горбольнице Новосибирска

По данным правоохранителей, взятки Козяеву давали не только сотрудники «Ритуального хозяйства», но и похоронного дома «Некрополь» — в рамках уголовного дела в Санкт-Петербурге задержан и отправлен под домашний арест учредитель фирмы Сергей Якушин. Сын Якушина Борис заявил, что дело о взятках в отношении Михаила Козяева — результат передела рынка ритуальных услуг.