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Подробности дела арестованного Витухина

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Криминал Названы подробности дела Витухина: с экс-главой департамента мэрии могли быть в сговоре другие чиновники

Названы подробности дела Витухина: с экс-главой департамента мэрии могли быть в сговоре другие чиновники

Сегодня экс-чиновника оставили под стражей

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Информация о задержании Виталия Витухина появилась 3 июня

В Новосибирске раскрыли подробности уголовного дела экс-начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина.

21 июня Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения чиновнику. Так, 6 июня Центральный районный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу до конца июля — облсуд оставил это постановление без изменения.

Об этом сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции региона в соцсети «ВКонтакте». Так, по данным следствия, Витухина обвиняют в преступлении в сфере экономической деятельности — оно относится к категории нарушений небольшой тяжести.

Теперь стало известно, что он сговорился с неустановленными должностными лицами мэрии. Из-за этого, по данным СК, ущерб казне составил 53 012 500 рублей.

Бывшего главу департамента обвинили по ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности), п. «в, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Первое дело связано с превышением полномочий из-за незаконной передачи участка кладбища «Заельцовское». Проверка установила, что Витухин нарушил закон и принял ряд решений, по которым аффилированные лица получили территорию кладбища. Это было муниципальное имущество, оцененное на суммы свыше 50 миллионов — оно включало землю, помещения и здания.

Второе дело завели по статье о незаконном вмешательстве в деятельность юридического лица. По данным следствия, бывший начальник департамента ограничивал работу компании, с которой заключил договор на размещение торговых павильонов, но после препятствовал ее работе.

Информация о задержании Виталия Витухина появилась 3 июня.

ПО ТЕМЕ
Виталий Витухин Мэрия Новосибирска Новосибирск Уголовное дело Превышение полномочий Мера пресечения
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