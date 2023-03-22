Жители МЖК просят мэрию Новосибирска снова расторгнуть договор по стройке ларьков на Высоцкого, где обещали сквер

По мнению Конько, проигрыш мэрии в суде случился из-за несоблюдения администрацией некоторых юридических процедур. Но это не означает, что муниципальная власть не может начать новый процесс расторжения.



— Проигрыш в суде был вполне ожидаем, потому что «отстаивать интересы» мэрии и новосибирцев в суд ходили те же люди, кто выделил землю и выдал разрешение на строительство ларьков. <…> Сегодня ничто не мешает департаменту мэрии расторгнуть договор еще раз: по закону они могут это делать хоть каждый день, ограничений нет. Только уже соблюдая все процедуры, — пояснила помощница депутата Заксобрания Александра Образцова.

