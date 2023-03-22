СЕЙЧАС -9°С
Пробки 4/10
usd 76.84
eur 82.54
Тема дняТоп лучших школ Новосибирска
Все новости
Все новости
Проблема

Жители МЖК просят мэрию Новосибирска снова расторгнуть договор по стройке ларьков на Высоцкого, где обещали сквер

По мнению горожан, чиновники проиграли суд застройщику из-за юридических ошибок

181

Жители просят мэрию вновь начать процедуру расторжения договора на строительство торгового павильона

Поделиться

Жители улицы Высоцкого считают, что мэрия Новосибирска еще может добиться запрета строительства торговых павильонов на земле, где планировали разбить сквер. Горожан поддержал депутат Заксобрания Сергей Конько, пояснив, что проигрыш застройщику в суде не ставит точку в споре.

Речь идет о земельном участке в микрорайоне МЖК, где мэрия обещала разбить сквер вместо снесенных гаражей, а потом оказалось, что на этой территории планируется установить торговые ларьки.

По мнению Конько, проигрыш мэрии в суде случился из-за несоблюдения администрацией некоторых юридических процедур. Но это не означает, что муниципальная власть не может начать новый процесс расторжения.

— Проигрыш в суде был вполне ожидаем, потому что «отстаивать интересы» мэрии и новосибирцев в суд ходили те же люди, кто выделил землю и выдал разрешение на строительство ларьков. <…> Сегодня ничто не мешает департаменту мэрии расторгнуть договор еще раз: по закону они могут это делать хоть каждый день, ограничений нет. Только уже соблюдая все процедуры, — пояснила помощница депутата Заксобрания Александра Образцова.

Как считают местные жители, мэрии надо начать с оформления этого земельного участка, который до сих пор не размежеван. За это отвечает департамент земельных и имущественных отношений совместно с департаментом строительства мэрии. Далее этот участок надо поставить на кадастровый учет, где будет прописано его назначение — благоустройство. Тем более об этом говорилось в постановлении мэра № 4420 от 5 декабря 2019 года. Копия документа в распоряжении НГС имеется.

Затем мэрия должна закрепить решение о благоустройстве земельного участка через нормативно-правовые акты. И, наконец, городская власть должна исключить участок под сквер из схемы размещения ларьков, но с соблюдением всех процедур и правил.

— Параллельно, согласно предложению жителей, нужно внести правки в проект благоустройства сквера для того, чтобы сделать его тематическим и посвятить защитникам Отечества, — заметила Образцова.

В мэрию Новосибирска НГС направил запрос, попросив уточнить, собирается ли городская власть подавать кассацию по этому делу. Ответ к моменту публикации материала не поступил.

В конце февраля 2023 года НГС опубликовал колонку директора Сибирского центра содействия архитектуре Татьяны Иваненко, в которой она рассказала, как горожан обманули со сквером в самом центре Новосибирска — возле кинотеатра Маяковского: здесь обещали гостиницу с общедоступным сквером, а построили элитный жилой дом с зеленой зоной, огороженной забором.

По теме

МЖКТорговые павильоныМэрия НовосибирскаОзеленениеСквер
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter