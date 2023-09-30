На Высоцкого приехали рабочие, чтобы вырубить деревья, — на скандальной земле обещали сквер

В Новосибирске сегодня, 30 сентября, на улицу Высоцкого приехали рабочие и начали пилить деревья на территории, за которую уже несколько лет идет борьба жителей.
В 2021 году жители МЖК вышли на сходку против строительства ларьков возле дома по улице Высоцкого, 31. О конфликте НГС подробно рассказывал в большом разборе: построить сквер вместо снесенных гаражей жильцам обещали городские чиновники и местный депутат заксобрания. Но вскоре на этом месте появились рабочие, которые установили забор. Весной 2022 года мэрия проиграла застройщику суд о расторжении договора на постройку ларьков
Рабочие успели срубить несколько деревьев, когда их заметили местные жители и потребовали разрешающие документы.
— Якобы есть обращение по поводу аварийных деревьев. Жители дома рядом об этом ничего не знают. Сейчас, на сколько мы поняли, работы приостановили до понедельника, — рассказала помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Александра Образцова.
Как отметила представительница депутата Сергея Конько, намерение у активистов не изменились. Они просят облагородить территорию. Недавно 300 жителей подписали обращение в мэрию, чтобы сделать на этой земле сквер, посвященный героям СВО.
Весной 2023 года жители улицы Высоцкого заявили, что мэрия Новосибирска еще может добиться запрета строительства торговых павильонов на земле, где планировали разбить сквер.