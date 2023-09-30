На Высоцкого приехали рабочие, чтобы вырубить деревья, — на скандальной земле обещали сквер

В Новосибирске сегодня, 30 сентября, на улицу Высоцкого приехали рабочие и начали пилить деревья на территории, за которую уже несколько лет идет борьба жителей.

В 2021 году жители МЖК вышли на сходку против строительства ларьков возле дома по улице Высоцкого, 31. О конфликте НГС подробно рассказывал в большом разборе: построить сквер вместо снесенных гаражей жильцам обещали городские чиновники и местный депутат заксобрания. Но вскоре на этом месте появились рабочие, которые установили забор. Весной 2022 года мэрия проиграла застройщику суд о расторжении договора на постройку ларьков