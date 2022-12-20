Мэрия Новосибирска проиграла застройщику суд за сквер на Высоцкого — за зеленую зону активно боролись жители

В Арбитражном суде Новосибирской области закончили рассматривать дело о сквере на Высоцкого. Компания-застройщик выиграла суд у мэрии Новосибирска о расторжении договора на постройку ларьков на месте, где жителям обещали сквер.
В прошлом году жители МЖК вышли на сходку против строительства ларьков возле дома по улице Высоцкого, 31. О конфликте НГС подробно рассказывал в большом разборе: построить сквер вместо снесенных гаражей жильцам обещали городские чиновники и местный депутат заксобрания. Но вскоре на этом месте появились рабочие, которые установили забор.
Мэрия Новосибирска после возмущения жителей сообщила, что торги на размещение торгового павильона не проводились. После митингов жители МЖК приняли участие в совещании главы администрации Октябрьского района Александра Колмакова. На совещании было озвучено, что от постройки павильона в этом месте мэрия решила отказаться, а договор с «Альфа девелопмент» будет расторгнут.
В декабре в Арбитражный суд поступил иск от компании-застройщика ООО «Альфа девелопмент» на мэрию Новосибирска с требованием признать расторжение незаконным. 14 декабря этого года суд вынес решение.
— Признать незаконным отказ мэрии города Новосибирска от исполнения договора
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев. С компанией-застройщиком корреспонденту НГС связаться не удалось: телефонов нет в открытом доступе. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать решение суда.
ООО «Альфа девелопмент» было зарегистрировано в 2019 году. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании за 2021 год составила 30 тысяч рублей, чистый убыток — 445 тысяч рублей. В апреле 2022 года у компании сменился владелец. Евгений Борисов в прошлом владел московскими и питерскими компаниями. Сейчас на него зарегистрировано три новосибирских строительных компании.
В Новосибирске в районе соединения улиц Лазурной и Высоцкого начались