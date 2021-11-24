Торгов не было: мэрия Новосибирска объяснила, как передала землю для сквера под стройку павильона

Мэрия Новосибирска сообщила, что торги на размещение торгового павильона возле дома по улице Высоцкого, 31, где ранее планировался сквер, не проводились.



Из ответа администрации города на запрос НГС следует, что в августе 2021 года компания «Альфа Девелопмент» обратилась в Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии с заявлением о заключении договора на размещение и эксплуатацию торгового объекта возле дома по улице Высоцкого, 31.