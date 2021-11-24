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Торгов не было: мэрия Новосибирска объяснила, как передала землю для сквера под стройку павильона

На прошлой неделе после конфликта вокруг предстоящих работ, мэр остановил на месяц размещение нестационарных торговых объектов

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Жителям микрорайона пообещали в Октябрьской администрации, что павильон строить не будут, а забор уберут. Но еще не убрали

Жителям микрорайона пообещали в Октябрьской администрации, что павильон строить не будут, а забор уберут. Но еще не убрали

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Власти объяснили, как передали землю на Высоцкого под стройку павильона

Мэрия Новосибирска сообщила, что торги на размещение торгового павильона возле дома по улице Высоцкого, 31, где ранее планировался сквер, не проводились.

Из ответа администрации города на запрос НГС следует, что в августе 2021 года компания «Альфа Девелопмент» обратилась в Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии с заявлением о заключении договора на размещение и эксплуатацию торгового объекта возле дома по улице Высоцкого, 31.

Заявление было сделано «в соответствии с Положением о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 29 апреля 2015 № 1336», уточняется в ответе мэрии.

Комиссия по вопросам заключения таких договоров рассмотрела заявление «Альфы Девелопмент» и приняла решение о возможности размещения на обозначенном земельном участке нестационарного торгового объекта.

— 9 сентября 2021 года в бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска № 37 и на официальном сайте Новосибирска было опубликовано сообщение о предстоящем заключении договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта. По истечении 14 дней со дня опубликования сообщения, заявления о намерении участвовать в торгах на право заключения договора на размещение торгового павильона не поступили. В связи с чем, департаментом было принято решение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта с ООО «Альфа Девелопмент» без проведения торгов, — сообщается в ответе мэрии.

Договор между мэрией и компанией «Альфа Девелопмент» на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта заключен 27 сентября сроком на пять лет.

В мэрии также напомнили, что мэр города приостановил на месяц размещение на территории города нестационарных торговых объектов и поручил специалистам мэрии и районных администраций провести мониторинг действующих ларьков и киосков. Это случилось вскоре после сходки жильцов дома, возле которого собирались строить павильон.

На прошлой неделе жители микрорайона, где произошло противостояние, поучаствовали в совещании главы администрации Октябрьского района Александра Колмакова. На совещании было озвучено, что от постройки павильона в этом месте мэрия решила отказаться, а договор с «Альфа Девелопмент» будет расторгнут.

— Там был прокурор, два депутата, общественники, председатель Совета отцов, многие жильцы… Со многих домов пришли. Сказали, что будет создана комиссия по расторжению договора. Поэтому мы ждем, когда эта комиссия будет создана, и расторгнут договор с подрядчиком «Альфа Девелопмент». Забор у нас еще стоит, но сказали, что будет демонтирован, — рассказала жительница дома № 31 и член ТОСа «Молодежный» Наталья Тюрина, участвовавшая в совещании.

В Октябрьской администрации не смогли прокомментировать намерение расторгнуть договор, так как глава администрации Александр Колмаков в течение дня был на совещаниях.

11 ноября НГС рассказал про бунт жильцов дома по Высоцкого, 31 против строительства торгового павильона на месте обещанного сквера. Корреспондент НГС выяснил, что фирма «Альфа Девелопмент», которая планировала застройку, официально принадлежала некой 35-летней Александре Паршуковой. Сама Паршукова отказалась общаться с журналистом, это позже сделал представитель застройщика Сергей Пидорич. Ранее про этот участок, он говорил следующее:

— Данный участок был приобретен компанией с торгов в мэрии. Причем этот участок был выставлен на торги давно — еще с лета. И на торгах в рамках действующего законодательства компания приобрела этот участок. И по результатам торгов был заключен договор на этот земельный участок, — объяснил Сергей Пидорич.

Как выяснилось, Пидорич являлся новым учредителем фирм, не так давно принадлежавшим избранному в 2020 году депутату горсовета от КПРФ Андрею Любавскому. После разгоревшегося скандала глава Октябрьского района уверял всех, что жильцы согласились с планом постройки возле их дома и сквера и павильона, но жильцы заметили, что это — неправда.

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торгинестационарные торговые павильоны
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