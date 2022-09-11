Место на Лазурной, где снесли гаражи, готовят к стройке: жители хотят там сквер — на что выдано разрешение

По словам Булгакова, летом жители заметили на участке строительный вагончик с завезенной землей и обратились с вопросом в администрацию Октябрьского района. В администрации им не дали конкретного ответа, а посоветовали выяснять всё в мэрии.

Председатель ТОС заявил, что гаражи весной 2021 года власти сносили с обещанием сделать зеленую зону.



— С собственниками гаражей проводили пять собраний, на которых объясняли, что территория будет облагорожена вплоть до озера. И чтобы ничего не портило вид, гаражи нужно убрать. <…> Замглавы администрации Октябрьского района Чагин Яков Яковлевич от имени администрации говорил, что там вдоль дороги будет идти зеленая зона, — пояснил Булгаков.

