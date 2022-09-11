Место на Лазурной, где снесли гаражи, готовят к стройке: жители хотят там сквер — на что выдано разрешение

В Новосибирске в районе соединения улиц Лазурной и Высоцкого начались инженерно-геодезические работы. Местные жители заявляют, что администрация района обещала на этом месте обустроить сквер. Но оказалось, что вид разрешенного использования земли на этом участке — общепит.
— Приехали геодезисты, работают, что-то замеряют. А еще кучи земли навезли и стоит строительный вагончик. Летом всё это появилось. Мы пытались выяснить, что там планируется, но никто из властей точный ответ не дает, — сообщил местный житель.
Корреспондент НГС узнал у строителей и властей, что может появиться на спорном месте.
История участка
Озабоченность начавшимися работами высказал и председатель ТОС «Молодежный» Владимир Булгаков.
— Лет пять назад или больше здесь планировали построить объект под названием «Макдоналдс». Но мы сделали пикеты, обратились в мэрию, писали везде письма и отбили атаку. А в прошлом году были снесены гаражи: около 600 гаражей вдоль улицы Лазурной. Потом мы очистили от мусора территорию и запланировали создать несколько плоскостных автостоянок, а всё остальное сделать зеленой зоной — типа сквера вдоль улицы Лазурной. Парковки — примерно на двести или чуть больше машиномест — хотели разместить напротив домов
По словам Булгакова, летом жители заметили на участке строительный вагончик с завезенной землей и обратились с вопросом в администрацию Октябрьского района. В администрации им не дали конкретного ответа, а посоветовали выяснять всё в мэрии.
Председатель ТОС заявил, что гаражи весной 2021 года власти сносили с обещанием сделать зеленую зону.
— С собственниками гаражей проводили пять собраний, на которых объясняли, что территория будет облагорожена вплоть до озера. И чтобы ничего не портило вид, гаражи нужно убрать. <…> Замглавы администрации Октябрьского района Чагин Яков Яковлевич от имени администрации говорил, что там вдоль дороги будет идти зеленая зона, — пояснил Булгаков.
Заместитель главы администрации Октябрьского района Яков Чагин в разговоре с корреспондентом НГС заметил, что власти «работают над парковой зоной» и что «частично в этом году определенные работы будут выполнены».
— Планируем подготовить возле озера входную группу с устройством дорожек и частичным озеленением. <…> Вы полагаете, что я сейчас вам должен предоставить всю информацию? Вам следует подготовить запрос в пресс-центр в установленном порядке, а мы подготовим ответ, — пояснил Яков Чагин.
Разрешено строить рестораны и кафе
В мэрии в ответе на журналистский запрос сообщили, что разрешение на строительство здания ресторана с крытой автостоянкой и комплектной трансформаторной подстанцией наружной установки на земельном участке с кадастровым номером 54:35:071545:73 было выдано еще в 2016 году компании «Сиб-Фуд». Но строительство начато не было.
— В настоящее время правообладателем земельного участка является ООО «Рента-центр» на основании договора от 9 сентября 2021 года о передаче прав и обязанностей. <…> Вид разрешенного использования земельного участка: столовые, рестораны, кафе, закусочные, бары, кафетерии, — прокомментировали в мэрии и уточнили, что не могут понуждать застройщика к совершению каких-либо действий.
ООО «Рента-центр» образовано в октябре 2011 года. Директором и единоличным владельцем компании является Иван Мальцев. По данным системы «Контур.Фокус», финансовые показатели на конец 2021 года: чистый убыток — 60 тысяч рублей. На конец 2020 года чистая прибыль была 380 тысяч рублей.
Владелец компании «Рента-плюс» Иван Мальцев в разговоре с корреспондентом НГС сначала заявил, что не планируют что-то строить, строительный вагончик поставили временно, а землю привезли неизвестные.
— Мы еще ничего не планируем строить, мы еще разрешения не получали. <…> Это не мы завозили [грунт], мы сами в шоке: кто это завез туда? <…> Нам с другой площадки надо было перевезти вагончик, поэтому мы его привезли и просто так бросили. Временно поставили. <…> А земля появилась там намного раньше. Но я понимаю, если там какое-то строительство вести, может, она и пригодится: что-то разравнивать. Поэтому я в колокола, собственно, и не бил. Если бы там просто свозили строительный мусор и валили туда, я бы, наверное, написал заявление в полицию, — заверил журналиста Иван Мальцев.
По поводу рабочих, проводящих инженерно-геодезические изыскания, Мальцев уточнил, что работы ведутся по его заказу.
— Чтобы получить разрешение на строительство, необходимо сначала подготовить проектную документацию. А чтобы подготовить проектную документацию, надо провести исследования, связанные с грунтами, — объяснил Мальцев.
К концу разговора с журналистом директор фирмы уже не отрицал строительства на этом участке.
— Планируем, конечно, строительство. Не факт, что это будет завтра, возможно, это будет через месяц, через год… По договору у нас земельный участок для строительства кафе-ресторана. Вот кафе-ресторан, скорее всего, и будет. <…> Мне о сквере ничего неизвестно. У нас договор заключен не вчера, поэтому я не знаю, как администрация Октябрьского района могла обещать там сквер, — подвел итог застройщик.
Похожая ситуация случилась в этом же районе в 2021 году: возле дома по адресу: улица Высоцкого, 31 также снесли гаражи и пообещали сквер. Однако через какое-то время на этом участке появился забор и стало известно, что земля без торгов передана под строительство торговых павильонов. Стройку начала странная фирма, оформленная на молодую светскую львицу и художницу, которая получила участок от мэрии без торгов. Тогда местные жители взбунтовались и не дали развернуться стройке. Чиновники попытались ввести в заблуждение местных жителей, заявив, что найден компромисс, но это было не так. Стройка на этом участке так и не началась, правда, и обещанный сквер не появился: в настоящее время идут суды между застройщиком и мэрией из-за сорванного строительства.