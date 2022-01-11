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Строительство павильона на Высоцкого запретили после митинга жителей

Объект исключили из схемы размещения нестационарных объектов

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В будущем здесь может появиться сквер

В будущем здесь может появиться сквер

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Власти Новосибирска исключили из схемы размещения нестационарных объектов павильон, который планировали построить на улице Высоцкого на месте снесенных гаражей.

Ранее жителям обещали, что на этом месте появится сквер. Когда место огородили для стройки, они вышли на митинг. Затем мэр Анатолий Локоть наложил мораторий на размещение новых ларьков на месяц, чтобы администрация Октябрьского района провела мониторинг существующих объектов.

— Со стороны улицы Высоцкого мы тот напряженный объект, по которому были выступления горожан, исключили из схемы, — рассказал сегодня, 11 января, Виталий Витухин, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска во время аппаратного совещания.

В будущем власти планируют исключить из схемы нестационарные объекты, которые находятся на площади и проспекте Карла Маркса и в районе площади Калинина. Владельцам будут предлагать компенсационные места в других частях города.

Проспект и площадь Маркса относятся к гостевым маршрутам Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Также в их число входят площадь Лыщинского рядом с Октябрьским мостом. В конце 2021 года там завершили реконструкцию. Посмотрите, как она выглядит сейчас.

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