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Криминал Вынес компьютер и принтер: экс-председателя Бердской коллегии адвокатов осудили за растрату — он не давал денег коллегам

Вынес компьютер и принтер: экс-председателя Бердской коллегии адвокатов осудили за растрату — он не давал денег коллегам

Михаил Зуев причинил ущерб на 450 тысяч рублей

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Михаила Зуева приговорили к 3 годам условного срока

В Новосибирске закончился суд над бывшим председателем Бердской коллегии адвокатов Михаилом Зуевым. По данным пресс-службы Управления судебного департамента, Михаила Зуева признали виновным в двух преступлениях по части 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

Следствие установило, что Михаил Зуев в период с 2021 года, когда работал председателем коллегии адвокатов, должен был контролировать движение товарно-материальных ценностей и имущества, заниматься их учетом и хранением. Но воспользовавшись своим положением Михаил с помощью брата, который не знал о корыстных целях родственника, вынес из Коллегии материальные ценности.

В список попали: системный блок марки «DEXP Aquilon O233», с установленным на нем программным обеспечением «Microsoft Office»; комплект, состоящий из клавиатуры и компьютерной мыши марки «Logitech Desktop MK 120 USB»; принтер марки «HP LaserJet P1102»; монитор марки «LG FLATRON». Михаил присвоил себе компьютер с принтером и распорядился по своему усмотрению. Этим преступлением Михаил Зуев причинил коллегии материальный ущерб в размере 34 897 рублей.

Также Михаил имел доступ к расчетным счетам Коллегии. Бывший председатель присваивал себе средства, которые складывались из выплат вознаграждений за оказание юридической помощи, а также из накопленных взносов.

Всего Михаил Зуев причинил ущерб в 450 тысяч рублей. Это является крупным размером, а также наносит существенный вред правам и интересам членов Коллегии. Они не получили вознаграждения за оказание юридической помощи. В течении долгого срока члены Коллегии были лишены возможности распоряжаться собственными деньгами.

Михаилу Зуеву назначили наказание в виде 3 лет условно с испытательным сроком в 3 года. Также был удовлетворен гражданский иск. В счет возмещения ущерба с осужденного Михаила Зуева в пользу Коллегии адвокатов было взыскано 397 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Корреспондент НГС попыталась связаться с Бердской коллегией адвокатов для получения комментария, но дозвониться не удалось.

На прошлой неделе Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество директора МУП «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова. Мужчину обвиняют в растрате.

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