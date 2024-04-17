Вынес компьютер и принтер: экс-председателя Бердской коллегии адвокатов осудили за растрату — он не давал денег коллегам

В Новосибирске закончился суд над бывшим председателем Бердской коллегии адвокатов Михаилом Зуевым. По данным пресс-службы Управления судебного департамента, Михаила Зуева признали виновным в двух преступлениях по части 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

Следствие установило, что Михаил Зуев в период с 2021 года, когда работал председателем коллегии адвокатов, должен был контролировать движение товарно-материальных ценностей и имущества, заниматься их учетом и хранением. Но воспользовавшись своим положением Михаил с помощью брата, который не знал о корыстных целях родственника, вынес из Коллегии материальные ценности.