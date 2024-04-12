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Криминал «Это были все мои деньги!»: директор благотворительного фонда заявила, что лишилась 30 тысяч из-за займа, который не брала

«Это были все мои деньги!»: директор благотворительного фонда заявила, что лишилась 30 тысяч из-за займа, который не брала

Сами коллекторы хранят молчание, законность их действий проверяет полиция

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Пострадавшая заявила, что никаких займов не брала, а стала жертвой мошенников

Исполнительный директор благотворительного фонда «Евита» из Самары Ольга Шелест заявила о незаконном списании с ее счета 30 тысяч рублей. Из своего банковского приложения она узнала, что деньги были сняты в пользу новосибирской коллекторской фирмы.

Об этом пострадавшая рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

— В пятницу 5 апреля с моего счета внезапно списалось почти 30 тысяч рублей. Это были все мои деньги! Когда мои руки перестали трястись, я пошла смотреть, за что списана такая сумма. И нашла судебный приказ от 22 декабря 2023 года, согласно которому я 2 февраля 2022 года взяла какой-то заём! — описала ситуацию Шелест.

Ольга Шелест — исполнительный директор благотворительного фонда «Евита», автор и руководитель проектов «Юрик с кнопочкой: паллиативная жизнь», «Вкус жизни: нутритивная поддержка тяжелобольных детей Самарской области с белково-энергетической недостаточностью», «Мамин вкус жизни». Член Общественной палаты Самарской области и Совета по попечительству в социальной сфере при Правительстве Самарской области. Ранее работала в пресс-службах ФСИН, ГИБДД и МВД.

По словам женщины, ее долг по микрозайму выкупило коллекторское агентство из Новосибирска «Право Онлайн», предъявив ей требования на 58 тысяч рублей. Шелест говорит, что никакого займа в декабре 2023 года она не брала. Она подала заявление о мошенничестве в полицию, это подтвердили в областном главке МВД.

— По данному факту проводится проверка Управлением МВД России по городу Самаре, — сообщили НГС в УМВД по Самарской области.

Шелест не уточнила, у какой именно микрофинансовой организации выкупили ее долг новосибирские коллекторы. Она не ответила на звонки журналиста НГС, но написала сообщение, что находится в командировке.

НГС направил запрос в ООО «Право Онлайн» с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации редакция ответа не получила. По телефону сотрудники коллекторского агентства отвечать на вопросы отказались.

ООО «Профессиональная коллекторская организация "Право Онлайн"» образована в Новосибирске 14 марта 2019 года, генеральный директор — Галина Телятникова. Мажоритарные владельцы компании — Егор Шин и Сергей Трахачёв. По данным «Контур.Фокус», в «Праве Онлайн» работает 227 человек, средняя зарплата сотрудника в 2022 году составляла 153 тысячи рублей. По результатам 2023 года фирма отчиталась о чистой прибыли в 1,3 миллиарда рублей при выручке 4,5 миллиарда.

НГС направил запрос в пресс-службу судебных приставов Самарской области, чтобы узнать о судебных приказах о взыскании средств Шелест в пользу «Права Онлайн». При получении ответа материал будет дополнен.

В феврале суд обязал новосибирских приставов вернуть 26 миллионов: их сотрудница списала деньги с компании за несуществующие долги.

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