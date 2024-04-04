В Новосибирской области стало меньше взрослых заключенных, а несовершеннолетних — больше

В Новосибирской области продолжает падать число отбывающих наказание в колониях и количество людей, содержащихся в СИЗО. Как сообщается в докладе омбудсмена по правам человека в Новосибирской области за 2023 год, на конец года в учреждениях ГУФСИН насчитывалось 8499 человек, что почти на полторы тысячи человек меньше, чем в 2022 году (9943 заключенных).

