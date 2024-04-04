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Криминал В Новосибирской области стало меньше взрослых заключенных, а несовершеннолетних — больше

В Новосибирской области стало меньше взрослых заключенных, а несовершеннолетних — больше

Уполномоченный по правам человека в регионе привел статистику за 2023 год

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Число заключенных в Новосибирской области падает уже на протяжении 6 лет

В Новосибирской области продолжает падать число отбывающих наказание в колониях и количество людей, содержащихся в СИЗО. Как сообщается в докладе омбудсмена по правам человека в Новосибирской области за 2023 год, на конец года в учреждениях ГУФСИН насчитывалось 8499 человек, что почти на полторы тысячи человек меньше, чем в 2022 году (9943 заключенных).

В целом, количество заключенных ежегодно сокращается: в 2018 году в регионе насчитывалось 14700, в 2019 — 13455, в 2020 — 12248, в 2021 — 11390.

— Численность спецконтингента в местах лишения свободы региона продолжает снижаться, что указывает на проводимые меры государством по ресоциализации в целях снижения рецидива и гуманизации уголовного законодательства, — объясняет тенденцию уполномоченный по правам человека в регионе.

При этом количество несовершеннолетних в следственных изоляторах и воспитательной колонии, наоборот, за год выросло. В них, по данным на 1 января 2024 года, содержалось 133 человека. В 2022 году их было 118.

— Увеличение численности несовершеннолетнего спецконтингента является показателем увеличения этапирования несовершеннолетних не только из Алтайского края, Омской, Кемеровской областей для отбытия наказания в НВК (Новосибирской воспитательной колонии) — жителей Новосибирской области тоже стало больше, — уточняется в докладе.

Должность омбудсмена по правам человека в регионе с февраля занимает Елена Зерняева, до этого на посту была Нина Шалабаева.

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