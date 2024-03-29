«Достало! Аппетиты растут». Заключенный обвинил начальство колонии в вымогательстве — он отдал более 4 миллионов рублей

В кадре слева — начальник ИК-37 Илья Асламов в зале суда. Справа — Руслан Алиев, который пожаловался на вымогательства со стороны руководства этой колонии Источник: Вероника Свизева, скриншот видео Руслана Алиева











В марте этого года арестовали начальника чусовской ИК-37 для бывших силовиков. Илью Асламова обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Оказалось, уголовное дело возбудили после обращения одного из бывших осужденных этой колонии, Руслана Алиева. Адвокат Алиева рассказал нашим пермским коллегам из 59.RU обстоятельства уголовного дела: по его словам, начальник ИК-37 и его заместитель вымогали у его подзащитного по 200 тысяч рублей, до этого осужденному приказали за собственный счет отремонтировать столовую и хозяйственный двор колонии. По словам адвоката, за три года Алиев на нужды колонии и ее начальства отдал около четырех миллионов рублей.



«Всё, что вы здесь видите, купил я»

Бывший сотрудник Росгвардии из Ростова-на-Дону Руслан Алиев был осужден за убийство и покушение на убийство. Адвокат Александр Шаруев представляет его интересы сейчас, когда Руслан пытается добиться справедливости в деле о вымогательстве, и о прошлом подзащитного знает с его слов. Сам Алиев рассказывал, что он был в гостях, и там один знакомый оскорбил его жену. Разгорелся конфликт, жена обидчика пыталась их разнять, Алиев ранил ее ножом по плечу. А ее мужа убил. По его словам, экспертиза показала, что здоровью женщины он причинил легкий вред, но судили его, в том числе, по статье «покушение на убийство» — сам он говорит, что у второй стороны были влиятельные родственники. За кражу и драку в анамнезе, хотя он не сидел, ему вменили рецидив. Алиева осудили в 2014 году на 20 лет. Он пытался обжаловать приговор, и Генпрокуратура даже подтвердила, что рецидива не было. Прокуратура Ростова потребовала пересмотра дела, сейчас оно на стадии рассмотрения.

В 2019 году Алиева этапировали из колонии в Ростове в ИК-37 под Чусовым Пермского края — там отбывают наказание бывшие сотрудники прокуратуры, судов, полиции и других силовых ведомств. Адвокат Александр Шаруев утверждает: персонал чусовской колонии сразу начал оказывать давление на его подзащитного.

— Когда Руслан прибыл в эту колонию, он был одет нетипично для осужденного. То есть при нем были личные, достаточно дорогостоящие вещи, — рассказал 59.RU адвокат. — Ему начальник колонии заявил: «Либо ты делаешь всё, что мы тебе говорим, либо тебе будет плохо». В дальнейшем эти высказывания перешли в действия. Сначала Алиева отправили в ШИЗО (штрафной изолятор, куда помещают за нарушения режима, условия содержания там намного строже. — Прим. ред.). С завидной регулярностью, в отличие от других осужденных, у него проводились обыски. Были провокации, когда ему подбрасывали запрещенные предметы, например зажигалку. А это уже нарушение.

Адвокат Александр Шаруев рассказал журналисту 59.RU подробности о деле на начальство ИК-37 Источник: Вероника Свизева / 59.RU











По словам адвоката, после такой моральной обработки Алиева снова вызвали к начальнику ИК-37 Асламову на «повторную беседу».



— Там начальник колонии вместе со своим замом Андреем Шваревым сказал ему: «Ты понимаешь вообще суть происходящего?» — говорит адвокат. — Естественно, опасаясь за себя и свою жизнь, Руслан был вынужден согласиться на требования начальствующего состава. Он понимал, что те с легкостью выполнят свои угрозы.



Первым требованием было отремонтировать хоздвор колонии : это ферма прямо на территории ИК, где содержат птицу и скот. По словам Александра Шаруева, Руслан Алиев искал деньги буквально везде — потратил свои сбережения, просил у жены, знакомых, занимал у друзей. Всё это шло на ремонт хоздвора, в итоге он отремонтировал его полностью за свой счет, потратив 200 тысяч рублей. Однако вымогательства не прекратились.

— После того как Алиев доложил начальникам, что их приказ выполнен, Асламов и Шварев сказали, что нет, на этом не всё, теперь он обязан за свой счет ремонтировать столовую колонии, — рассказал адвокат. — Начальство прямым текстом заявило: будешь содержать столовую и обязан бесплатно кормить всех, на кого покажет пальцем начальник . То есть это может быть друг, знакомый, сослуживец, кто угодно, неважно.



По словам адвоката, так как все таксофоны в колонии прослушиваются, Шварев выдал Алиеву мобильный телефон, чтобы тот мог прямо из колонии заказывать строительные материалы для ремонта столовой. Работы по обновлению столовой обошлись Алиеву в миллион рублей .

— За его счет покупали мебель, плиты, продукты питания, обновили крышу столовой, — перечислил адвокат, показывая копию товарного чека на покупку листов профнастила на сумму более 50 тысяч рублей.



Сам Алиев после завершения ремонта записал на камеру телефона видео (позже оно было опубликовано в интернете), в котором показывает, как обновилась столовая колонии.



— Вот, сделал ремонт, — говорит в кадре Руслан Алиев. — Всё, что здесь вы видите, — это купил я. <…> Выполняю просьбы начальника колонии. Какого рода? Купить что-то, переслать денег. Уже просто достало! Аппетиты растут с каждым днем. <…> В месяц они для прикрытия тратят на продукты 40 тысяч, остальные продукты покупаю я исключительно за свои деньги . <…> Если я отказываюсь что-то покупать и ремонтировать, они на меня оказывают давление, начинают запугивать. Идет постоянная борьба.

«Сегодня, как вчера, 50 тысяч»

Алиев давал деньги руководству колонии и «по мелочи»: например, 60 тысяч на покупку наручных часов Швареву, потому что тот хотел себе хороший подарок на день рождения . Или, по словам адвоката, Асламов просил Алиева выделять деньги на бензин, чтобы заправлять машины колонии. Более того, несмотря на то, что в колонии была ферма и свое поголовье куриц, у Алиева требовали деньги, чтобы закупать по 1,5 тысячи яиц на птицефабрике. Маркировку фабрики с яиц смывали и ставили маркировку колонии. С денежными переводами, о которых речь пойдет ниже, сумма потраченного на нужды колонии и ее начальников, по словам адвоката, доходит до 4 миллионов рублей .



В 2023 году после ремонта хоздвора и столовой от начальства поступили новые просьбы.



— Спустя какое-то время к Алиеву подошел Асламов и сказал о том, что ему необходимо 200 тысяч рублей, — продолжает адвокат. — Руслан ответил, что у него уже нет денег. Начальник ему сказал: «Иди и подумай еще». Алиев сказал: «Если я вам дам, вы от меня уже отстанете?» Тот клятвенно обещал, что да.



Как следует из показаний Алиева, после этого начальник колонии предложил, что переводы сделает супруга Руслана Ирина, с ней для этого свяжется его близкий друг. Так и сделали: Ирине позвонил некий Олег Попов, который представился товарищем Асламова. Он сказал, что ей надо записать номера двух банковских карт и переводить 200 тысяч рублей частями — по 50 тысяч на каждую карту в течение одного дня.



Адвокат Алиева предоставил несколько скриншотов переписки Ирины Алиевой и Олега Попова. Вот некоторые цитаты из этих переписок:



— Проверьте, пришли вам деньги?



— Пришли.



— Хорошо.



Потом жена Алиева скидывает электронный чек перевода на 50 тысяч рублей.



А вот еще одно сообщение от Олега Попова: «Доброе утро! Ирина, сегодня, как вчера, 50 тысяч. Потом скажу по второму платежу, как делать». На это Ирина отвечает, чтобы Попов проверил, пришел ли третий перевод на 50 тысяч рублей, и отправляет новый электронный чек на сумму 50 тысяч. Попов через пару минут отвечает: «Всё нормально, пришли. Больше пока не отправляйте. Позже дам знать».

В показаниях Алиева сказано: после того как супруга в третий раз перевела Попову платеж в 50 тысяч рублей, его вызвал в свой кабинет заместитель начальника ИК Андрей Шварев и стал требовать, чтобы Алиев «нашел и для него 200 тысяч рублей» . По словам экс-заключенного, Шварев начал угрожать, что, если не будет денег, он переведет его в ЕКПТ (это единое помещение камерного типа — камера с более строгими условиями содержания заключенных, туда переводят только за злостные нарушения, в ЕКПТ условия жестче, чем в ШИЗО).

— Как оказалось, 200 тысяч рублей хотел каждый, — продолжает Александр Шаруев. — Естественно, уже денег не было, Алиев отвечает отказом.

Олег Попов продолжал писать жене Алиева, что пора снова «закинуть деньги». Ирина отвечала ему: «С последним переводом мы повременим, пожалуй. Руслан позвонил и сказал, что Шварев угрожает его закрыть в ЕКПТ. Я написала Илье Алексеевичу Асламову, так как на звонок он не ответил. Передайте при возможности, что пока ситуация не прояснится и я не буду уверена, что моему мужу ничего не угрожает, никаких денег не будет. А если в отношении мужа будут оказаны какие-то действия насильственного характера, непонятно из-за чего вообще, я буду вынуждена обратиться в МВД.

Источник: предоставлено адвокатом Руслана Алиева











После этого осужденному снова подкидывали запрещенку, проводили обыски. Как говорит адвокат, не выдержав, Алиев сделал заявление на видеорегистратор одного из сотрудников колонии — рассказал, что начальствующий состав на протяжении трех лет «вымогает с него деньги», а также «угрожают и запугивают, это делают именно Асламов и Шварев».



Алиев потребовал привести к нему сотрудников ФСБ, Управления собственной безопасности ФСИН и надзирающего прокурора. По словам осужденного, Шварев запретил своим подчиненным вызывать кого-либо и все «боялись ослушаться» замначальника колонии. Из показаний Алиева следует, что через других осужденных и сотрудников Шварев намекнул непокорному заключенному, что «его кинут на тряпку», то есть унизят его человеческое достоинство, или сфабрикуют против него уголовное дело.



«Не побоялся бороться с вымогательством»

Руслан Алиев обратился с заявлениями в различные правоохранительные органы, его супруга также обращалась в следственный отдел Чусового. Адвокат называет это героизмом: «Находясь в колонии, он не побоялся бороться с вымогательством, заявить в органы при действующем начальнике». При этом, по словам защитника, как только Руслан подал заявление, его отправили в штрафной изолятор — из-за того самого мобильного телефона, который ему дали.

Однако, отмечает адвокат, начальство будто бы испугалось заявлений — жене Алиева вернули сто тысяч рублей.

По данным источника 59.RU, Олег Попов, который был посредником Асламова и вел переписку с женой Алиева, не просто его друг, он является учредителем и директором ООО «Кедр» — подрядчиком ИК-37 . Осужденные ездили работать на пилораму Попова в соседний поселок Скальный.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Кедр» создано 28 декабря 2021 года. Олег Попов — единственный учредитель этой компании, также он занимает пост ее директора. Основная деятельность «Кедра» — оптовая торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами. В 2022 году компания заключила два контракта с ГУФСИН: с ИК-37 на 100 тысяч рублей и с ИК-35 — на 29 тысяч рублей. На конец 2022 года выручка компании составляла 10,3 миллиона рублей.



По словам адвоката, сам Попов переписку с женой Алиева объяснял тем, что якобы брал деньги взаймы и не имеет никаких отношений с руководством ИК-37.

Руслан Алиев тем временем продолжал отбывать срок в ИК, и, говорит адвокат, боялся за свою жизнь. Он обратился в краевую прокуратуру. Ведомство потребовало «незамедлительно принять меры к обеспечению личной безопасности осужденного Алиева в случае подтверждения указанных угроз».

— Кизеловский прокурор, которому назначили исполнить это поручение, прибыл к Алиеву и сказал, что нужно предоставить ему безопасное место. Алиеву он предложил: «Единственный вариант — поместить тебя в ШИЗО», — рассказывает адвокат. — На что Руслан сказал: «Я веду сейчас борьбу против действий начальника колонии, вы думаете, он в штрафной изолятор зайти не может ? То есть в этой колонии безопасного места нет». Поэтому мы пришли к выводу, что если уж он находится в этой колонии, то безопасным местом будет его отряд, потому что там много людей, таких же осужденных, то есть он будет на виду.



Уголовные дела и арест

По словам адвоката, уголовные дела возбудили не сразу. Сначала от следователей пришел отказ. Начальника и его зама опросили, но те отрицали все обвинения.

— В итоге нам приходит отказ, в котором говорится, что опросить осужденного Алиева не представилось возможным ввиду «невозможности прохода следователя на территорию исправительного учреждения», — возмущается адвокат. — На основании этого они решили отказать. То есть решение было построено исключительно на показаниях Шварева и Асламова, которые сказали: «Мы не виноваты».

Александр Шаруев обжаловал этот отказ, также он ходил на приемы во все надзорные ведомства, вплоть до обращения в Москву — СК России и Генпрокуратуру. Все эти усилия дали результат. В августе 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении замначальника ИК-37 Андрея Шварева по статье «Превышение должностных полномочий». Основанием стало то, что Шварев выдал Алиеву в стенах колонии мобильный телефон с возможностью выхода в интернет.

«Алиев, используя указанный телефон, осуществлял через свою сожительницу переводы от 1000 до 150 тысяч рублей, которые предназначались сотрудникам ИК-37 как для личного пользования, так и для нужд колонии: приобретения продуктов, строительных материалов и бытовой техники в помещение кафе ИК», — говорится в постановлении следственного отдела Чусового о возбуждении уголовного дела. В этом постановлении действия Шварева оценивают как «нарушение процесса исправления осужденного, дискредитацию и подрыв авторитета органов власти в лице колонии в глазах осужденных и населения».

По данным Александра Шаруева, незадолго до возбуждения дела — 31 июля 2023 года — Шварев уволился по собственному желанию с выходом на заслуженную пенсию со всеми регалиями. По данным 59.RU, он стал участником СВО.

Начальник ИК-37 Илья Асламов во время вынесения меры пресечения Источник: Вероника Свизева / 59.RU











Уголовное дело в отношении начальника ИК-37 Ильи Асламова возбудили в марте 2024 года. Его обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере (почему статья такая мягкая, адвокат не знает). 19 марта суд отправил Илью Асламова в СИЗО на два месяца. В этот же день в СИЗО до 17 мая отправили подрядчика ИК-37 Олега Попова. В отношении бизнесмена тоже возбуждено уголовное дело: его обвиняют в том, что он являлся посредником в получении взятки в особо крупном размере.



Самого Руслана Алиева в конце декабря 2023 года этапировали в колонию в Рязанской области, после он стал участником СВО. Алиев говорит, что так он отдает долг Родине.