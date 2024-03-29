«Достало! Аппетиты растут». Заключенный обвинил начальство колонии в вымогательстве — он отдал более 4 миллионов рублей

В марте этого года арестовали начальника чусовской ИК-37 для бывших силовиков. Илью Асламова обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Оказалось, уголовное дело возбудили после обращения одного из бывших осужденных этой колонии, Руслана Алиева. Адвокат Алиева рассказал нашим пермским коллегам из 59.RU обстоятельства уголовного дела: по его словам, начальник ИК-37 и его заместитель вымогали у его подзащитного по 200 тысяч рублей, до этого осужденному приказали за собственный счет отремонтировать столовую и хозяйственный двор колонии. По словам адвоката, за три года Алиев на нужды колонии и ее начальства отдал около четырех миллионов рублей.
«Всё, что вы здесь видите, купил я»
Бывший сотрудник Росгвардии из Ростова-на-Дону Руслан Алиев был осужден за убийство и покушение на убийство. Адвокат Александр Шаруев представляет его интересы сейчас, когда Руслан пытается добиться справедливости в деле о вымогательстве, и о прошлом подзащитного знает с его слов. Сам Алиев рассказывал, что он был в гостях, и там один знакомый оскорбил его жену. Разгорелся конфликт, жена обидчика пыталась их разнять, Алиев ранил ее ножом по плечу. А ее мужа убил. По его словам, экспертиза показала, что здоровью женщины он причинил легкий вред, но судили его, в том числе, по статье «покушение на убийство» — сам он говорит, что у второй стороны были влиятельные родственники. За кражу и драку в анамнезе, хотя он не сидел, ему вменили рецидив. Алиева осудили в 2014 году на 20 лет. Он пытался обжаловать приговор, и Генпрокуратура даже подтвердила, что рецидива не было. Прокуратура Ростова потребовала пересмотра дела, сейчас оно на стадии рассмотрения.
В 2019 году Алиева этапировали из колонии в Ростове в ИК-37 под Чусовым Пермского края — там отбывают наказание бывшие сотрудники прокуратуры, судов, полиции и других силовых ведомств. Адвокат Александр Шаруев утверждает: персонал чусовской колонии сразу начал оказывать давление на его подзащитного.
— Когда Руслан прибыл в эту колонию, он был одет нетипично для осужденного. То есть при нем были личные, достаточно дорогостоящие вещи, — рассказал 59.RU адвокат. — Ему начальник колонии заявил: «Либо ты делаешь всё, что мы тебе говорим, либо тебе будет плохо». В дальнейшем эти высказывания перешли в действия. Сначала Алиева отправили в ШИЗО (штрафной изолятор, куда помещают за нарушения режима, условия содержания там намного строже. — Прим. ред.). С завидной регулярностью, в отличие от других осужденных, у него проводились обыски. Были провокации, когда ему подбрасывали запрещенные предметы, например зажигалку. А это уже нарушение.
По словам адвоката, после такой моральной обработки Алиева снова вызвали к начальнику ИК-37 Асламову на «повторную беседу».
— Там начальник колонии вместе со своим замом Андреем Шваревым сказал ему: «Ты понимаешь вообще суть происходящего?» — говорит адвокат. — Естественно, опасаясь за себя и свою жизнь, Руслан был вынужден согласиться на требования начальствующего состава. Он понимал, что те с легкостью выполнят свои угрозы.
Первым требованием было отремонтировать хоздвор колонии: это ферма прямо на территории ИК, где содержат птицу и скот. По словам Александра Шаруева, Руслан Алиев искал деньги буквально везде — потратил свои сбережения, просил у жены, знакомых, занимал у друзей. Всё это шло на ремонт хоздвора, в итоге он отремонтировал его полностью за свой счет, потратив 200 тысяч рублей. Однако вымогательства не прекратились.
— После того как Алиев доложил начальникам, что их приказ выполнен, Асламов и Шварев сказали, что нет, на этом не всё, теперь он обязан за свой счет ремонтировать столовую колонии, — рассказал адвокат. — Начальство прямым текстом заявило: будешь содержать столовую и обязан бесплатно кормить всех, на кого покажет пальцем начальник. То есть это может быть друг, знакомый, сослуживец, кто угодно, неважно.
По словам адвоката, так как все таксофоны в колонии прослушиваются, Шварев выдал Алиеву мобильный телефон, чтобы тот мог прямо из колонии заказывать строительные материалы для ремонта столовой. Работы по обновлению столовой обошлись Алиеву в миллион рублей.
— За его счет покупали мебель, плиты, продукты питания, обновили крышу столовой, — перечислил адвокат, показывая копию товарного чека на покупку листов профнастила на сумму более 50 тысяч рублей.
Сам Алиев после завершения ремонта записал на камеру телефона видео (позже оно было опубликовано в интернете), в котором показывает, как обновилась столовая колонии.
— Вот, сделал ремонт, — говорит в кадре Руслан Алиев. — Всё, что здесь вы видите, — это купил я. <…> Выполняю просьбы начальника колонии. Какого рода? Купить что-то, переслать денег. Уже просто достало! Аппетиты растут с каждым днем. <…> В месяц они для прикрытия тратят на продукты 40 тысяч, остальные продукты покупаю я исключительно за свои деньги. <…> Если я отказываюсь что-то покупать и ремонтировать, они на меня оказывают давление, начинают запугивать. Идет постоянная борьба.
«Сегодня, как вчера, 50 тысяч»
Алиев давал деньги руководству колонии и «по мелочи»: например, 60 тысяч на покупку наручных часов Швареву, потому что тот хотел себе хороший подарок на день рождения. Или, по словам адвоката, Асламов просил Алиева выделять деньги на бензин, чтобы заправлять машины колонии. Более того, несмотря на то, что в колонии была ферма и свое поголовье куриц, у Алиева требовали деньги, чтобы закупать по 1,5 тысячи яиц на птицефабрике. Маркировку фабрики с яиц смывали и ставили маркировку колонии. С денежными переводами, о которых речь пойдет ниже, сумма потраченного на нужды колонии и ее начальников, по словам адвоката, доходит до 4 миллионов рублей.
В 2023 году после ремонта хоздвора и столовой от начальства поступили новые просьбы.
— Спустя какое-то время к Алиеву подошел Асламов и сказал о том, что ему необходимо 200 тысяч рублей, — продолжает адвокат. — Руслан ответил, что у него уже нет денег. Начальник ему сказал: «Иди и подумай еще». Алиев сказал: «Если я вам дам, вы от меня уже отстанете?» Тот клятвенно обещал, что да.
Как следует из показаний Алиева, после этого начальник колонии предложил, что переводы сделает супруга Руслана Ирина, с ней для этого свяжется его близкий друг. Так и сделали: Ирине позвонил некий Олег Попов, который представился товарищем Асламова. Он сказал, что ей надо записать номера двух банковских карт и переводить 200 тысяч рублей частями — по 50 тысяч на каждую карту в течение одного дня.
Адвокат Алиева предоставил несколько скриншотов переписки Ирины Алиевой и Олега Попова. Вот некоторые цитаты из этих переписок:
— Проверьте, пришли вам деньги?
— Пришли.
— Хорошо.
Потом жена Алиева скидывает электронный чек перевода на 50 тысяч рублей.
А вот еще одно сообщение от Олега Попова: «Доброе утро! Ирина, сегодня, как вчера, 50 тысяч. Потом скажу по второму платежу, как делать». На это Ирина отвечает, чтобы Попов проверил, пришел ли третий перевод на 50 тысяч рублей, и отправляет новый электронный чек на сумму 50 тысяч. Попов через пару минут отвечает: «Всё нормально, пришли. Больше пока не отправляйте. Позже дам знать».
В показаниях Алиева сказано: после того как супруга в третий раз перевела Попову платеж в 50 тысяч рублей, его вызвал в свой кабинет заместитель начальника ИК Андрей Шварев и стал требовать, чтобы Алиев «нашел и для него 200 тысяч рублей». По словам экс-заключенного, Шварев начал угрожать, что, если не будет денег, он переведет его в ЕКПТ (это единое помещение камерного типа — камера с более строгими условиями содержания заключенных, туда переводят только за злостные нарушения, в ЕКПТ условия жестче, чем в ШИЗО).
— Как оказалось, 200 тысяч рублей хотел каждый, — продолжает Александр Шаруев. — Естественно, уже денег не было, Алиев отвечает отказом.
Олег Попов продолжал писать жене Алиева, что пора снова «закинуть деньги». Ирина отвечала ему: «С последним переводом мы повременим, пожалуй. Руслан позвонил и сказал, что Шварев угрожает его закрыть в ЕКПТ. Я написала Илье Алексеевичу Асламову, так как на звонок он не ответил. Передайте при возможности, что пока ситуация не прояснится и я не буду уверена, что моему мужу ничего не угрожает, никаких денег не будет. А если в отношении мужа будут оказаны какие-то действия насильственного характера, непонятно из-за чего вообще, я буду вынуждена обратиться в МВД.
После этого осужденному снова подкидывали запрещенку, проводили обыски. Как говорит адвокат, не выдержав, Алиев сделал заявление на видеорегистратор одного из сотрудников колонии — рассказал, что начальствующий состав на протяжении трех лет «вымогает с него деньги», а также «угрожают и запугивают, это делают именно Асламов и Шварев».
Алиев потребовал привести к нему сотрудников ФСБ, Управления собственной безопасности ФСИН и надзирающего прокурора. По словам осужденного, Шварев запретил своим подчиненным вызывать кого-либо и все «боялись ослушаться» замначальника колонии. Из показаний Алиева следует, что через других осужденных и сотрудников Шварев намекнул непокорному заключенному, что «его кинут на тряпку», то есть унизят его человеческое достоинство, или сфабрикуют против него уголовное дело.
«Не побоялся бороться с вымогательством»
Руслан Алиев обратился с заявлениями в различные правоохранительные органы, его супруга также обращалась в следственный отдел Чусового. Адвокат называет это героизмом: «Находясь в колонии, он не побоялся бороться с вымогательством, заявить в органы при действующем начальнике». При этом, по словам защитника, как только Руслан подал заявление, его отправили в штрафной изолятор — из-за того самого мобильного телефона, который ему дали.
Однако, отмечает адвокат, начальство будто бы испугалось заявлений — жене Алиева вернули сто тысяч рублей.
По данным источника 59.RU, Олег Попов, который был посредником Асламова и вел переписку с женой Алиева, не просто его друг, он является учредителем и директором ООО «Кедр» — подрядчиком ИК-37. Осужденные ездили работать на пилораму Попова в соседний поселок Скальный.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Кедр» создано 28 декабря 2021 года. Олег Попов — единственный учредитель этой компании, также он занимает пост ее директора. Основная деятельность «Кедра» — оптовая торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами. В 2022 году компания заключила два контракта с ГУФСИН: с ИК-37 на 100 тысяч рублей и с ИК-35 — на 29 тысяч рублей. На конец 2022 года выручка компании составляла 10,3 миллиона рублей.
По словам адвоката, сам Попов переписку с женой Алиева объяснял тем, что якобы брал деньги взаймы и не имеет никаких отношений с руководством ИК-37.
Руслан Алиев тем временем продолжал отбывать срок в ИК, и, говорит адвокат, боялся за свою жизнь. Он обратился в краевую прокуратуру. Ведомство потребовало «незамедлительно принять меры к обеспечению личной безопасности осужденного Алиева в случае подтверждения указанных угроз».
— Кизеловский прокурор, которому назначили исполнить это поручение, прибыл к Алиеву и сказал, что нужно предоставить ему безопасное место. Алиеву он предложил: «Единственный вариант — поместить тебя в ШИЗО», — рассказывает адвокат. — На что Руслан сказал: «Я веду сейчас борьбу против действий начальника колонии, вы думаете, он в штрафной изолятор зайти не может? То есть в этой колонии безопасного места нет». Поэтому мы пришли к выводу, что если уж он находится в этой колонии, то безопасным местом будет его отряд, потому что там много людей, таких же осужденных, то есть он будет на виду.
Уголовные дела и арест
По словам адвоката, уголовные дела возбудили не сразу. Сначала от следователей пришел отказ. Начальника и его зама опросили, но те отрицали все обвинения.
— В итоге нам приходит отказ, в котором говорится, что опросить осужденного Алиева не представилось возможным ввиду «невозможности прохода следователя на территорию исправительного учреждения», — возмущается адвокат. — На основании этого они решили отказать. То есть решение было построено исключительно на показаниях Шварева и Асламова, которые сказали: «Мы не виноваты».
Александр Шаруев обжаловал этот отказ, также он ходил на приемы во все надзорные ведомства, вплоть до обращения в Москву — СК России и Генпрокуратуру. Все эти усилия дали результат. В августе 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении замначальника ИК-37 Андрея Шварева по статье «Превышение должностных полномочий». Основанием стало то, что Шварев выдал Алиеву в стенах колонии мобильный телефон с возможностью выхода в интернет.
«Алиев, используя указанный телефон, осуществлял через свою сожительницу переводы от 1000 до 150 тысяч рублей, которые предназначались сотрудникам ИК-37 как для личного пользования, так и для нужд колонии: приобретения продуктов, строительных материалов и бытовой техники в помещение кафе ИК», — говорится в постановлении следственного отдела Чусового о возбуждении уголовного дела. В этом постановлении действия Шварева оценивают как «нарушение процесса исправления осужденного, дискредитацию и подрыв авторитета органов власти в лице колонии в глазах осужденных и населения».
По данным Александра Шаруева, незадолго до возбуждения дела — 31 июля 2023 года — Шварев уволился по собственному желанию с выходом на заслуженную пенсию со всеми регалиями. По данным 59.RU, он стал участником СВО.
Уголовное дело в отношении начальника ИК-37 Ильи Асламова возбудили в марте 2024 года. Его обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере (почему статья такая мягкая, адвокат не знает). 19 марта суд отправил Илью Асламова в СИЗО на два месяца. В этот же день в СИЗО до 17 мая отправили подрядчика ИК-37 Олега Попова. В отношении бизнесмена тоже возбуждено уголовное дело: его обвиняют в том, что он являлся посредником в получении взятки в особо крупном размере.
Самого Руслана Алиева в конце декабря 2023 года этапировали в колонию в Рязанской области, после он стал участником СВО. Алиев говорит, что так он отдает долг Родине.
Мы будем следить за развитием событий.