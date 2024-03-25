«Сразу блокируйте»: новосибирцам рассылают фейковое сообщение с предложением устроить теракт в метро

Фейки про теракт в метро рассылают по разным городам Источник: Сергей Ляшко / NGS.RU











В Новосибирске в соцсетях рассылают фейковое сообщение с предложением совершить террористический акт в метро, который якобы запланирован на 6 апреля. Скриншот такого обращения есть в распоряжении редакции НГС.



Подобные сообщения также рассылают в других российских городах. В своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала блокировать их авторов.



— Подростки из разных регионов продолжают присылать сообщения с предложениями совершить теракт, которые им шлют провокаторы. Не ведитесь и сразу блокируйте, — отмечает Мизулина в своем посте от 25 марта.



Глава Лиги безопасного интернета отмечает следующее:



— Тула, Екатеринбург, Казань, Пушкина, Смоленская область: информацию об угрозах школам и другим учреждениям направили в правоохранительные органы. Все это распространяется с территории Украины, — заявила Екатерина Мизулина.



НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД Новосибирской области.

Ранее новосибирца задержали по подозрению в теракте в Crocus City Hall — его взяли по ошибке.

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