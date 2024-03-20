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Выснесли приговор за разгром аэротрубы

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Криминал

Пять человек, которые разгромили аэротрубу в Новосибирске, отправили в колонию — всех наказали за вымогательство

Команда несколько лет назад ворвалась с битами и топорами в здание

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Фигурантам от 27 до 48 лет

Пять человек, которые разгромили аттракцион «Аэротруба» в Новосибирске, отправили в колонию. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Решение принял суд Железнодорожного района сегодня, 20 марта. Всех пятерых: Андрея Хвостова, Алексея Литовченко, Руслана Парова, Дениса Гордейчука и Илью Иванина наказали по статье за вымогательство (ст. 163 УК РФ), при этом Хвостова и Литовченко также приговорили по статье об умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ).

Всех нарушителей отправили в исправительную колонию, Хвостова и Литовченко на 4,5 лет с отбыванием в колонии общего режима, Парова на 4 года в колонию строгого режима, Гордейчук на 3,5 года в колонию общего режима общий режим, Иванина — на 4 года строго режима, его взяли под стражу в зале суда.

— Также приговором суда в пользу потерпевшего с осужденных солидарно взыскано 916 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба, — сообщили в пресс-службе.

В срок наказания зачтено время нахождения подсудимых под стражей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Так выглядела труба до и после погрома

В июле 2021 года НГС рассказывал, как на комплекс было совершено нападение: девять человек в масках, вооруженные битами и топорами, ворвались в здание и устроили разгром. Основной удар на себя приняла аэротруба. По версии следствия, до инцидента в мае в спортивный комплекс пришли несколько мужчин и заявили владельцу, что за право вести бизнес «нужно платить». Предприниматель отказался.

Правоохранители задержали подозреваемых после инцидента. На скамье подсудимых оказались пять человек в возрасте от 27 до 48 лет. По данным прокуратуры Новосибирской области, четверо из них ранее судимы.

Сразу после нападения владелец комплекса FreeFly Николай Чичканов поделился с редакцией НГС подозрением, что в деле замешана нечестная конкуренция. По его словам, вымогатели представлялись «кураторами парашютного бизнеса в Новосибирске».

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