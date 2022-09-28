В Новосибирске вымогатели топорами разбили аэротрубу — дело дошло до суда

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении пяти новосибирцев, которые в скором времени предстанут перед судом за вымогательство и умышленное повреждение чужого имущества.



Инцидент произошел в 2021 году. Правоохранители выяснили, что в мае обвиняемые потребовали с владельца спортивного клуба FreeFly плату за «право вести бизнес», а 14 июля в помещении комплекса устроили разгром. Нанесенный ущерб был оценён в 900 тысяч рублей.

