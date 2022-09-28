В Новосибирске вымогатели топорами разбили аэротрубу — дело дошло до суда
По версии следствия, нападавшие требовали долю от прибыли
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении пяти новосибирцев, которые в скором времени предстанут перед судом за вымогательство и умышленное повреждение чужого имущества.
Инцидент произошел в 2021 году. Правоохранители выяснили, что в мае обвиняемые потребовали с владельца спортивного клуба FreeFly плату за «право вести бизнес», а 14 июля в помещении комплекса устроили разгром. Нанесенный ущерб был оценён в 900 тысяч рублей.
— Обвинение предъявлено мужчинам в возрасте от 27 до 48 лет, из которых четверо — ранее судимые. Уголовное дело в отношении еще одного обвиняемого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, — сообщили в прокуратуре.
Обвиняемые вину не признали. Дело будет рассматривать Железнодорожный суд Новосибирска.
Сразу после инцидента управляющий аэродинамического комплекса Free Fly Владимир Жуков рассказывал журналисту НГС, что нападавших было 9 человек, некоторые из них были вооружены топорами. Нападавших зафиксировала уличная камера наблюдения, а последствия разгрома были сняты на телефон.
Владелец комплекса Николай Чичканов отмечал, что вымогатели представились кураторами парашютного бизнеса в Новосибирске и вынуждали его «делиться». В противном случае мужчины обещали предпринимателю проблемы.
Чичканов тогда предполагал, что нападение могло быть связано со строительством «аналогичной аэротрубы» в Краснообске. Он допускал, что случившееся может иметь признаки конкурентной борьбы. Застройщик проекта на ВАСХНИЛе Владислав Синютин назвал подозрения «клеветой» и подчеркнул, что «никто никого никуда не отправлял».