В деле о нападении на аэроклуб в Новосибирске появился поворот
Директор аэродинамического комплекса Free Fly Николай Чичканов заявил о повороте в деле о нападении на его компанию. Летом несколько человек с топорами ворвались в здание и учинили разгром. Самый большой ущерб был нанесен закрытой аэротрубе, в ее восстановление вложили 1,5 млн рублей.
По словам Николая Чичканова, у следствия есть задержанный — это Владислав Синютин, застройщик проекта Fly Surf. Его задержание якобы произошло в прошлый четверг,
— Мы в курсе задержания, но в интересах следствия не хотелось бы, чтобы это как-то повлияло. Не в интересах следствия, в общем, это оглашать. Нас тоже ни в какие детали не посвящают, потому что всё суперсекретно, большая разработка идет. Кроме того, что задержан директор и еще другие люди, которые относятся к исполнению, никаких других подробностей не знаем, — пояснил Чичканов.
Николай Чичканов также напомнил, что сразу после нападения заявил корреспондентам НГС о возможной причастности конкурентов.
— Я еще 14 июля, после нападения, сказал, кого я могу предполагать причастным к нападению. Еще тогда говорил, что не понимаю, кому это может быть выгодно, кроме конкурентов. Синютин мне тогда сразу позвонил, после звонка корреспондентов, спрашивал, что же у меня тут произошло, интересовался, что именно разбили и сломали. Конечно, он изображал какое-то там сочувствие, видимо, не из праздного интереса. Я этого человека знал и до всей истории, это обычный человек. Наемный. Не думаю, что это мозг операции, одно из звеньев большой цепочки. Надеюсь, следствие установит как можно большее количество связей, — отметил Чичканов.
Корреспондент НГС попытался связаться с Владиславом Синютиным: по его личному номеру ответили на звонок, однако, услышав вопрос о задержании, бросили трубку. В аэрокомплексе Fly Surf (расположен на ВАСХНИЛе) сообщили, что передадут вопросы Владиславу Синютину, но на момент написания новости он на них так и не ответил.
Ранее, 14 июля, Синютин беседовал с НГС.
— Да, мне директор комплекса Free Fly Николай Чичканов говорил, мол, приходили люди к нему и сказали, что они курируют парашютный спорт, и вот якобы труба на ВАСХНИЛе тоже под ними. Под нами не может быть никого, потому что у нас официальные документы: разрешение на строительство, экспертиза проекта, документы все, какие только должны быть. У нас таких людей нет, мы подотчетны только администрации, органам государственной власти. Нет таких людей, которые в принципе приходят и кому-то там говорят, что они курируют парашютный спорт и труба находится под ними. Ну это же бред очевидный, — возмущался Владислав Синютин.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что полиция расследует дело о погроме в аэроклубе. Но при этом в ведомстве заявили, что не располагают информацией о задержании Владислава Синютина. В канцелярии Железнодорожного суда информации об избрании ему меры пресечения тоже нет.
Корреспондент НГС Илья Калинин выяснил, кто после разгрома аэротрубы стал единственным претендентом на деньги федерального проекта. Местные участники рынка считают: его хочет занять экс-депутат, прославившийся стрельбой при задержании.