Директор аэродинамического комплекса Free Fly Николай Чичканов заявил о повороте в деле о нападении на его компанию. Летом несколько человек с топорами ворвались в здание и учинили разгром. Самый большой ущерб был нанесен закрытой аэротрубе, в ее восстановление вложили 1,5 млн рублей.



По словам Николая Чичканова, у следствия есть задержанный — это Владислав Синютин, застройщик проекта Fly Surf. Его задержание якобы произошло в прошлый четверг, 23 сентября .

— Мы в курсе задержания, но в интересах следствия не хотелось бы, чтобы это как-то повлияло. Не в интересах следствия, в общем, это оглашать. Нас тоже ни в какие детали не посвящают, потому что всё суперсекретно, большая разработка идет. Кроме того, что задержан директор и еще другие люди, которые относятся к исполнению, никаких других подробностей не знаем, — пояснил Чичканов.