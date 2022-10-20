Четверых рецидивистов начали судить за разбитую аэротрубу в Новосибирске — их обвиняют в рейдерстве

Как прежде уточняли в прокуратуре НСО, подсудимых обвиняют в вымогательстве и умышленном уничтожении чужого имущества.

В июле 2021 года НГС рассказывал, как на комплекс было совершено нападение: девять человек в масках, вооруженные битами и топорами, ворвались в здание и устроили разгром. Основной удар на себя приняла аэротруба.