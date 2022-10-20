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Четверых рецидивистов начали судить за разбитую аэротрубу в Новосибирске — их обвиняют в рейдерстве

По версии владельца бизнеса, преступление — результат нечестной конкуренции

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Прием посетителей после погрома пришлось приостановить на несколько месяцев

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В Железнодорожном районном суде стартовал процесс по делу о нападении группы мужчин на спортивный комплекс с аэротрубой FreeFly.

Как прежде уточняли в прокуратуре НСО, подсудимых обвиняют в вымогательстве и умышленном уничтожении чужого имущества.

В июле 2021 года НГС рассказывал, как на комплекс было совершено нападение: девять человек в масках, вооруженные битами и топорами, ворвались в здание и устроили разгром. Основной удар на себя приняла аэротруба.

По версии следствия, до инцидента в мае в спортивный комплекс пришли несколько мужчин и заявили владельцу, что за право вести бизнес «нужно платить». Предприниматель отказался.

— Сумма, которую требовали с потерпевшего ежемесячно, составляет 333 тысячи рублей. Ввиду невыполнения указанных требований было повреждено имущество потерпевшего на сумму 596 тысяч рублей. Кроме того, предприниматель лишился предполагаемой выручки в размере более 3 млн рублей. Подсудимые свою вину не признали, — сообщила НГС помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.

Правоохранители задержали подозреваемых после инцидента. В результате на скамье подсудимых оказались пять человек в возрасте от 27 до 48 лет. По данным прокуратуры Новосибирской области, четверо из них ранее судимы.

Сразу после нападения владелец комплекса FreeFly Николай Чичканов поделился с редакцией НГС подозрением, что в деле замешана нечестная конкуренция. По его словам, вымогатели представлялись «кураторами парашютного бизнеса в Новосибирске». Чичканов допускал, что нападение могло быть связано с реализацией аналогичного проекта в Краснообске. Но застройщик проекта на ВАСХНИЛе Владислав Синютин ответил, что озвученные подозрения Чичканова — «клевета».

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