Особая категория: новосибирца хотят посадить на 15 лет за ДТП в горах с двумя погибшими — что смущает адвоката

ДТП произошло 25 июля — грузовик наехал на дерево и перевернулся, два туриста погибли Источник: СУ СК РФ по Республике Алтай











Жителя Новосибирска начали судить по делу о ДТП, которое произошло летом 2023 года по дороге к Каракольским озерам. 16 туристов ехали в грузовике посмотреть красоты Горного Алтая, но в дороге выяснилось, что автомобиль фатально неисправен. В результате ДТП два человека погибли, а остальные получили травмы. Новосибирец Максим У. был за рулем грузовика и сам получил травмы, сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы. Родственники и адвокат Максима требуют провести дополнительные экспертизы. О том, что произошло в тот страшный день и в чем обвиняют водителя, разбиралась корреспондент НГС.

Тормоза не сработали

42-летний новосибирец Максим У. летом 2023 года решил подработать сезон в Горном Алтае. Отец мужчины Александр (имя изменено) рассказал, что его сын занимался автомобилями, ремонтировал их и работал водителем в том числе на лимузинах.



— Мне не понятно, как это произошло. Максим — нормальный водитель. Он ездил в далекие поездки на автомобиле без проблем, на море, например, — недоумевает Александр.

Максим был принят на работу в Горном Алтае водителем и проработал уже месяц к моменту, когда ему привели группу туристов из Екатеринбурга. Как рассказал адвокат водителя Алексей Пугин, туристов разделили на группы и посадили в два грузовика, одним из них был автомобиль Максима. Всего в группе, поехавшей с новосибирцем, было 16 человек.

— Другая часть сидела во втором транспортном средстве, которое следовало позади автомобиля Максима. Всё это были автомобили ГАЗ-66 повышенной проходимости. Соответственно, после этого рано утром группа двинулась по маршруту непосредственно на Каракольские озера. Маршрут был моему клиенту известен хорошо, он на нём неоднократно ездил, поэтому сказать, что он не знал маршрута, мы не можем, — объясняет Алексей Пугин.

Авария случилась в труднодоступной местности Источник: МЧС по Республике Алтай











По дороге грузовики преодолели несколько водных преград и поехали по крутой горе вверх, Максим ехал впереди колонны. На подъеме его автомобиль неожиданно остановился и начал катиться назад. Максим попытался остановить грузовик штатным тормозами, но они не сработали.



— После чего он попытался еще и ручным тормозом затормозить, то есть подключить передний привод — не удалось. Как потом стало известно, из-за поломанного карданного вала. Автомобиль начал катиться назад, — пересказывает произошедшее адвокат. — Мой клиент знал, что за ним едет другой автомобиль. Он, чтобы избежать наезда, немного сманеврировал, скорректировал движение автомобиля, но, к сожалению, не удалось избежать наезда на дерево.



Автомобиль перевернулся один раз и снова встал на колеса. От удара два человека погибли, 12 человек получили травмы. По сообщению СК по Республике Алтай, пострадавшими признаны 17 человек.

Как считает Алексей Пугин, водитель сделал всё, что было в его силах. Максима в ДТП зажало в кабине, и из-за серьезных повреждений он не мог ходить. Единственное, что он смог сделать, — это отдать свою куртку, чтобы ее положили под потерпевшую, которой было холодно на земле.



После происшествия Максима госпитализировали, а когда отпустили из больницы, опросили в качестве свидетеля. После ДТП он поехал в Новосибирск на дачу к родителям и объяснил отцу, что попал в аварию. Через пару месяцев водителя арестовали.



Отказы в экспертизе

Один человек погиб на месте, а второй в больнице Источник: МЧС по Республике Алтай











На время следствия Максима поместили в СИЗО. В ходе расследования было сделано несколько экспертиз, но адвокат Максима Алексей Пугин считает, что следствие не описало механизм ДТП. Адвокат отправлял ходатайство, чтобы сделали повторную комплексную экспертизу (документы есть в распоряжении редакции), но получил отказ.

— Клиент дал подробные показания, есть экспертиза, проведенная следствием, из которого следует, что всё-таки поломка автомобиля имела место быть, был сломан карданный вал. Но дело в том, что в экспертизе, к сожалению, механизм ДТП и момент возникновения опасности не описаны: почему машина покатилась назад, вследствие чего она не могла тормозить — здесь это не затрагивается. То есть о техническом состоянии автомобиля вскользь упоминается, подробностей нет, — считает адвокат.

В ходатайстве Алексей Пугин просил ответить на вопросы о том, в какой момент управления ГАЗ-66 возникла опасная для движения ситуация, каким образом должен был действовать водитель, чтобы предотвратить скатывание автомобиля, каким образом его столкновение с деревом повлияло на устойчивость автомобиля и какова причина его опрокидывания после столкновения с препятствием.

В отказе СК по Республике Алтай указано, что эксперт в заключении ответил на все поставленные вопросы и его предупредили об ответственности за дачу ложных показаний. При этом, подчеркнул адвокат, в этой экспертизе не принимали участия он и его подзащитный. При этом по ходатайству адвоката эксперта Белякова допросили.

Алексей Пугин ссылается на статью 39 УК РФ и утверждает, что водитель действовал в условиях крайней необходимости.

— Действия Максима У. не могут быть оценены как действия в условиях крайней необходимости, поскольку данные условия были созданы обвиняемым самостоятельно, — возразили на это следователи.

Помимо запроса на экспертизу Алексею Пугину отказали еще в нескольких ходатайствах. В одном из ответов указано, что, согласно заключению эксперта, тормозная система находилась в действующем состоянии, а водитель не учел возможность попадания в нее воды.

В машине было девять несовершеннолетних Источник: МЧС по Республике Алтай











Еще одним аргументом адвоката стало то, что автомобиль принадлежал не Максиму У., а правила техники безопасности ему не разъяснили, так что факт их нарушения не установлен. Кроме того, авария произошла не на дороге — это Алексей Пугин определи по фото МЧС с места происшествия. А если не было дороги, то и правила ПДД должны применяться другие.

— Мы должны же установить все обстоятельства дела, поскольку следствие пишет, что ДТП произошло на дороге. В этом случае одна из первейших обязанностей следствия — это установить место, время, обстоятельства совершения преступления. Мы за то, чтобы это было объективным. Если там нет дороги, то это и нужно выяснить, — отмечает адвокат.

При этом следователи настаивают, что протоколами осмотров мест происшествия и показаниями свидетелей установлено, что участок местности, где двигался и скатился ГАЗ-66, — это дорога. Также адвокату отказали в проведении экспертизы о гибели одной из туристок.

— Она была доставлена в больницу, но врачам ее спасти не удалось, к нашему большому сожалению. И возник вопрос о том, мог ли быть иной исход для нее, если всё-таки помощь была бы вовремя ей оказана, так как местность труднодоступная, и оказание медпомощи началось позже, — объясняет Алексей Пугин.



Следователи считают, что смерть женщины случилась в результате «преступных действий» Максима, о чём говорят повреждения, полученные погибшей.

Грозит до 15 лет заключения

Максима начали судить в Чемальском районном суде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Изначально Максима обвиняли по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности двух и более лиц), сообщил адвокат мужчины. Наказание по этой части статьи — принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до семи лет. Но в ходе следствия обвинение сменилось на часть 6 статьи 264 УК РФ. Теперь Максиму грозит до 15 лет лишения свободы — так наказывают за смерть двух и более лиц по неосторожности, совершенное лицом в состоянии опьянения, оставившем место совершения преступления или не имеющим прав управления транспортным средством.

Следствие считает, что именно последний пункт применим к ситуации Максима. У него есть права категории С, которая предусматривает вождение грузовиков. Но только категория D может разрешить водить транспортные средства с восьми и более мест. А грузовик был переделан работодателем Максима.

Из документов, которые есть в распоряжении редакции, следует, что водитель перевозил людей в количестве 16 человек, — это нарушение требования 22.8 ПДД РФ, запрещающего водителю перевозить больше людей, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства. Кроме того, Максим водил ГАЗ-66, не имея прав необходимой категории, чем нарушил требования п. 22.1 ПДД РФ (управление автомобилем без права управления транспортным средством категорий D или подкатегории D1). Также мужчина перевозил детей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой, чем нарушил требования п.п. 22.2, 22.6 ПДД РФ, запрещающие перевозку детей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой.



— То есть это фактически особо тяжкое преступление. Хотя правоохранительные органы запрашивали на моего клиента информацию — каких-либо нарушений в области дорожно-транспортного движения у него не было выявлено. То есть он не является постоянным нарушителем правил дорожного движения, человек достаточно дисциплинированный. Мы ни в коем случае не пытаемся в чём-то обвинить следствие, мы хотим лишь разобраться и чтобы следствие разобралось, — говорит адвокат. — Погибло, к сожалению, двое граждан, но это никак не может доказать, что он в этом виновен. Они все сидели в кузове этой машины. Будь у него категория D, как это могло бы спасти людей? Непонятно. И следствие нам об этом никак не указывает в своих документах.

Корреспондент НГС направила запрос в СК по Республике Алтай. В ответе на запрос в ведомстве сообщили, что информацию о следствии можно прочесть в опубликованных пресс-релизах, а дело передали в суд. Первое заседание в Чулымском районном суде прошло 19 февраля, затем было еще одно.

— У нас появится возможность допросить свидетелей лично, потому что на следствии мы этого лишены. И, конечно, мы хотим, чтобы объективно разобрались в этом деле и всё-таки установили, что человек не должен нести ответственность за то, чего он не совершал, а не просто голословно обвиняли, — рассчитывает адвокат.

Еще один суд по ДТП в том же регионе идет над индивидуальным предпринимателем, который предоставлял услугу проезда к Каракольским озерам от села Элекмонар — процесс начался в начале 2024 года. Мужчину обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия работодатель Максима незаконно переоборудовал автомобиль: в машине заменили кузов и увеличили количество сидячих мест. По уголовному делу заявлено два иска от потерпевших на сумму 10 миллионов рублей. На эту сумму наложили арест на имущество предпринимателя.

Что еще почитать по теме?

«Тела сгорели в пепел». Запутанная история о том, как дело об убийстве двух ягодников в тайге стало делом о самообороне;

«Сожаления не испытывает»: военный из Новосибирска влетел в стену и насмерть сбил девушку, выехав на красный свет;

«Ребенок в шоке, в ужасе»: история бабушки, которая пошла на преступление, воюя за внучку.



Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.