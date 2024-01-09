Погибли двое: предприниматель пойдет под суд за ДТП с туристами на Алтае — травмы получили 12 человек

О происшествии стало известно 25 июля, в декабре 2023 года в Республике Алтай заключили под стражу жителя Новосибирской области по делу о дорожно-транспортном происшествии в Чемальском районе. Все, что известно об аварии, НГС собрал в онлайн-трансляции и коротком видео.

