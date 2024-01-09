Погибли двое: предприниматель пойдет под суд за ДТП с туристами на Алтае — травмы получили 12 человек

В Республике Алтай в суд направили уголовное дело о ДТП с грузовиком, в котором находилась группа туристов. В результате аварии погибли два человека, двенадцать пассажиров получили травмы.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона 9 января. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), обвиняемым стал индивидуальный предприниматель, уточнили в надзорном ведомстве.
По данным следствия, инцидент произошел в июле прошлого года. Во время поездки от села Элекмонар в сторону Каракольских озер автомобиль ГАЗ-66 опрокинулся, в результате чего один человек погиб на месте, второй пассажир скончалась от полученных травм в реанимационном отделении больницы.
— Травмы различной степени тяжести получили 12 пассажиров, в том числе 9 несовершеннолетних и водитель автомобиля ГАЗ-66, потерпевшими признаны 17 человек, — уточнили в ведомстве.
В сообщении указано, что при оказании предпринимателем услуг по доставке группы туристов до Каракольских озер использовался автомобиль, который незаконно переоборудовали. В машине заменили кузов, а также увеличили количество сидячих мест. Кроме того, водитель, которого нанял предприниматель, не имел права управления автомобилями категории «D» или подкатегории «D1».
— По уголовному делу заявлено два гражданских иска от потерпевших на общую сумму 10 млн. руб., в связи с чем на имущество индивидуального предпринимателя наложен арест общей стоимостью свыше 10 млн. рублей, — сказано в сообщении.
О происшествии стало известно 25 июля, в декабре 2023 года в Республике Алтай заключили под стражу жителя Новосибирской области по делу о дорожно-транспортном происшествии в Чемальском районе. Все, что известно об аварии, НГС собрал в онлайн-трансляции и коротком видео.