«Тела сгорели в пепел». Запутанная история о том, как дело об убийстве двух ягодников в тайге стало делом о самообороне

«Искали своими силами»

— Они оба были добрыми, порядочными, отзывчивыми. Мы дружили семьями, приезжали друг к другу в гости. Работяги, никогда без дела не сидели. Не было такого момента, чтобы они просто сидели дома, выкрутятся из любой ситуации, — рассказывает о погибших супруга одного из них, Маргарита.



Ее мужу — Константину Овсеенко — на момент гибели было 28 лет. Его другу — Алексею Хайдарову — 33. Оба родом из поселка Одон под Тулуном, и приходятся друг другу троюродными братьями. У обоих остались семьи.



— У нас с Костей совместный сын, ему сейчас четыре года. Еще у него есть дочь от первого брака. Алексей как раз был у нее крестным отцом, — говорит Маргарита. — А у Алексея на момент гибели одной дочке было семь месяцев, второй — два года.