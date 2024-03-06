Актив для сенатора, или Русская история рейдерства: как пилили здание научного бюро у Обского моря — расследование НГС

Источники НГС полагают, что большая часть научного комплекса на улице Русской, 41 в Новосибирске на протяжении долгого времени приносила прибыль одним и тем же людям Источник: Александо Ощепков / Юрий Орлов











Наследие советской науки как средство к обогащению. Еще 30 лет назад в комплексе зданий на улице Русской в Новосибирске кипела работа — там создавали приборы геофизической разведки, которые должны были помогать в поисках новых залежей природных ресурсов. Сегодня от былого упорства не осталось и следа. Помещения бывшего конструкторского бюро сдают в аренду, и за них уже не первый год идет ожесточенная борьба. Как здание перекочевало в частные руки, какое отношение к этой истории имеют экс-сенатор, криминальный авторитет и судебные приставы, а также что планируется построить на месте научного комплекса — в расследовании криминального корреспондента НГС Павла Тиунова.



Две недели назад в Новосибирске арестовали замначальника Октябрьского отдела судебных приставов Илью Константинова. Силовые структуры очень скупо прокомментировали уголовное дело, пояснив, что Константинов поторопился выставить на продажу долю в арестованном объекте недвижимости. Речь идет о комплексе зданий по адресу Русская, 41 с богатой историей и закрученным детективным сюжетом.



Погоня за акциями: «Сын держал ружье у окна»

В начале 1990-х годов комплекс зданий по адресу Русская, 41 делили две организации: Конструкторско-технологический институт научного приборостроения (КТИ НП) и Сибирское особое конструкторское бюро геофизического приборостроения (СибОКБ). Последняя в 1992 году приватизировала половину комплекса с помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и преобразовалась в акционерное общество закрытого типа (АОЗТ «СибОКБ»). На протяжении следующего десятилетия сотрудники СибОКБ продолжали заниматься внедрением научных разработок в реальный сектор экономики, но, по словам бывших работников, с меньшим успехом, нежели в советское время.



— Раньше мы получали деньги из Министерства геологии, нам заказывали аппаратуру. Институты делали разработку, а мы воплощали ее в «железку» и отдавали производственникам. А потом начались эксперименты. Нам сказали: «Министерство тю-тю, идите к производственникам, договаривайтесь, чтобы они напрямую заказывали приборы». В то время месторождения были разведаны с запасом на 40, 60 и даже 100 лет. Кому тогда хотелось тратить деньги на дальнейшую геологическую разведку? Мы потихоньку начали скукоживаться, — рассказал в беседе с корреспондентом НГС бывший главный инженер СибОКБ Виктор Герцен.

В комплексе зданий люди должны были заниматься научной работой и внедрением изобретений в производство, но 90-е внесли свои коррективы Источник: Александр Ощепков











По его словам, постепенно помещения конструкторского бюро начали сдавать в аренду. Арендные площади увеличивались обратно пропорционально количеству заказов, поступавших в бюро. Постепенное сворачивание конструкторской работы не могли не заметить арендаторы, уверяет Герцен. В 2004 году ему поступило предложение от одного из них — красноярской компании «Новые бриллианты Сибири». Компания предложила выкупить имущество СибОКБ и развернуть на его площадях выращивание искусственных кристаллов. Виктору Герцену, который на тот момент написал заявление на увольнение из-за конфликтов с гендиректором бюро Борисом Шалфеевым, предложили скупить акции у акционеров.



— Ситуация складывалась такая. Нас было три человека: я, генеральный директор Шалфеев и главный бухгалтер Людмила Савкина. У нас на троих было 50 процентов акций. Остальные 50 были на руках у людей. Получалось, если я беру свой пакет и мы покупаем акции у людей, то получается больше, чем у генерального и главного бухгалтера, которые были заодно. У нас была снята квартира в Академгородке, я встречался с людьми, им платили деньги, оформляли куплю-продажу (акций. — Прим. ред.). Шалфеев об этом узнал и тоже кинулся скупать, — рассказал бывший главный инженер СибОКБ.



Виктор Герцен подчеркнул, что Шалфеев предлагал продать ему свою долю акций «за большие деньги». С подобными предложениями приезжали и другие люди, «похожие на бандитов». Герцен вел диалоги рядом с окном своей квартиры на первом этаже. По его словам, во время бесед об акциях его сын держал заряженное ружье у окна.

«Разговариваешь, а из форточки дуло торчит. Ситуация была такая, что не поймешь, зайдёшь ты после этих разговоров домой или нет» Виктор Герцен, бывший главный инженер СибОКБ

Здание для Лаптева?

Однажды главному инженеру предложили встретиться с «важным человеком», «каким-то депутатом». Герцена привезли в гостиницу «Сибирь», где уже был накрыт стол. Во главе стола, по его словам, сидел будущий сенатор Совета Федерации РФ от Новосибирской области Владимир Лаптев.



— Я пришел, мы сели, выпили, закусили. Он всё трындел, что мы с ним в одной лодке плывем. Потом: «Короче, у меня предложение. Ты мне продаешь свой пакет акций». То есть они привлекали всё время людей со связями и с деньгами, потому что речь шла о десятках миллионов рублей, — пояснил Герцен.



Бывший главный инженер уверяет, что ему удалось заполучить для красноярцев контрольный пакет СибОКБ, но гендиректор Борис Шалфеев, понимая, что проиграл в скупке акций, пошел на крайние меры. В 2005 году он продал весь комплекс зданий в 10 тысяч квадратных метров компании ООО «Галион-Комп» за 6,2 миллиона рублей, несмотря на то что балансовая стоимость активов оценивалась в сумму более 34 миллионов рублей. С момента оформления договора купли-продажи до регистрации права собственности прошло двое суток. Именно в тот момент здание фактически получил экс-сенатор Лаптев.

ООО «Галион-Комп», по данным сервиса «Руспрофайл», было зарегистрировано в августе 2005 года, хотя договор на покупку здания на Русской, 41 был заключен 25 января 2005 года. Ликвидирировали фирму в январе 2007 года. Ее учредитель — Александр Александрович Бакшаев. Сейчас человек под именем Александр Александрович Кунц (Бакшаев) состоит в реестре адвокатов адвокатской палаты Новосибирской области. Он является одним из представителей осужденного экс-сенатора Лаптева.

Объясняя свое решение о продаже в правоохранительных органах, Шалфеев пояснял, что содержание комплекса зданий СибОКБ уже было не по силам, а арендные платежи не покрывали текущие затраты. Собрание акционеров Шалфеев не стал проводить, поскольку не посчитал сделку «крупной».

Экс-сенатор Владимир Лаптев якобы лично участвовал в судьбе научного комплекса на улице Русской Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











По иронии судьбы или злому умыслу гендиректор бюро продал весь комплекс зданий на Русской, 41 — вместе с Институтом приборостроения, который всегда принадлежал государству. Позже Шалфеев пояснил, что СибОКБ никогда не претендовало на здания института, и сослался на ошибку в действиях сотрудников региональной регистрационной службы. Тем не менее право собственности на здания института юристам пришлось возвращать через суд.



АОЗТ «СибОКБ» осталось ни с чем. «Новым бриллиантам Сибири», уверяет Герцен, закрыли доступ в производственные цеха, откуда впоследствии неизвестные вывезли оборудование для выращивания искусственных кристаллов. Новый гендиректор СибОКБ Виктор Герцен и его красноярские партнеры несколько лет пытались признать сделку о продаже зданий недействительной. На Бориса Шалфеева было написано несколько заявлений о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), но в всякий раз силовики выносили отказ в возбуждении уголовного дела. Один из них имеется в распоряжении редакции.



Вскоре конструкторское бюро перестало существовать, «Новые бриллианты Сибири», смирившись с поражением, переехали на новое место, а помещения бывшего СибОКБ пошли по рукам.



Qui prodest — кому выгодно

Пошли по рукам — образное выражение, поскольку фактически комплекс зданий на улице Русской не уходил из поля зрения инициаторов его продажи. Сменив несколько номинальных владельцев, недвижимость была поделена на доли, которые в разное время переходили от одного человека к другому. Редакция НГС акцентирует внимание на ключевых собственниках.



Один из них — бывший гендиректор СибОКБ Борис Шалфеев. В начале 2010 годов между ним и другими собственниками возникает некий конфликт, который фиксируется в Советском районном суде. Шалфеев подает гражданский иск к Ивану Калашнику, Виталию Калюжину и Олесе Ласточке. Суть иска неизвестна, в процессе гражданское дело было прекращено.



Чем именно был недоволен Шалфеев, можно судить по его иску в Арбитражный суд, по которому он просит истребовать документы ООО «НПО СибОКБ» — компании, которая к тому моменту занимается обслуживанием зданий на Русской. Шалфеев требует предоставить бухгалтерские балансы, отчеты о прибыли за несколько лет, хозяйственные договоры и т. д.



В 2014 году Шалфеев лишается своей доли из-за долга в 42 миллиона рублей перед неким Олегом Чижиковым. В Железнодорожном суде Новосибирска стороны приходят к мировому соглашению о том, что Шалфеев передает ¼ зданий на Русской в счет задолженности. Вскоре Борис Шалфеев скончался. Ему стало плохо, когда он был на своей даче. Родственники повезли бывшего гендиректора СибОКБ в больницу, но медики не успели оказать ему помощь. Несколько не связанных между собой источников НГС заявили о слухах, по которым Борису Шалфееву якобы помогли уйти из жизни.

Выписки по объектам недвижимости на Русской, 41 недоступны Источник: Focus.kontur.ru











Источник НГС, комментируя имена указанных собственников (Калашника, Калюжина, Чижикова и Ласточки), подчеркнул, что после смерти Шалфеева права собственности на комплекс зданий бывшего конструкторского бюро официально были зарегистрированы на номиналов, а фактически приносили прибыль другим известным в Новосибирске людям. А именно:

предпринимателю Сергею Белоусу, которого сегодня судят за посредничество в передаче взятки экс-зампрокурора НСО Андрею Турбину;

бизнесмену Михаилу Колмогорову, которого называют криминальным авторитетом из Кузбасса по прозвищу Чеботарь, якобы передавшему взятку Турбину за непривлечение к уголовной ответственности своего помощника по делу о разбое;

небезызвестному экс-сенатору Владимиру Лаптеву, недавно осужденному на 5 лет колонии строгого режима по делу о фиктивном устройстве на работу родственников, даче и получении взяток.

Владимир Калюжин в разговоре с корреспондентом НГС сообщил, что свою долю в комплексе зданий на улице Русской он «давно продал», и комментировать ситуацию отказался. Олеся Ласточка заявила, что ничего по поводу своей доли пояснить не может. Леонид Чижиков сначала согласился прокомментировать ситуацию, попросив перезвонить позднее, но на повторный звонок не ответил.



История повторяется?

По словам источника НГС, к концу 2019 года доли в бывшей научной недвижимости распределились так: 3/4 оказались в руках предпринимателя Владимира Батова, 1/4 — в собственности ООО «НПО Сибирское ОКБГП» под управлением Ивана Калашника — коммерческой организации, которая занималась обслуживанием и текущим содержанием зданий на Русской, 41.



По данным сервиса «Конутр.Фокус», в 2021 году предприниматель Владимир Батов вошел в состав учредителей ООО «НКН» — компании, которая занимается предоставлением услуг в области растениеводства. Предыдущий собственник компании — Лаптев Юрий Владимирович — полный тезка сына экс-сенатора Владимира Лаптева.

Судя по документам, имеющимся в распоряжении редакции, периодически к компании возникали претензии. Одна из них — от Владимира Лаптева в его бытность членом Совета Федерации РФ. В 2017 году сенатор обращался (документ имеется в распоряжении редакции) в Сибирское управление Роспотребнадзора с просьбой повлиять на организацию, которая «самовольно смонтировала и эксплуатирует котельную на жидком топливе». Лаптев объяснял, что к нему якобы обратились «граждане и организации Новосибирска», которые опасаются цистерн «с некачественным топливом» после «небольшого пожара, когда люди еле-еле избежали взрыва».



Известно, что к 2021 году в отделе судебных приставов по Советскому району накопилось несколько исполнительных производств в отношении «НПО Сибирское ОКБГП». Взыскатели — вышеназванные Олег Чижиков, Владимир Калюжин и Владимир Батов, которым в общей сложности компания задолжала 378 тысяч рублей, в результате чего на долю организации был наложен арест. Судебный пристав Евгения Молоткова, по версии следователей, не удостоверилась, что у должника нет средств на погашение задолженности, и передала долю на торги. В результате ее приобрел Владимир Батов за 6,6 миллиона рублей, несмотря на то что балансовая стоимость активов составила около 30 миллионов рублей. Спустя несколько месяцев в отношении Молотковой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Показательная схема смены собственников комплекса зданий по улице Русская, 41. Редакция НГС подчеркивает, что в схеме указаны не все лица, числившиеся владельцами объекта недвижимости. Акцент сделан на персоналиях, имена которых фигурируют в судебных решениях Источник: Юрий Орлов











В распоряжении редакции НГС оказался документ о готовности к реализации арестованного имущества за подписью на тот момент и. о. начальника Советского отдела судебных приставов Ильи Константинова и замруководителя УФССП по Новосибирской области Елены Кирилловой. Константинов впоследствии стал главным обвиняемым по делу и заключен в СИЗО. Еще одного фигуранта дела, бывшего судебного пристава Советского отдела Алену Серову, отправили под домашний арест; Евгению Молоткову, по данным источника НГС, отпустили под подписку о невыезде. Источник редакции НГС подчеркнул, что в материалах дела есть данные о том, что ускорить передачу на торги доли «НПО Сибирское ОКБГП» требовал один из руководителей регионального УФССП.



В декабре 2023 года Советский суд Новосибирска вынес постановление признать сделку купли-продажи доли в недвижимости Владимиром Батовым недействительной и вернуть ее ООО «НПО Сибирское ОКБГП».



Иван Калашник в разговоре с корреспондентом НГС заявил, что решение Советского суда устояло в апелляционной инстанции.



— В настоящий момент мы добиваемся возможности доступа к имуществу, — пояснил Калашник, отказавшись раскрывать подробности, но уточнив, что оппоненты планируют подавать кассационную жалобу.



Корреспондент НГС несколько раз звонил на разные телефоны Владимиру Батову, ни на один звонок он не ответил.

Что будет с комплексом зданий на улице Русской? Подводя итоги обсуждения, источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что, по предварительным данным, участок земли облюбовали застройщики. По словам собеседника, якобы Конструкторско-технологический институт в обозримом будущем планирует переезд в новое здание, а на месте некогда масштабного научного комплекса должны вырасти несколько жилых многоэтажек.



Finis coronat opus. Конец — делу венец.

