В Новосибирске арестовали замначальника районного отдела приставов — он ввязался в дележку здания, где работают ученые СО РАН

Советский районный суд арестовал заместителя начальника Октябрьского отдела судебных приставов Илью Константинова и бывшую сотрудницу Советского отдела судебных приставов Алёну Серову. Оба проходят по делу о превышении должностных полномочий, повлекших за собой причинение тяжких последствий (п.в ч.3 ст. 286 УК РФ).
— Константинову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Серову отправили под домашний арест на время расследования, — пояснил источник НГС, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника, уголовное дело касается событий 2021 года, когда Илья Константинов исполнял обязанности начальника Советского отдела судебных приставов. Якобы он вместе со своей подчинённой Алёной Серовой стали участниками скандала между собственниками здания, расположенного по адресу Русская, 41. Источник отметил, что речь идет о предполагаемом рейдерском захвате доли здания мажоритарным владельцем. Владельцами здания являются преприниматели.
— Уголовное дело возбуждено в январе 2024 года. Расследование ведут следователи Следственного комитета, — подчеркнул собеседник.
В пресс-службе УФССП по Новосибирской области комментировать ситуацию отказались, попросив написать письменный запрос. Редакция НГС направила аналогичный письменный запрос в региональное управление Следственного комитета.
По данным сервиса 2Gis, здание, расположенное по адресу Русская, 41 является административным. Кроме коммерческих организаций в нём также расположен Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН и Клиника Федерального исследовательского центра Фундаментальной и Трансляционной медицины. Представители СО РАН в разговоре с корреспондентом НГС оперативно прокомментировать ситуацию затруднились. При этом, по словам источника НГС, Конструкторско-технологический институт арендует помещения в здании 41 по улице Русской.
Редакция НГС продолжает выяснять подробности.
Накануне стало известно, что в Дзержинском районе Новосибирска судебный пристав заколол невесту после празднования Дня Святого Валентина.