Один убил из-за попугая, другой — изнасиловал падчерицу. Жуткие истории от экс-психолога УФСИН и о работe в мужской колонии

В этом интервью журналист 72.RU поговорила с психологом о том, как люди адаптируются к жизни за решеткой, профдеформациях и историях, от которых становится жутко даже самым опытным специалистам.

Женщина по ту сторону решетки

— Расскажите поподробнее о том, как вы пришли работать в УФСИН, и почему, собственно, вообще туда решили пойти?



— Я была тогда молоденькая, после университета. Мне так хотелось уже начать работать. И в УФСИН тогда очень требовались психологи, а больше я не видела нигде вакансий. Пошла в итоге, куда пришлось.

