«Возможно, соска была смочена уксусом». В Новосибирске умерла двухмесячная девочка — по версии мамы, она ударилась о диван

В Новосибирске 27 февраля скончалась маленькая Света (имя изменено в соответствии с законом), доставленная под Новый год в Новосибирскую областную больницу. Со слов мамы, девочка, которой еще не исполнилось и 20 дней, ударилась о диван, но как именно это могло произойти — загадка. Врачи, пытавшиеся реанимировать Свету, быстро выяснили, что травмы у ребенка гораздо более серьезные: черепно-мозговая травма и химический ожог рта. Рассказываем всё, что известно о семье малышки, в которой 20-летняя мама, по некоторым данным, ранее уже была лишена родительских прав.
«Язык полностью растворился»
Света родилась в семье Алины и Евгения 8 декабря 2023 года. А спустя две недели ребенку понадобилась экстренная помощь врачей — вначале малышку доставили в больницу детской скорой помощи №3, а затем в Новосибирскую областную больницу.
— Мать ребенка сказала отцу, что девочка сама как-то ударилась. Но потом, когда челюстно-лицевые хирурги уже осмотрели ребенка... Полость рта — это вообще какой-то ужас. Язык полностью растворился, сгнил, короче. Возможно, соска была смочена уксусом или в чем-то еще таком химическом. Ничего уже нельзя было сделать. Ребенок, по сути, приехал в больницу уже мертвый и просто ждал, — рассказал НГС источник в медицинской среде.
Девочка пролежала в коме ровно два месяца. Шансов у нее фактически не было — только действия врачей по восстановлению сердечного ритма заняли 55 минут. За это время, по словам источника, серьезно пострадал мозг ребенка.
— Не смогли перевезти даже в паллиативное отделение, поскольку не пережила бы она эту транспортировку, — рассказал собеседник НГС.
По информации источника, пострадавшую девочку в больнице дважды навещал отец. Информация о травмах ребенка, судя по всему, стала для него новостью.
— Дело будет рассматриваться, насколько мне известно, Первомайским судом. Плюс была еще генетическая экспертиза — действительно ли есть родство у матери и этой девочки. Тело девочки забрали в судмедэкспертизу, — добавил собеседник НГС.
Мать Светы — 19-летняя Алина Воднева. Ее, как утверждает источник, ранее уже лишали родительских прав, но НГС не удалось подтвердить эту информацию.
«Не менее трех раз с силой ударила её о каркас дивана головой»
1 марта Первомайский районный суд заключил Алину Водневу под стражу. Там она пробудет как минимум до 25 марта. Девушку обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть ребенка (ч.4 ст.111 УК РФ). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.
— По версии следствия, Воднева А.С. 23 декабря 2023 года около 12 часов, находясь в квартире, расположенной в Первомайском районе, совместно со своей малолетней дочерью 08.12.2023 года рождения на почве личной неприязни, сформировавшейся в результате того, что дочь длительное время плакала, схватила дочь за ноги и не менее трех раз с силой ударила её о каркас дивана головой, причинив последней закрытую черепно-мозговую травму, — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Там же уточняется, что смерть девочки наступила в медучреждении в результате этой травмы.
Что известно о семье Светы
Молодая пара, Евгений и Алина жили в микрорайоне Березовое. До недавнего времени девушка активно вела свои социальные сети, где выкладывала фотографии и видео с концертов, домашних вечеринок и прогулок.
— 17.05.2022, 08.12.2023, — написала она в описании своего профиля «ВКонтакте», обильно снабжая фразу смайликами-сердечками. Вероятно, речь идет о датах рождениях двоих ее детей.
Папа Светы — 25-летний Евгений — из Барабинска. Последние годы он живет в Новосибирске и работает в банке. Во «ВКонтакте» у него нет ни одной фотографии с ребенком или с женой Алиной, но есть запись «08.12.23. Наша маленькая Радость».
Ни на одно из сообщений корреспондента НГС он не ответил, его телефон все это время был недоступен. Также вопросы НГС о ситуации в семье проигнорировали сестра Евгения и знакомые Алины. Одна из подруг при этом усомнилась в том, что Алина могла нанести травмы маленькой Свете.
Что говорят опека и детский омбудсмен
В департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска сообщили, что каких-либо сведений о лишении родительских прав «в отношении малолетней» в органах опеки и попечительства Новосибирска нет.
— В настоящее время вопрос о лишении родительских прав не рассматривается в связи с отсутствием в семье других несовершеннолетних детей, — добавили в ведомстве.
Вопрос о первом ребенке Алины они оставили без ответа.
Как заявила детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко, о ситуации она в курсе.
— Ситуацию я знаю, да, что трагедия произошла в семье. Она у нас в поле зрения попала, мы отрабатываем ее, — кратко прокомментировала она.
В Новосибирской областной больнице смерть Светы комментировать отказались, сославшись на персональные данные и юный возраст девочки.
НГС также направил запросы в прокуратуру и Следственный комитет Новосибирской области. На момент выхода публикации ответы из ведомств не поступили.
В середине февраля суд отправил в СИЗО еще одну молодую маму — 22-летняя Светлана Баштакова родила ребенка на съемной квартире, а затем выбросила его в мусорный бак. Мальчик выжил.