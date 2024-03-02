«Возможно, соска была смочена уксусом». В Новосибирске умерла двухмесячная девочка — по версии мамы, она ударилась о диван

«Язык полностью растворился»

Света родилась в семье Алины и Евгения 8 декабря 2023 года. А спустя две недели ребенку понадобилась экстренная помощь врачей — вначале малышку доставили в больницу детской скорой помощи №3, а затем в Новосибирскую областную больницу.



— Мать ребенка сказала отцу, что девочка сама как-то ударилась. Но потом, когда челюстно-лицевые хирурги уже осмотрели ребенка... Полость рта — это вообще какой-то ужас. Язык полностью растворился, сгнил, короче. Возможно, соска была смочена уксусом или в чем-то еще таком химическом. Ничего уже нельзя было сделать. Ребенок, по сути, приехал в больницу уже мертвый и просто ждал, — рассказал НГС источник в медицинской среде.