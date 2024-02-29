«Это военная тайна». Мошенники разводят пожилых женщин, заставляя оформить кредиты и сбежать от семьи

Татьяна Анатольевна перевела мошенникам 700 тысяч рублей личных сбережений, а потом взяла в кредит полмиллиона. Неизвестно, сколько бы времени ее искали, но женщина сама вернулась домой: ей нужно было на прием к врачу.



— Мы вообще эту тему потом не обсуждали, потому что это всё болезненно для нее. Ее никто насильно не удерживал, это всё было добровольно, — рассказала дочь краеведа.

Погасить кредит женщине помогла дочка. Сама жертва мошенников больше не хочет вспоминать о том, как ее развели. Она до сих пор не может поверить, что повелась на эти уловки и так долго находилась под влиянием злоумышленников.

— Мошенники используют достаточно разнообразные методы психологического воздействия: внушения особой значимости происходящего, вселяют ощущение тревоги и небезопасности, уводят пострадавших от близких и от любой возможности получить иную точку зрения на происходящее и прочее, — говорит клинический психолог Сергей Мостиков. — Это чем-то напоминает азартную игру, где выйти становится тем труднее, чем больше проигрыш. В психологии это называется когнитивным диссонансом: либо признать, что я сильно сглупил, либо что я умный. Все мы склонны до последнего поддерживать иллюзию собственной компетентности (это меньше угрожает нашему ощущению собственной компетентности), чем признать, что ошибались и нас обманули мошенники.