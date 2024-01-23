«Думал, сейчас им пива купим и всё»: в Красноярском крае задержали подозреваемых в избиении двух мужчин в туалете

В пресс-службе краевого главка МВД уточнили, что подозреваемые — учащиеся местного техникума. 17-летний задержанный утверждает, что он и его знакомый были пьяны. Они шли за алкоголем и по пути зашли в общественный туалет, увидели двух незнакомых мужчин. Один из студентов избил незнакомцев, а затем парни скрылись с места происшествия. Но затем вернулись и избиение повторилось.