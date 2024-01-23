«Думал, сейчас им пива купим и всё»: в Красноярском крае задержали подозреваемых в избиении двух мужчин в туалете

Подозреваемыми в избиении до смерти двоих мужчин стали два жителя Зеленогорска возрастом 17 и 19 лет. Об их задержании сообщили в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии. передают наши коллеги из NGS24.RU.
Утром 22 января в общественном туалете Зеленогорска на Ленина уборщица обнаружила двоих мужчин возрастом 46 и 47 лет с травмами головы. Один из них уже был мертв, второй умер в больнице. По предварительной информации СК, они были бездомными.
В пресс-службе краевого главка МВД уточнили, что подозреваемые — учащиеся местного техникума. 17-летний задержанный утверждает, что он и его знакомый были пьяны. Они шли за алкоголем и по пути зашли в общественный туалет, увидели двух незнакомых мужчин. Один из студентов избил незнакомцев, а затем парни скрылись с места происшествия. Но затем вернулись и избиение повторилось.
— Думал, сейчас им пива купим, да и всё, спокойно разойдемся. Смотрю, он опять продолжает. Захожу — а там вот эта картина: один на другом лежит. Я не знал, что они мертвые. Я панику словил, не знал, что делать, — сообщил один из задержанных.
Подозреваемых допросят. Сейчас следователи собирают доказательства. Сотрудники СК возбудили уголовное дело в связи с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). В качестве одной из причин преступления следствие рассматривает версию о «личных неприязненных отношениях».