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Срочно14-летняя девочка пропала в Новосибирске
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Бывшего сотрудника «Мосфильма» и его подельника отправили в колонию за съемку школьницы из Новосибирска в порно

Обвиняемых задержали в 2022 году

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Подсудимые познакомились в интернете

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Бывшего сотрудника «Мосфильма» Олега Гринчишина приговорили к 14 годам колонии за изготовление детской порнографии, сообщает телеграм-канал Baza. По данным канала, 59-летнего Гринчишина задержали в декабре 2022 года, после поимки его сообщника Степана Блинова.

По данным канала, Олег Гринчишин познакомился со Степаном Блиновым на специальных форумах. В тот период Блинов еще находился в колонии, но занимался поиском маленьких девочек, совращал их через Сеть и знакомил с Гринчишиным.

— В 2016 году Блинов вышел на свободу, остановился в Новосибирске и стал жить с 12-летней девочкой, у которой не было дома и денег. Он заставлял ее заниматься сексом с другими мужчинами за деньги и просил найти других девочек для работы. Порнографические видео он также отправлял Гринчишину. Бизнес шел хорошо, пока одна из девочек не написала заявление в полицию. Чтобы избежать наказания, Блинов сбежал в Читу и попытался скрыться там, — говорится в посте.

Телеграм-канал сообщает, что даже после переезда в Забайкальский край Блинов продолжал искать девочек для Гринчишина. Блинова задержали в мае 2022 года, а через него вышли и на Гринчишина.

В середине декабря Гринчишина приговорили к 14 годам колонии за совращение несовершеннолетних и изготовление детского порно. Блинова приговорили к 19 годам лишения свободы, говорится в посте.

Ранее оправданный по делу о распространении детской порнографии бывший директор школы в Новосибирске подал иск к Министерству финансов Российской Федерации. Экс-директор решил взыскать моральный вред за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

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