Бывшего сотрудника «Мосфильма» и его подельника отправили в колонию за съемку школьницы из Новосибирска в порно

— В 2016 году Блинов вышел на свободу, остановился в Новосибирске и стал жить с 12-летней девочкой, у которой не было дома и денег. Он заставлял ее заниматься сексом с другими мужчинами за деньги и просил найти других девочек для работы. Порнографические видео он также отправлял Гринчишину. Бизнес шел хорошо, пока одна из девочек не написала заявление в полицию. Чтобы избежать наказания, Блинов сбежал в Читу и попытался скрыться там, — говорится в посте.

