Бывшего сотрудника «Мосфильма» и его подельника отправили в колонию за съемку школьницы из Новосибирска в порно

Бывшего сотрудника «Мосфильма» Олега Гринчишина приговорили к 14 годам колонии за изготовление детской порнографии, сообщает телеграм-канал Baza. По данным канала,
По данным канала, Олег Гринчишин познакомился со Степаном Блиновым на специальных форумах. В тот период Блинов еще находился в колонии, но занимался поиском маленьких девочек, совращал их через Сеть и знакомил с Гринчишиным.
— В 2016 году Блинов вышел на свободу, остановился в Новосибирске и стал жить с
Телеграм-канал сообщает, что даже после переезда в Забайкальский край Блинов продолжал искать девочек для Гринчишина. Блинова задержали в мае 2022 года, а через него вышли и на Гринчишина.
В середине декабря Гринчишина приговорили к 14 годам колонии за совращение несовершеннолетних и изготовление детского порно. Блинова приговорили к 19 годам лишения свободы, говорится в посте.
Ранее оправданный по делу о распространении детской порнографии бывший директор школы в Новосибирске подал иск к Министерству финансов Российской Федерации. Экс-директор решил взыскать моральный вред за незаконное привлечение к уголовной ответственности.