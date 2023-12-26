Убийце 16-летней сибирячки дали пожизненное заключение

В Красноярске вынесли приговор Ивану Папенко — убийце 16-летней девушки из Дивногорска. Ему назначили пожизненное заключение. Такое решение вынес Красноярский краевой суд.



Иван Папенко убил 16-летнюю девочку 22 июля , тело нашли через два дня в лесополосе прямо в черте Дивногорска. Школьница была почти без одежды, у нее было перерезано горло. Подозреваемого нашли по горячим следам. Выяснилось, что он был судим за убийство, кражи, угоны, а также разбой, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. В 11 лет у него диагностировали психологическое расстройство, он наблюдался у психиатра и нарколога.

