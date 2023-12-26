Убийце 16-летней сибирячки дали пожизненное заключение

В Красноярске вынесли приговор Ивану Папенко — убийце
Иван Папенко убил 16-летнюю девочку
По данным прокуратуры, 6 августа 2014 года Папенко освободился условно-досрочно после отбывания наказания за первое убийство. Уже через несколько дней он вновь совершил преступление против личности и опять попал за решетку. Летом 2023 года Папенко вышел на свободу и через восемь дней убил и изнасиловал
Согласно показаниям Папенко, ему нужны были деньги на выпивку, поэтому он напал на случайную прохожую, которой оказалась
Убийство 16-летней девушки потрясло весь Красноярский край. Наши коллеги собрали в одном материале все, что известно об этом страшном преступлении.