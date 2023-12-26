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Убийце 16-летней сибирячки дали пожизненное заключение

Он совершил насильственные действия и жестоко расправился со школьницей

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«Не факт, что еще раз не совершу», — такие слова говорил убийца девочки на заседании

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В Красноярске вынесли приговор Ивану Папенко — убийце 16-летней девушки из Дивногорска. Ему назначили пожизненное заключение. Такое решение вынес Красноярский краевой суд.

Иван Папенко убил 16-летнюю девочку 22 июля, тело нашли через два дня в лесополосе прямо в черте Дивногорска. Школьница была почти без одежды, у нее было перерезано горло. Подозреваемого нашли по горячим следам. Выяснилось, что он был судим за убийство, кражи, угоны, а также разбой, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. В 11 лет у него диагностировали психологическое расстройство, он наблюдался у психиатра и нарколога.

По данным прокуратуры, 6 августа 2014 года Папенко освободился условно-досрочно после отбывания наказания за первое убийство. Уже через несколько дней он вновь совершил преступление против личности и опять попал за решетку. Летом 2023 года Папенко вышел на свободу и через восемь дней убил и изнасиловал 16-летнюю девушку в районе виадука в Дивногорске — там же, где уже совершал аналогичные преступления.

Согласно показаниям Папенко, ему нужны были деньги на выпивку, поэтому он напал на случайную прохожую, которой оказалась 16-летняя девушка. Папенко убил ее, чтобы она не обратилась в полицию.

Убийство 16-летней девушки потрясло весь Красноярский край. Наши коллеги собрали в одном материале все, что известно об этом страшном преступлении.

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