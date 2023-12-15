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Выстрелил в приятеля: мужчина погиб во время охоты в Новосибирской области

Следователи возбудили уголовное дело

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Погибшему мужчине было 50 лет

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14 декабря в Каргатском районе Новосибирской области мужчина погиб во время охоты. По версии следствия, в него по ошибке выстрелил приятель.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области:

— 58-летний подозреваемый, не убедившись в безопасности своих действий, произвел выстрел из охотничьего ружья в направлении движения животного, попав при этом в своего приятеля. В результате полученного ранения 50-летний потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Коченевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Следователи проводят сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

Осенью прошлого года похожий случай произошел в Тогучинском районе. Во время охоты мужчина принял своего приятеля за косулю и выстрелил в него, в результате потерпевший умер на месте. НГС выяснил подробности трагедии.

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