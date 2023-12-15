Выстрелил в приятеля: мужчина погиб во время охоты в Новосибирской области

14 декабря в Каргатском районе Новосибирской области мужчина погиб во время охоты. По версии следствия, в него по ошибке выстрелил приятель.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области:
— 58-летний подозреваемый, не убедившись в безопасности своих действий, произвел выстрел из охотничьего ружья в направлении движения животного, попав при этом в своего приятеля. В результате полученного ранения 50-летний потерпевший скончался в медицинском учреждении.
Коченевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Следователи проводят сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.
Осенью прошлого года похожий случай произошел в Тогучинском районе. Во время охоты мужчина принял своего приятеля за косулю и выстрелил в него, в результате потерпевший умер на месте. НГС выяснил подробности трагедии.