«Три удара ножом»: новосибирский осужденный убил знакомого в колонии — какое наказание назначил суд

Инцидент произошел 1 марта этого года на территории колонии в Убинском районе. Обвиняемый отбывал наказание в учреждении за убийство.



— <…> осуждённый, отбывающий наказание за убийство, по причине личных неприязненных отношений к другому осуждённому, совместно с ним отбывающему наказание, нанес ему три удара кухонным ножом, используемым в столовой для резки продуктов, — сообщили в суде.

