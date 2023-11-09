«Три удара ножом»: новосибирский осужденный убил знакомого в колонии — какое наказание назначил суд

В Новосибирской области суд вынес приговор осужденному, которого обвинили в убийстве в колонии. Он зарезал знакомого кухонным ножом. Об этом сообщили в Барабинском районном суде.
Инцидент произошел 1 марта этого года на территории колонии в Убинском районе. Обвиняемый отбывал наказание в учреждении за убийство.
— <…> осуждённый, отбывающий наказание за убийство, по причине личных неприязненных отношений к другому осуждённому, совместно с ним отбывающему наказание, нанес ему три удара кухонным ножом, используемым в столовой для резки продуктов, — сообщили в суде.
В результате мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Уголовное дело в отношении сибиряка возбудили по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Он признал вину в судебном заседании.
Барабинский районный суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы, по совокупности приговоров — 14 лет. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.
В сентябре в Новосибирской области осудили заключенного за попытку убить сокамерника. Ему назначили наказание в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы.