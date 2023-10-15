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В Новосибирске затопило многоэтажку из-за отсутствующей крыши — прокуратура начала проверку

По словам местных, кровлю чинят уже два месяца

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Инцидент произошел в Калининском районе

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В Новосибирске прокуратура начала проверку после сообщения в СМИ о многоквартирном доме, в котором начало затапливать верхние этажи после осадков. Как сообщают местные жители, в доме из-за затянувшегося ремонта, так и не уложили новую кровлю.

— Прокуратурой Калининского района организована проверка по информации о попадании осадков в квартиры верхних этажей дома 15 на улице Объединения в связи с несвоевременным и некачественным ремонтом кровли, — пояснили в ведомстве.

Прокуратура оценит работу управляющей кампании, подрядной организации и администрации района.

Недавно житель 25-этажки на улице Романова, 60/1 заявил, что на протяжении двух месяцев его беспокоит гул, который доносится из-за межквартирных перегородок. Шумит всякий раз, когда мимо квартиры подается наверх вода.

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