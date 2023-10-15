«Может произойти замыкание и взрыв газа»: жильцы многоэтажки в Новосибирске заявили о потопах из-за ремонта крыши

Жители многоэтажки в Калининском районе Новосибирска заявили о потопах в квартирах из-за ремонта крыши. По их словам, работы ведут второй месяц, местные опасаются, что может произойти замыкание.
Как сообщили жители дома на улице Объединения, 15 в паблике «Инцидент Новосибирск», во время дождей квартиры на верхних этажах затапливает. Местные отмечают, что вода течет с потолка, по стенам, попадает в электрическую проводку.
— Дом газифицирован. Жильцы опасаются, что может произойти замыкание электричества и взрыв газа, — говорится в публикации.
По словам жительницы, подрядчик снял крышу с 1-го по 3-й подъезд, но работы на этом остановили. Вместо новой крыши постелили пленку.
Журналист НГС попыталась связаться с управляющей компанией «Сибирская инициатива», которая обслуживает дом, в аварийной службе организации сообщили, что у них нет информации о данном доме. НГС направил запрос в компанию.
Недавно житель 25-этажки на улице Романова, 60/1 заявил, что на протяжении двух месяцев его беспокоит гул, который доносится из-за межквартирных перегородок. Шумит всякий раз, когда мимо квартиры подается наверх вода.