Новосибирскую школьницу отправили в психбольницу после нападения с ножом на одноклассницу

В Новосибирской области обвиняемую в нападении на одноклассницу 14-летнюю девочку отправили на судебно-психиатрическую экспертизу в психбольницу. Об этом НГС рассказала общественница Анна Тажеева, которая представляет интересы пострадавшей школьницы и ее мамы.
Шокирующая история, по данным СК, произошла 1 октября 2023 года в поселке Кудряшовский. По версии следствия, две девочки 13 и 14 лет пошли погулять в лесу, причем старшая заранее взяла с собой канцелярский нож. Между школьницами произошел конфликт, и 14-летняя подозреваемая набросилась на одноклассницу.
— Довести умысел на убийство до конца ей не удалось вследствие того, что 13-летняя потерпевшая оказала активное сопротивление, а также ей была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения, — сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».
По данным прокуратуры Новосибирской области, пострадавшая девочка получила резаные раны лица, шеи и головы. По словам Анны Тажеевой, сейчас раненая школьница находится в реанимации, отвезли в медицинское учреждение и ее агрессивную одноклассницу.
— Ей будут проводить судебно-психиатрическую экспертизу, — рассказала общественница.
В июле 2023-го в селе Плотникове под Новосибирском двое подростков жестоко избили своего приятеля. Мы побывали на месте ЧП и поговорили с отцом пострадавшего юноши, его знакомыми и односельчанами, а также выслушали их версии. Среди возможных причин нападения — ревность, деньги и поведение самого пострадавшего.