Новосибирскую школьницу отправили в психбольницу после нападения с ножом на одноклассницу

Шокирующая история, по данным СК, произошла 1 октября 2023 года в поселке Кудряшовский. По версии следствия, две девочки 13 и 14 лет пошли погулять в лесу, причем старшая заранее взяла с собой канцелярский нож. Между школьницами произошел конфликт, и 14-летняя подозреваемая набросилась на одноклассницу.