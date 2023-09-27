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Убийство фельдшера в ИштанеЭксклюзив

Нанесли не менее 7 ударов: одного из участников расправы над фельдшером отправили в СИЗО

Мужчину заключили под стражу на 1 месяц и 30 дней

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Обвиняемый вместе с приятелем спрятали тело убитого медика в лесу

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В Кривошеинском районном суде Томской области 27 сентября избрали меру пресечения Андрею Вайтковичу, которого обвиняют в убийстве местного фельдшера, 61-летней Ольги Земляницкой. Об этом передают корреспонденты НГС из зала суда.

— Избрать в отношении Андрея Николаевича Вайтковича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 30 дней, то есть до 26 ноября 2023 года, — говорится в постановлении суда.

По данным следствия, 24 сентября с 18:00 до 24:00 Андрей Вайткович с другом находились в состоянии алкогольного опьянения в частном доме в селе Иштан Томской области. Товарищ Вайтковича обжег руки, и они вызвали медика. Земляницкая пришла к пациенту, между ними возник конфликт, и сельчане убили женщину. Тело вывезли в лес и скрыли.

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Видео: Анастасия Медведева

Как уточнили в СК, фельдшеру было нанесено не меньше 7 ударов по голове, от полученных травм женщина скончалась. В материалах дела говорится о том, что смерть наступила не позже 10 часов утра следующего дня.

Вайткович обвиняется в преступлении по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мера пресечения второму соучастнику еще не избиралась.

Все подробности из зала суда мы собираем в режиме онлайн.

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УбийствоСудТомская область
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