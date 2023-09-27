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Силовики утроили облаву на мигрантов на огромном складе в Толмачево — видео работы оперативников

Часть иностранцев выдворят из страны

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Всего были проверены 63 иностранных гражданина

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Силовики проверили один из складов в селе Толмачево под Новосибирском и нашли незаконных мигрантов. Видео работы оперативников опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Всего были проверены 63 иностранных гражданина.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГУ МВД по Новосибирской области

В итоге по ч.1 ст.18.10 КоАП РФ привлекли 17 человек, которые работали без патентов. Из них двое находились в России незаконно, поэтому их выдворят из страны.

Также 9 человек привлечены по ч.1 ст.19.27 КоАП РФ за предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет. Им так же запретили въезжать в страну после выдворения.

Научный сотрудник одного из исследовательских институтов Новосибирска целый год судится с фирмой, в которой увидел нелегальную службу такси. В машину Степана (имя изменено. — Прим. ред.) случайно врезался мигрант на автомобиле, брендированном знаками популярного агрегатора.

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