Силовики утроили облаву на мигрантов на огромном складе в Толмачево — видео работы оперативников

Силовики проверили один из складов в селе Толмачево под Новосибирском и нашли незаконных мигрантов. Видео работы оперативников опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Всего были проверены 63 иностранных гражданина.
В итоге по ч.1 ст.18.10 КоАП РФ привлекли 17 человек, которые работали без патентов. Из них двое находились в России незаконно, поэтому их выдворят из страны.
Также 9 человек привлечены по ч.1 ст.19.27 КоАП РФ за предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет. Им так же запретили въезжать в страну после выдворения.
Научный сотрудник одного из исследовательских институтов Новосибирска целый год судится с фирмой, в которой увидел нелегальную службу такси. В машину Степана (имя изменено. — Прим. ред.) случайно врезался мигрант на автомобиле, брендированном знаками популярного агрегатора.