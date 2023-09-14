Мигрант против кандидата наук: новосибирский учёный попал в ДТП и случайно вскрыл работу нелегального такси

ДТП с продолжением

Дорога от научно-исследовательского института до дома у Степана обычно занимает 10–15 минут, но 17 июня 2022 года ему пришлось задержаться. В Ford Focus научного сотрудника врезался Hyundai Solaris.



— Я выезжал с парковки и остановился на выезде на улицу Академика Коптюга в районе Института цитологии и генетики. В этот момент в меня врезалась машина: водитель сдавал задом и, похоже, меня не заметил, — пояснил Степан в беседе с корреспондентом НГС.



За рулём «Хёндай» сидел гражданин Узбекистана Шарофиддин Махмудов. Степан сразу принял его за таксиста, поскольку машина была вкруг обклеена надписями Uber. По словам ученого, водитель заявил, что у него есть страховка, но вызывать аварийного комиссара отказался. Степан вызвал сам, а когда аварком приехал, оказалось, что полис ОСАГО у Махмудова просрочен. Ученый остановил проезжавший мимо экипаж ДПС, сотрудники ГИБДД согласились оформить аварию. Изучив документы, полицейские заявили, что машина мигранту не принадлежит.