Мигрант против кандидата наук: новосибирский учёный попал в ДТП и случайно вскрыл работу нелегального такси

Научный сотрудник одного из исследовательских институтов Новосибирска целый год судится с фирмой, в которой увидел нелегальную службу такси. В машину Степана (имя изменено — прим. ред.) случайно врезался мигрант на автомобиле, брендированном знаками популярного агрегатора. Дворник с фиктивной пропиской признался, что работает таксистом на арендованной машине, при этом компания, выдавшая ему авто, от пассажирских перевозок открещивается. Ученый собрал веские доказательства того, что фирма лукавит: по всей видимости, иностранцу без лицензии совсем не трудно устроиться таксистом, а трудоустройство таких извозчиков сегодня поставлено в Новосибирске на поток. Подробности — в статье Павла Тиунова.
ДТП с продолжением
Дорога от научно-исследовательского института до дома у Степана обычно занимает 10–15 минут, но 17 июня 2022 года ему пришлось задержаться. В Ford Focus научного сотрудника врезался Hyundai Solaris.
— Я выезжал с парковки и остановился на выезде на улицу Академика Коптюга в районе Института цитологии и генетики. В этот момент в меня врезалась машина: водитель сдавал задом и, похоже, меня не заметил, — пояснил Степан в беседе с корреспондентом НГС.
За рулём «Хёндай» сидел гражданин Узбекистана Шарофиддин Махмудов. Степан сразу принял его за таксиста, поскольку машина была вкруг обклеена надписями Uber. По словам ученого, водитель заявил, что у него есть страховка, но вызывать аварийного комиссара отказался. Степан вызвал сам, а когда аварком приехал, оказалось, что полис ОСАГО у Махмудова просрочен. Ученый остановил проезжавший мимо экипаж ДПС, сотрудники ГИБДД согласились оформить аварию. Изучив документы, полицейские заявили, что машина мигранту не принадлежит.
— Собственник автомобиля — некое ООО «Скорость». В объяснении инспекторам (имеется в распоряжении редакции) иностранец написал, что работает таксистом, но вину не признал. Заявил, что вина обоюдная. Я посмеялся, — продолжает Степан.
Разбор в ГИБДД расставил все точки над «i», признав мигранта виновником аварии. Степан собрал документы и обратился с иском в суд, потребовав солидарно взыскать с Махмудова и ООО «Скорость» 32 тысячи рублей на ремонт своего автомобиля. Параллельно ученый написал на второго водителя заявление в полицию, поскольку у него не оказалось лицензии на работу таксистом.
Самый гуманный суд в мире?
Иск приняли к производству в мировом суде Кировского района — по месту регистрации компании. На первом же заседании юрист «Скорости» заявила, что ответственность за действия Махмудова компания нести не собирается, поскольку машину ему дали в аренду на год, а сама «Скорость» организацией работы такси не занимается.
— Представитель фирмы принесла договор аренды (имеется в распоряжении редакции), который при детальном изучении оказался предельно сомнительным. Я откровенно называю его липовым, — отметил Степан.
Ученый отметил важные, на его взгляд, моменты, которые прямо указывают на «притворность сделки». Во-первых, договор между Махмудовым и «Скоростью» был заключён за день до ДТП, подчеркнул Степан. Во-вторых, арендатору полностью передаётся право на получение денежной компенсации, в том числе по полису ОСАГО. В-третьих, арендная ставка за пользование автомобилем — 1850 рублей/сутки, но нет графика платежей, и водитель может рассчитаться с компанией хоть в последний день действия договора.
— Контракт коммерчески не выгодный и рискованный для компании. Иностранный гражданин, которому выдают машину за миллион рублей, может разбить её, получить деньги по страховке и сбежать. Или пользоваться машиной целый год, отдать её и не платить за аренду. Попробуй с него потом высуди эти деньги, когда у него и прописки по факту нет, — рассуждает Степан.
О том, что у Махмудова «липовая прописка», ученый узнал, решив лично проверить адрес, который указан в справке миграционной службы. Оказалось, что приезжего водителя прописали в доме №13 на улице Инюшенской — продуктовом магазине, а работает он по патенту дворником в ООО «Элсиб».
Также, по словам Степана, представитель «Скорости» рассказала судье о работе компании. Оказалось, что у каждого «арендатора» в фирме есть «смена», у каждой «смены» — «начальник», что ночью «арендатор» обязан сдавать машину обратно в организацию. Ученый предоставил в редакцию НГС аудиозапись заседания, на которой зафиксированы показания сотрудницы компании.
— По всем признакам между Махмудовым и «Скоростью» имели место трудовые отношения. Я ходатайствовал, чтобы суд учёл все эти обстоятельства при вынесении решения, но, похоже, меня не услышали, — сетует Степан.
Мировой судья Наталья Львова постановила взыскать с Махмудова 32 тысячи рублей в пользу ученого, иск к ООО «Скорость» отклонила. Степан решил, что добиться справедливости — дело принципа и направил жалобу на постановление в районный суд.
Справедливое решение
Когда зампредседателя Кировского суда Ирина Новикова рассматривала апелляцию ученого, ему пришёл ответ от МВД (имеется в распоряжении редакции). В документе говорится, что заявление новосибирца о незаконной работе Махмудова таксистом в ООО «Скорость» рассмотрели и в отношении мигранта составили протокол «О незаконной трудовой деятельности в РФ» (ч. 1 ст.18.10 КоАП РФ). Суд приобщил ответ к материалам дела, но на исход он не повлиял: изучив ситуацию, судья Новикова утвердила решение мирового суда, проигнорировав доводы ученого.
Степан пошёл дальше и написал кассационную жалобу. В июле 2023 года в Восьмой кассационный суд в Кемерово вынес определение в его пользу.
— Суды не дали оценки доводам истца: относительно того, что в судебном заседании представитель ООО «Скорость» пояснял, что автомобили сдаются в аренду разным лицам посменно, имеется начальник смены; штатному расписанию ООО «Скорость» с указанием на наличие гаража и должности автослесаря; сведениям ЕГРЮЛ о видах деятельности ООО «Скорость», среди которых указана перевозка пассажиров. Фактически проигнорировано привлечение Махмудова к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности именно в ООО «Скорость», — говорится в определении.
Дело направили в Кировский суд на новое рассмотрение. Степан по-прежнему требует, чтобы ему выплатили 32 тысячи рублей солидарно — Махмудов и компания «Скорость».
Сеть перевозчиков
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Скорость» действует в Новосибирске с 2004 года. В списке приоритетного вида деятельности указано — «Аренда и лизинг легковых автомобилей», в дополнении — «Регулярные перевозки пассажиров» и «Деятельность легкового такси». По итогам 2022 года, компания заработала 26,9 млн рублей, из них чистая прибыль — 2,9 млн рублей.
Директор — Флусова Ирина Сергеевна. В сервисе GetContact номер Флусовой определяется по тегам «Гранд Авто Диспетчер», «Ирина Бухгалтер Скорость», «Ирина Гранд Авто», «Ирина Флусова Бухгалтер Гранд».
На звонок корреспондента НГС женщина не ответила, сообщение с предложением прокомментировать ситуацию проигнорировала.
Единственный учредитель ООО «Скорость» — Лобов Юрий Николаевич. Он также является учредителем ООО «Гранд Авто», которое зарегистрировано на том же адресе — Обогатительная, 6. Компания, название которой повторяет известный в Новосибирске бренд такси, по итогам 2022 года показала отрицательные финансовые показатели: выручка — 18,7 млн рублей, убытки — 4,6 млн рублей.
Примечательно, что директор «Гранд Авто» — Васильев Антон Витальевич раньше руководил компанией, чьё название повторяет бренд другой службы такси — «Глобакси». В составе учредителей этой фирмы числился полный тёзка сына депутата Законодательного собрания НСО Валерия Ильенко — Павел.
Номер телефона Юрия Лобова, который удалось найти корреспонденту НГС, оказался не доступен.
Редакция НГС отправила запрос в службу «Яндекс Такси» (Uber в России принадлежит «Яндексу») с просьбой предоставить информацию о том, есть ли у компании договор с новосибирским ООО «Скорость» или Шарофиддином Махмудовым. На момент публикации ответ не поступил.
Чего боится «Скорость»
Адвокат новосибирского учёного Андрей Росс заявил НГС, что впервые в своей практике встречается со случаем, когда суды настойчиво игнорируют объективные доводы: особенно постановление государственного органа о привлечении к ответственности (протокол МВД в отношении Махмудова).
— Вызывает удивление, почему суд первой инстанции вынес необоснованное решение, суд апелляционной инстанции его поддержал, и только суд кассационной инстанции объективно разобрался, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, — отметил юрист.
По его словам, если в новом процессе факт трудовых отношений между «Скоростью» и Махмудовым будет установлен, то компанию обязаны привлечь к ответственности за «Незаконное привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности в РФ» (ч.1 ст.18.15 КоАП РФ). Штраф по этой статье может достигать 800 тысяч рублей.
В беседе с корреспондентом НГС добивающийся справедливости Степан отметил, что недавно видел человека, очень похожего на Махмудова. Снова за рулем машины, обклеенной логотипами такси.
В начале месяца мы рассказывали, чем обернется для извозчиков новый закон о такси. По словам экспертов, вернутся бомбилы, а цены на поездки взлетят до небес.