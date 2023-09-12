Прораб заплатит 820 тысяч за гибель строителя ЖК «Тайгинский парк» от пакета штукатурки

В Новосибирске суд признал прораба стройки ЖК «Тайгинский парк» виновным нарушении правил безопасности, из-за которых погиб человек. Оганнеса Оганнисяна также обязали выплатить его родственникам 820 тысяч рублей. Об этом 12 сентября сообщили в суде Центрального района. В вину прорабу поставили то, что он не проинструктировал строителей о правилах работы на высоте и не позаботился о безопасности тех, кто трудится снизу.
— В дневное время подозреваемый, являясь рабочим-фасадчиком на объекте строящегося дома по улице Тайгинская в Калининском районе выполнял строительные работы по отделке фасада дома на высоте 12-го этажа. Вследствие небрежного отношения к обеспечению безопасности допустил падение пакета штукатурно-клеевой смеси весом 25 кг на потерпевшего, который находился на территории производства работ, — следует из материалов дела.
Решением суда прораба обязали выплатить двум родственникам погибшего рабочего 320 и 500 тысяч рублей. У сторон есть возможность оспорить решение.
Застройщик ЖК «Тайгинский парк» — КПД «Газстрой», а Оганнесян был трудоустроен у подрядчика — «ГК РСК».
— Участники произошедшего — сотрудники субподрядных организаций, выполняющих отдельные виды работ на стройплощадке. Погибший, в частности, являлся сотрудником компании, выполняющей работы по монтажу систем коммуникаций — водопроводных сетей и теплотрасс. Данным происшествием в настоящее время занимается государственная инспекция труда, которая даст оценку ситуации. Приносим искренние соболезнования семье погибшего, — ранее заявили НГС в КПД «Газстрой».
ООО «Специализированный Застройщик ДСК КПД-Газстрой» занимается возведением жилых домов. Учредителями компании по данным Контур.Фокус являются Ярослав Голко (75%) и Евгений Покровский (25%). В тех же долях им принадлежит и завод по производству строительных материалов «КПД-Газстрой». Выручка «СЗ Дск Кпд-Газстрой» в 2021 году составила 766,8 млн рублей, чистая прибыль — 353,1 млн.
В августе в Новосибирске мужчина погиб из-за падения плиты.