Прораб заплатит 820 тысяч за гибель строителя ЖК «Тайгинский парк» от пакета штукатурки

ООО «Специализированный Застройщик ДСК КПД-Газстрой» занимается возведением жилых домов. Учредителями компании по данным Контур.Фокус являются Ярослав Голко (75%) и Евгений Покровский (25%). В тех же долях им принадлежит и завод по производству строительных материалов «КПД-Газстрой». Выручка «СЗ Дск Кпд-Газстрой» в 2021 году составила 766,8 млн рублей, чистая прибыль — 353,1 млн.

