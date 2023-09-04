Подрядчика строительства спорткорпуса заподозрили в мошенничестве под Новосибирском — возбуждено дело

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества при строительстве спорткорпуса в рабочем поселке Мошково. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
— Да, возбуждено уголовное дело, — сообщили НГС в пресс-службе прокуратуры.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Оно заведено по факту хищения при строительстве спорткорпуса с плоскостным сооружением в Мошково.
По информации ТАСС, хищения при строительстве объекта составили более 2,6 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц ООО «ТехСтройПартнер».
По данным «Контур.Фокуса», ООО «ТехСтройПартнер» образовали в Барнауле Алтайского края, соучредителями компании выступают Алексей Медведев и Михаил Плотников. Последний также числится гендиректором организации. На конец 2020 года выручка компании составила 9 миллионов рублей, чистый убыток — 3,4 миллиона рублей. С фирмой заключили 3 госконтракта на сумму 57 миллионов рублей.
На сайте госзакупок указано, что ООО «Техническое строительное партнерство» (ТехСтройПартнер) стало победителем аукциона на выполнение работ по возведению объекта в сентябре 2019 года. Начальная цена контракта составила 31,5 миллиона рублей, но компания предложила построить спорткорпус за 29,2 миллиона рублей.
В конце августа в Новосибирской области экс-заместитель главы администрации поселка получил условный срок по делу о мошенничестве.