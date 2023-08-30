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Условный срок получил экс-замглавы поселка под Новосибирском — в чем его обвинили

Приговор вынес Искитимский районный суд

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Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве

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В Новосибирской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении должностного лица администрации рабочего поселка Линево Емельяненко А. П. Как сообщается на сайте Искитимского районного суда, его обвинили в хищении муниципальных средств.

Вместе с сотрудником администрации на скамье подсудимых оказался директор одной из местных фирм Пащенко В. П. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Их обвинили в совершении двух эпизодов преступлений.

Суд установил, что Емельяненко и Пащенко похитили принадлежащие поселку средства путем заключения муниципальных контрактов по возведению объекта капитального строительства на сумму свыше 4,3 миллиона рублей.

Суд признал фигурантов дела виновными и назначил им наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, с них взыскали более 1,8 миллиона рублей в пользу муниципального образования в возмещение причиненного ущерба.

В карточке дела уточняется, что материалы поступили в суд в октябре 2021 года. В этот же месяц прокуратура Новосибирской области сообщила, что направила в суд дело о хищении бюджетных средств в рабочем поселке Линево. Фигурантами дела оказались заместитель главы администрации населенного пункта и директор ООО «Сервис Плюс».

По данным «Контура.Фокуса», ООО «Сервис Плюс» образовали в 2016 году в Искитиме, в карточке компании указано, что в конце 2022 года произошло исключение недействующего юрлица из ЕГРЮЛ. Директором организации выступает Владимир Пащенко, учредителем — Виктория Зайцева. Пащенко также числится учредителем ООО «Сервистеплострой». С компанией заключили госконтракты на сумму 26 миллионов рублей.

— Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки законности использования бюджетных средств при строительстве коллектора системы водоотведения и тепловых сетей до инвестиционной площадки в р. п. Линево, — сообщали в ведомстве.

По версии следствия, директор фирмы по согласованию с замглавы поселка составил акты о приемке предусмотренных муниципальными контрактам работ, но фактически не выполненных. При этом, по данным ведомства, при исполнении контрактов компания проводила работы не в полном объеме и с заменой материалов.

Администрация Линево произвела оплату на основании документов, в результате чего поселку был причинен ущерб на сумму свыше 4,4 миллиона рублей.

В конце августа в суд Новосибирской области направили дело обвиняемых в хищении почти 9 миллионов рублей. Речь идет о мошенничестве с маткапиталом.

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