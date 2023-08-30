Условный срок получил экс-замглавы поселка под Новосибирском — в чем его обвинили

Суд признал фигурантов дела виновными и назначил им наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, с них взыскали более 1,8 миллиона рублей в пользу муниципального образования в возмещение причиненного ущерба.



В карточке дела уточняется, что материалы поступили в суд в октябре 2021 года. В этот же месяц прокуратура Новосибирской области сообщила, что направила в суд дело о хищении бюджетных средств в рабочем поселке Линево. Фигурантами дела оказались заместитель главы администрации населенного пункта и директор ООО «Сервис Плюс».

