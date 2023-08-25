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Пропажа 9 миллионов: сибиряков будут судить за мошенническую схему с маткапиталом

Обвиняемые создали кредитный кооператив, с помощью которого обманывали Пенсионный фонд

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Ущерб был причинен Пенсионному фонду

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В Искитимский районный суд направили дело обвиняемых в хищении почти 9 миллионов рублей. Как рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области, восемь жителей Искитима обвиняют в мошенничестве с маткапиталом.

По версии следствия, к обвиняемым с сентября 2020 года по октябрь 2021 года обратились 17 женщин, которые хотели улучшить свои жилищные условия с помощью маткапитала. Обвиняемых же подозревают в том, что они предоставляли ложные сведения в Пенсионный фонд РФ по Новосибирской области при получении материнского капитала.

Группа людей подыскивала земельные участки, которые находились в продаже по низкой стоимости в отдаленных районах Новосибирской области. Собственники этих участков были согласны на отсрочку платежа и оформляли земельные участки на держателей сертификатов и получали официальные разрешения на строительство на этих участках.

— Под видом улучшения жилищных условий обвиняемые заключали с держателями сертификатов мнимые договоры займов от имени кредитного кооператива, руководителем которого являлся один из обвиняемых, сопровождали женщин в отделение банка для снятия с их лицевых счетов переведенных по договорам займа денежных средств и возвращали их в кредитную организацию, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

После этого обвиняемые шли вместе с держателями сертификата о маткапитале в Пенсионный фонд, куда обращались с заявлением о распоряжении средствами маткапитала на погашение основного долга и уплату процентов по мнимым договорам займа. В результате Пенсионному фонду причинен ущерб в 9 миллионов рублей.

Восемь человек обвинили по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Уголовное дело направили на рассмотрение по существу в Искитимский районный суд Новосибирской области

В августе полиция задержала десять человек по подозрению в мошенничестве с оформлением банкротства. В числе подозреваемых оказались жители Новосибирской и Омской областей.

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