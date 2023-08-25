Пропажа 9 миллионов: сибиряков будут судить за мошенническую схему с маткапиталом

По версии следствия, к обвиняемым с сентября 2020 года по октябрь 2021 года обратились 17 женщин, которые хотели улучшить свои жилищные условия с помощью маткапитала. Обвиняемых же подозревают в том, что они предоставляли ложные сведения в Пенсионный фонд РФ по Новосибирской области при получении материнского капитала.