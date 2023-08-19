Причинил смерть по неосторожности: начали судить лихача, который пьяным наехал на палатку рыбаков на озере

В Купинском районном суде Новосибирской области начали рассматривать по существу дело Павла Размыслова, который в декабре 2022 года наехал на палатку с рыбаками. Один мужчина из Омской области скончался на месте, другой — получил травмы. Павла Размыслова обвиняют по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
По версии следствия Павел Размыслов 11 декабря сел пьяным за руль автомобиля «Toyota Rav 4» и передвигался со скоростью не менее 70 км/ч по покрытому льдом озеру Большие Чаны в Купинском районе. На озере в это время находилось много людей, которые занимались подледной рыбалкой.
Как рассказали в пресс-службе Купинского районного суда, проезжая мимо палатки с двумя жителям Омской области, Павел Размыслов не справился с управлением автомобиля и наехал на палатку. В результате наезда омичи получили травмы. На сайте суда происходящее дальше сформулировано так, что Павел Размыслов причинил погибшему мужчине сочетанную травму тела, которая расценивается как тяжкий вред здоровья. А так как пострадавший умер на месте преступления, то пьяный водитель причинил смерть по неосторожности.
В конце декабря 2022 года второй пострадавший обратился в редакцию НГС и обратил внимание, что уголовное дело переквалифицировали с тяжкого п. «а» ч. 4 ст. 264 статьи УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения») на преступление небольшой тяжести — ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Если по первой статье виновнику грозило от пяти до 12 лет колонии, то теперь — лишь до двух лет лишения свободы. Тогда после обращений омича делом заинтересовался Бастрыкин. Как мы видим, в суд дело пришло по статье 109 УК РФ.