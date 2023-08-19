Причинил смерть по неосторожности: начали судить лихача, который пьяным наехал на палатку рыбаков на озере

В Купинском районном суде Новосибирской области начали рассматривать по существу дело Павла Размыслова, который в декабре 2022 года наехал на палатку с рыбаками. Один мужчина из Омской области скончался на месте, другой — получил травмы. Павла Размыслова обвиняют по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).