«Принеси мне младенца». История маньяка-людоеда, который завлекал жертв умными беседами

В восьмидесятые годы в Татарстане орудовал кровожадный маньяк. Он вместе с сожительницей заманивал домой женщин и девочек, насиловал, убивал и ел их. Изувера звали Алексеем Суклетиным. Его подругу — Мадиной Шакировой.
Почему жертвы доверяли ему? Что известно об убитых женщинах? И как поймали маньяка? Подробности смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Родился будущий маньяк в 1943 году. Его мать работала медсестрой, и маленький Леша много времени проводил в военно-полевых госпиталях. Жестокость мальчик стал проявлять рано, еще до школы. То котенка соседского задушит, то швырнет в костер пса.
В 16 лет Суклетин по пьяни набрасывается на женщину, пытается ее изнасиловать и попадается. Его отправляют в колонию на два года. Суклетин освобождается, грабит с приятелями пенсионерку — и снова тюрьма. На этот раз — на 12 лет. В тюрьме много читает, а впоследствии умными беседами и завлекает своих жертв.
В 1979 году Суклетин знакомится с 23-летней Мадиной Шакировой. Они живут в поселке Васильево, недалеко от Казани. Первой жертвой Суклетина стала 22-летняя Катя Осетрова. Он заманил ее в дом и на глазах у подруги перерезал девушке горло и стал пить ее кровь.
Самой маленькой жертве маньяка было всего 11 лет. Школьницу Валю Еликову маньяк заманил к себе домой, представившись родственником. Изнасиловал, убил и съел. Так маньяк расправился с семью женщинами. При этом мясо убитых Суклетин не только ел сам, но и продавал под видом вырезки с местного мясокомбината и соседям. Однажды Суклетин даже приказал своей подруге Мадине украсть для него младенца. Женщина ослушалась и была жестоко избита.
Суклетина поймали случайно — летом 1985 года. Маньяк по пьяни рассказал своему собутыльнику Геннадию Углову, что ест женщин. Тот не поверил, и тогда маньяк показал ему отрезанную голову одной из жертв. Углов мигом кинулся в милицейский участок в Казани. Там ему не поверили и решили сначала, что у мужчины белая горячка.
Тогда Углов обратился к милиционерам поселка Васильево. Они осмотрели дом Суклетина и обнаружили страшные находки — кусок человеческой кожи, четыре мешка костей, полведра топленого человеческого сала. Все они принадлежали некогда пропавшим без вести женщинам.