«Принеси мне младенца». История маньяка-людоеда, который завлекал жертв умными беседами

Почему жертвы доверяли ему? Что известно об убитых женщинах? И как поймали маньяка? Подробности смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Родился будущий маньяк в 1943 году. Его мать работала медсестрой, и маленький Леша много времени проводил в военно-полевых госпиталях. Жестокость мальчик стал проявлять рано, еще до школы. То котенка соседского задушит, то швырнет в костер пса.



В 16 лет Суклетин по пьяни набрасывается на женщину, пытается ее изнасиловать и попадается. Его отправляют в колонию на два года. Суклетин освобождается, грабит с приятелями пенсионерку — и снова тюрьма. На этот раз — на 12 лет. В тюрьме много читает, а впоследствии умными беседами и завлекает своих жертв.