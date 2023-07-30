Местный «МММ»: как в Новосибирске работала «квартирная пирамида» — многодетная семья 30 лет пытается вернуть жильё

Золотые горы «Стайлинга»

В 1994 году в Новосибирске активно рекламировалась корпорация «Стайлинг». Всем предлагали или вложить деньги (обещали до 300 процентов годовых), или улучшить свои жилищные условия без дополнительных затрат. Для второго варианта нужна была только приватизированная квартира.



— Реклама корпорации «Стайлинг» шла и по телевизору, и по радио. Мы хотели обменять свою трёхкомнатную квартиру в Октябрьском районе — на Бориса Богаткова, 194/4 — на трёхкомнатную в Центральном районе. Через год обещали её предоставить. При этом они («Стайлинг». — Прим. ред.) дополнительно и за свой счет приватизировали квартиру, потом отвели нас к нотариусу, сказав, что надо подтвердить договор приватизации, и заключили с нами договор, — рассказала корреспонденту НГС мать многодетной семьи Татьяна Голикова, которая купилась на ту рекламу.

