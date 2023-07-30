Местный «МММ»: как в Новосибирске работала «квартирная пирамида» — многодетная семья 30 лет пытается вернуть жильё

Тридцать лет назад 37-летняя мать троих несовершеннолетних детей Татьяна Голикова вместе с мужем попались на удочку мошенников. Разрекламированная в то время корпорация «Стайлинг» обещала новосибирцам улучшить их жилье без каких-либо дополнительных вложений, а также выплатить большие проценты по вкладам. Надо было лишь отдать корпорации свою квартиру. А взамен — через год — получить квартиру уровнем выше. Семья Голиковых отдала «Стайлингу» свою трёшку, вот только никаких улучшений жилищных условий почему-то не случилось. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал историю многодетной семьи, лишившейся квартиры, и даже разыскал участников той аферы — некоторые до сих пор живут в Новосибирске.
Золотые горы «Стайлинга»
В 1994 году в Новосибирске активно рекламировалась корпорация «Стайлинг». Всем предлагали или вложить деньги (обещали до 300 процентов годовых), или улучшить свои жилищные условия без дополнительных затрат. Для второго варианта нужна была только приватизированная квартира.
— Реклама корпорации «Стайлинг» шла и по телевизору, и по радио. Мы хотели обменять свою трёхкомнатную квартиру в Октябрьском районе — на Бориса Богаткова, 194/4 — на трёхкомнатную в Центральном районе. Через год обещали её предоставить. При этом они («Стайлинг». — Прим. ред.) дополнительно и за свой счет приватизировали квартиру, потом отвели нас к нотариусу, сказав, что надо подтвердить договор приватизации, и заключили с нами договор, — рассказала корреспонденту НГС мать многодетной семьи Татьяна Голикова, которая купилась на ту рекламу.
65-летняя уже женщина рассказывает, что они даже не задумывались, что это за щедрость такая: за трёшку в Октябрьском районе получить трёшку в центре Новосибирска без каких-либо доплат. Говорит, были уверены, что за год использования их квартиры предприниматели получат доход, который и позволит осуществить подобное.
Квартиру сотрудники «Стайлинга» семье Голиковых приватизировали за один день. Голиковым пояснили, что надо написать заявление в опеку и исключить детей из процесса приватизации — мол, это необходимо, чтобы дети могли участвовать в приватизации когда-нибудь в будущем. Но это будущее не настало, квартира была просто продана: 14 января 1994 года подписан договор с Голиковыми, а уже 14 апреля «Стайлинг» заключил договор с покупателем. Естественно, через год многодетная семья никакого нового жилья в центре города не получила, а из квартиры все уже были выписаны.
— Они отобрали у нас квартиру, ввели нас в заблуждение. Это были мошеннические действия, поэтому так быстро и приватизировали. Получается, они были в сговоре с чиновниками, с органами опеки — приватизация же идет по месяцу-два, но никак не за один день. А человек, который помогал нам приватизировать квартиру, заходил сначала без нас [в эти кабинеты], а потом только мы с мужем заходили, — растерянно рассказывает пожилая женщина. — Мы и договор не читали тогда. Знаете, как под гипнозом были.
В результате Голиковы оказались вшестером в однокомнатной квартире старенькой матери Татьяны. В 1997 году многодетную семью Голиковых с тремя несовершеннолетними детьми в администрации Центрального района поставили на очередь по предоставлению жилья.
— Главный в «Стайлинге» был Гаврилов Валерий Юрьевич, а нотариусом была Киреева Марина Юрьевна. Мне позже другие пострадавшие сказали, что это якобы брат с сестрой. Сам Гаврилов во всем этом не участвовал, от него работали его маклеры, но имя его фигурировало в договоре, — вспомнила Татьяна Голикова.
«МММ» по-новосибирски
Корпорацию «Стайлинг» (её ещё называют финансово-промышленной корпорацией) Валерий Гаврилов организовал в 1993 году. Сейчас найти какие-то подробности этой аферы практически невозможно: публикации в интернете можно пересчитать по пальцам одной руки, в библиотечных архивах газет тех лет заметок тоже не много. Историю пришлось собирать по разрозненным упоминаниям да копиям старых судебных документов, которые сохранила Татьяна Голикова и передала в распоряжение редакции НГС.
В системе «Контур.Фокус» нет ФПК «Стайлинг», но находятся связанные с ней юридические лица. Например, ИЧП Гаврилова «Торговый дом «Стайлинг», образованное в мае 1993 года, а также ИЧП Гаврилова «Страховая компания «Стайлинг», которое появилось месяцем позже. Оба юрлица исключены из ЕГРЮЛ как не действующие в 2012 году.
Числятся за Валерием Гавриловым и ещё две фирмы, также не действующие: АОЗТ «Сириус» (образовано в июле 1993 года в Москве) и ООО «Новые Достижения Науки и Внедрение Экспериментальных Технологий» (появилось тоже в Москве, но в феврале 1995 года).
Достоверно выяснить, чем занимались эти структуры, уже невозможно, но на сайте «Отзовик» в 2018 году пользователи оставляли отзывы о некой Финансовой компании «Сириус», сотрудники которой навязчиво по телефонам предлагают размещать у них деньги под 15–30% годовых. Правда, Гаврилова в этом более позднем «Сириусе» уже нет.
Среди сообщений о звонивших на «Отзовике» можно прочитать такое: «На просьбы больше не беспокоить говорят, что мы все равно будем звонить, пока нас не выслушаете». Или: «Основная задача данных звонков — заманить в шикарный офис, где на другом уровне будет проходить обработка «клиента».
В немногочисленных публикациях новосибирских СМИ «Стайлинг» называют одной из первых в Новосибирске «финансовых пирамид», сравнивая её судьбу с «МММ» Сергея Мавроди. Новосибирская «пирамида» раскрутилась очень быстро: в течение года её отделения появились во всех районах города. Под брендом ФПК «Стайлинг» объединили торговый дом, страховую компанию и другие небольшие фирмы. В корпорации работало около трехсот человек.
«МММ» — крупнейшая в истории России финансовая пирамида, организованная Сергеем Мавроди. Действовала в середине 1990-х.
Больше всего за «Стайлингом» в то время следила газета «Новосибирские новости». Из её публикаций можно узнать, например, что Валерия Гаврилова задержали в 1995 году и наложили арест на офис компании на Красном проспекте, 184. Скандал был настолько серьезным, что в него пришлось вмешаться одновременно чиновникам мэрии, губернатору Ивану Индинку и полпреду президента Анатолию Манохину.
Вкладчики, кстати, как и в истории с «МММ», считали, что Гаврилов ни в чем не виноват — суды и силовики ему просто мешают. Их главными целями, по мнению защитников «Стайлинга», были здание головного офиса корпорации и огромное количество собранных денег.
По данным издания vn.ru, общая сумма договоров по самым скромным подсчетам составила более 6 миллиардов «старых» рублей. Но в июле 1995 года, как сообщали тогда «Новосибирские новости», уголовное дело против президента «Стайлинга» городская прокуратура закрыла из-за отсутствия состава преступления.
Правда, как и со знаменитым Мавроди, судьба главы «новосибирского МММ» оказалась печальной. Валерия Гаврилова взяли под стражу снова и 22 июля 2002 года вынесли приговор. Суд Железнодорожного района признал организатора «Стайлинга» виновным в мошенничестве и присвоении чужого имущества в крупном размере. Вердикт: 4,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима и конфискацией имущества. Сам Гаврилов вину не признал.
Обманутыми оказались более 8 тысяч человек. Имущество фирмы арестовали и продали, но собранных «Стайлингом» денег, как пишет vn.ru, следствие не обнаружило.
Суды Татьяны Голиковой
Оставшаяся без квартиры Татьяна Голикова участвовала в нескольких судах. Женщина рассказывает, что претензии к «Стайлингу» после 1994 года были не только у новосибирских инвесторов, но и у иногородних.
— Мы ходили коллективом по всем инстанциям. Только в нашей группе 132 человека были обмануты с квартирами, а остальные — с деньгами. Люди ведь приезжали из других городов и верили, что им выплатят большие проценты, — вспоминает женщина.
Один суд Татьяна Голикова даже выиграла — в марте 1995 года. Но процесс шел не по уголовному делу, а в связи с нарушением закона о защите прав потребителей.
— Истица обратилась в суд о возмещении причинённого ущерба, указав, что 27 декабря 1993 года она заключила договор, на условиях которого передала в «Стайлинг» трехкомнатную квартиру <…>, в свою очередь ответчик обязался в срок до 27 декабря 1994 года предоставить ей квартиру <…>, расположенную в Центральном районе или в правобережье по линии метро. В настоящее время срок договора истек, однако ответчик своих обязательств не выполнил, — сообщается в постановлении суда.
Судья решила, что «Стайлинг» обязан выплатить рыночную стоимость аналогичной квартиры на период окончания договора вместе с неустойкой и компенсацией морального вреда. Цена такой квартиры, как следует из судебных документов, соответствовала примерно 30 тысячам долларов США. По курсу ЦБ РФ 1 доллар на тот момент равнялся 4824 рублям. В итоге за все насчитали 152 миллиона 929 тысяч 920 рублей.
Из этих денег Голиковы успели получить лишь около трети: через некоторое время корпорацию «Стайлинг» признали банкротом.
Большинство копий судебных решений и различной документации женщина хранит до сих пор, надеясь, что это поможет ей как-то решить свою проблему. Голикова хочет добиться получения квартиры. Но так как от «Стайлинга» по понятным причинам она уже получить ничего не может, то все силы пожилая женщина направила на муниципальную власть.
Жильё за счёт города
Когда дети Голиковых подросли, и семья перестала считаться многодетной, её перевели в обычную очередь нуждающихся в жилье. Мама и муж, рассказывает женщина, за это время умерли, а дочь вышла замуж и перебралась к мужу.
— В 2014 году меня поставили на коммерческую очередь — коммерческий наём: мы платим мэрии за [муниципальную] квартиру, в которой я обязана проживать с семьей, — рассказывает женщина.
Один из вариантов — трехкомнатная квартира площадью 83,4 квадратных метра в доме на Зыряновской, 55 — нашёлся осенью 2022 года. Ежемесячный платеж за такую квартиру составлял 3600 рублей плюс коммунальные расходы. Но женщина не согласилась, рассчитывая получить от мэрии квартиру не в коммерческий, а в социальный наём: в этом случае очередник получает муниципальное жилье, за которое тоже платит арендную плату, но имеет возможность квартиру приватизировать. Добиться от городских властей такого варианта, замечает женщина, ей не удается.
— В мэрии нам много вариантов предлагали: на Тульской, на Рассветной. А здесь — на Зыряновской — нормальный вариант. Говорят, генерал здесь жил, а потом на Донбасс уехал, освободил квартиру. Вот дали бы этот вариант на муниципальной основе (в соцнаём с возможностью приватизации. — Прим. ред.), мы бы согласились, — замечает Татьяна Голикова.
Пока дети не стали взрослыми, лишившаяся жилья семья ютилась в однокомнатной квартире общей площадью 31 кв. м, в которой Голиковой принадлежит только часть — другая часть оформлена на детей её сестры.
В мэрии сообщили корреспонденту НГС, что Татьяна Голикова действительно «принята на учёт нуждающихся в жилых помещениях составом семьи из пяти человек» 9 июня 1997 года.
— В связи с достижением детей возраста 23-х лет <…> администрацией Центрального района Голикова Т. Н. исключена из списка многодетных семей. 26 октября 2022 года исключен из состава семьи её супруг — в связи со смертью. <…> Вопрос предоставления Голиковой Т. Н. жилого помещения по договору социального найма может быть рассмотрен мэрией города Новосибирска в установленном порядке при подходе очереди, — пояснили в мэрии.
На конец 2022 года учетный номер женщины в общегородской единой очереди нуждающихся в жилых помещениях в городе Новосибирске был 1808. Пока же она, уточнили в мэрии, включена в список граждан, претендующих на заключение договора коммерческого найма.
Оформлявший сделки нотариус
Корреспондент НГС разыскал нотариуса Марину Кирееву, которая тридцать лет назад заверяла договоры корпорации «Стайлинг». Женщина до сих пор работает нотариусом, у неё свой личный кабинет в самом центре города. С ней же работает дочь, а одну из топовых должностей в Нотариальной палате Новосибирской области занимает мужчина с такой же фамилией, а также именем, как в отчестве дочери Киреевой.
По данным ЕГРН, до марта 2023 года, когда сведения о собственниках-физлицах в выписке закрыли для третьих лиц, Марина Киреева являлась владелицей как минимум двух довольно дорогих квартир в центре Новосибирска — площадь каждой превышает 100 квадратов — и нежилого помещения на улице Советской.
В разговоре с журналистом НГС Марина Киреева категорически отвергла ходившую в 1990-е годы среди вкладчиков «финансовой пирамиды» версию ее родства с президентом «Стайлинга». Одинаковое отчество, заметила женщина, ещё совсем ничего не означает. Женщина также уточнила, что ничего подозрительного тогда в действиях «Стайлинга» не заметила.
— Неужели это кому-то интересно, эта столетняя давность? Это все проверяла прокуратура, были суды, безусловно. Все поставлено на свои места. Прокуратура проверяла от и до — все нормально, — подчеркнула в разговоре с журналистом Марина Киреева. — А я уже не помню ничего. Я работала тогда государственным нотариусом. И действовала от имени государства. Я государственный нотариус с 1982 года.
Большое количество своей недвижимости нотариус не стала комментировать и поспешила распрощаться с корреспондентом НГС.
Добросовестный покупатель квартиры
Татьяна Голикова утверждает, что была обманута при продаже квартиры, и никаких денег в момент составления договора, как и сам договор, они с мужем тогда не получили. Правда, проверить это утверждение практически невозможно. Женщина предполагает, что покупатель её квартиры на Бориса Богаткова, 194/4 мог быть в сговоре со «Стайлингом».
Покупателем по документам была девушка Елена, которой в момент сделки было всего 19 лет. Трёшка на Бориса Богаткова до сих пор оформлена на неё. Пока шли суды Голиковой со «Стайлингом», Елена изменила фамилию. В суды не ходила: на заседаниях присутствовал её представитель или отец.
В разговоре с корреспондентом НГС Елена подчеркнула, что она — честный покупатель и доказать обратное в судах никому не удалось. А квартиру ей купили родители, которые в те годы занимались бизнесом.
— Мы как честные приобретатели вкладывали деньги в фирму «Стайлинг» какой-то период времени. В договоре было прописано: с последующим приобретением квартиры. Они, конечно, сдержали свое обещание: мы приобрели квартиру. Потом на меня наезжали и в суд подали, что якобы незаконно приобретена квартира была, и хотели ее забрать обратно — вот эта Голикова, у которой мы её купили. Я думаю, не стоит эту историю больше ворошить, — заметила в разговоре с журналистом Елена.
— Не похожи они (родители Елены. — Прим. ред.) на предпринимателей, они самые обычные люди, как я. И рассказывали они в судах, что купили квартиру для своего сына-инвалида, чтобы ему удобно было с первого этажа спускаться, — возразила Татьяна Голикова.
Документами эта версия не подтверждена, а в базе данных «Контур.Фокус» нет и не было предпринимателей с именами и фамилией родителей Елены.
Сама Елена в описании событий 30-летней давности допускает ряд противоречивых оговорок: то утверждает, что нотариусом в сделке был мужчина, потом говорит о нём в женском роде. Сначала замечает, что «Стайлинг» с ними поступил честно, но тут же добавляет: мол, отобрать квартиру у неё пытались через суд из-за неправильно оформленной доверенности, а это подстроить могли только в «Стайлинге».
В какой-то момент Елена заявила, что Голикова, по её данным, получила все деньги за проданное жильё, из-за чего ей квартиру и не вернули. Она сообщила, что у неё есть документы, подтверждающие её слова, но показывать их она не намерена.
Между тем, в копиях судебных документов, которые имеются в распоряжении НГС, указано, что 29 ноября 2002 года Железнодорожный районный суд отказался вернуть Голиковой квартиру по другой причине: суд не нашел оснований признать договор купли-продажи от 14 января 1994 года, который Голиковы подписали добровольно, недействительным.
— Суд также принимает во внимание и то обстоятельство, что в связи с ликвидацией ФПК «Стайлинг», приведение сторон в первоначальное положение в соответствии со статьей 167 ГК РФ невозможно без нарушений законных прав и интересов добросовестного покупателя, — говорится в судебном решении.
— Это (разбирательство истории. — Прим. ред.) никому ничего не принесет. Никакой пользы. Об этом даже вспоминать не хочется. Я — абсолютно честный приобретатель квартиры. Мне ничего доказывать никому не надо, — завершила разговор с журналистом Елена.
При внимательном изучении договоров «Стайлинга» с бывшими и новым владельцами квартиры в глаза бросается одна странная деталь: жильё Голиковых было продано Елене практически по той же цене, что и куплено. А учитывая гиперинфляцию и поправку на валютный курс, его стоимость оказалась даже ниже «закупочной» цены.
«Стайлинг» купил у Голиковых квартиру 14 января 1994 года за 5 миллионов 407 тысяч 758 рублей (3988 долларов США на тот момент), а продал Елене 14 апреля за 5 миллионов 600 тысяч рублей (3137 долларов США). Эта сделка выглядит еще более странной, если выяснить, сколько в среднем тогда стоила трехкомнатная квартира.
— Вот смотрите, какие данные есть: издание «Недвижимость Сибири» за 1995 год. Там показаны изменения стоимости квартир за 1994 год в Новосибирске: в начале года трехкомнатная квартира стоила 23 миллиона рублей, а в декабре 1994 года уже 54 миллиона рублей, — пояснил директор АН «Жилфонд» Александр Чернокульский.
А куда все пропали
Следы президента «финансовой пирамиды» Валерия Гаврилова обрываются на том самом судебном процессе, где ему дали 4,5 года за мошенничество — после 2002 года в информационном пространстве его нет совсем. Не находится ничего о судебных процессах по «Стайлингу» и на сайтах судов, словно информацию кто-то вычистил.
Правда, и до суда о Гаврилове мало что было известно. В vn.ru, например, писали, что президент «Стайлинга» — «мало кому известный среди бизнесменов бывший снабженец НАПО имени Чкалова», и предположили, что он — подставная фигура. Татьяна Голикова также отметила, что за все время они ни разу не видели главу корпорации — во всех случаях от его имени действовали представители. На стадии оформления договора с Голиковыми это был некий Александр Резинкин, который потом тоже куда-то пропал.
Вспоминая, какие разговоры ходили среди обманутых вкладчиков и во время судебных процессов, Голикова рассказывает, что Резинкин якобы уехал из города, женился и сменил фамилию. А Гаврилов после завершения судебного срока якобы был определён в социальное учреждение для престарелых в городе Обь, где потом и скончался. В самом доме для престарелых эту информацию подтвердить не смогли, сославшись на закон о персональных данных.
Несмотря на все обстоятельства и прошедший тридцатилетний срок, Татьяна Голикова до сих пор надеется получить жильё. И периодически по этому поводу ведёт с мэрией общение.
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