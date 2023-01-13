Обвешивалась брендами, жила в роскоши: как россияне несли миллионы в пирамиду 26-летней красавицы-блогера. 5 историй

Потом начались проблемы с выплатами, Татьяна юлила, уходила от вопросов, перестала отвечать на звонки. 30 декабря 2022 года Анна поехала домой к Татьяне, чтобы поговорить с ней и всё выяснить. В дверях она увидела толпу таких же, как она.



— Там было много вкладчиков. Они уже яро обсуждали, где деньги. В процессе Таня призналась, что создала какую-то пирамиду, а деньги все потеряла на фьючерсах — это самая рисковая торговля, как в казино, — сказала Анна.

Александра. Выборг. 24 года

Из-за финансовой пирамиды Александра осталась без квартиры с двухлетним ребенком на руках. С Татьяной они познакомились в Выборге несколько лет назад.

— Мы с Таней хорошо общались и сдружились, когда она в нашем городе выложила пост о поиске человека, который бы кормил ее кошку, пока она в отпуске. Она мне оплачивала эту работу. Потом она тоже подкидывала мне работу. Я была беременна, и деньги мне были не лишними, — объяснила Александра в разговоре с 76.RU. — Она рассказала, что живет на инвестициях, что она инвестор. Вкладывает деньги в арбитраж через Москву и Питер. Предлагала и мне, но у меня тогда не было денег. Мы переписывались, она интересовалась, как у меня дела. Я следила за Таней в соцсетях, она там показывала красивую жизнь, путешествия.