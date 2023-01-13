Обвешивалась брендами, жила в роскоши: как россияне несли миллионы в пирамиду 26-летней красавицы-блогера. 5 историй

«Делаю денежные медитации и грамотно инвестирую», — гласило описание профиля в соцсетях
Как так вышло? Почему после болезненного опыта МММ россияне продолжают вкладываться в сомнительные варианты заработка? Мы поговорили с теми, кто лишился денег в ярославской пирамиде, и теми, кто знал ее создательницу с детства.
МММ — крупнейшая в истории России финансовая пирамида, организованная Сергеем Мавроди. Действовала в середине 1990-х.
«После школы нехило поднялась»
Татьяна выросла в Рыбинске Ярославской области. Старые знакомые девушки говорят, что в школе она не выделялась: обычная семья, стандартная успеваемость. «Звезда» взошла с переездом в Москву.
— Класса до
Иван рассказал, что в школе Татьяна не проявляла особого интереса к точным наукам, экономике. ЕГЭ сдала средне и уехала из Рыбинска в московский вуз. Старые друзья девушки вспоминают, что она училась на соцработника.
— После выпуска мы не общались, но внезапно начали какие-то истории доноситься из смежных окружений, что она нехило поднялась в Москве, — вспомнил Иван.
Никто достоверно не может вспомнить, как именно поднялась Татьяна. Участникам пирамиды она рассказывала о работе в инвестиционной компании, а в соцсетях делилась новостями с биржи и роскошной жизнью. Одной из первых дорогих покупок Татьяны была новенькая «БМВ», тогда, по словам подруги, у девушки даже не было прав. В личном блоге Татьяна выводила на чистую воду финансовых мошенников и создателей других пирамид. Объясняла, как работают подобные схемы. Подписчики росли.
— Смотрела интервью Блиновской и Собчак? — спрашивали как-то у Татьяны в рубрике «Вопрос — ответ».
Елена Блиновская — блогер, прославилась благодаря продажам курса «Марафон желаний». Блиновская за деньги предлагает людям изменить финансовое сознание и научиться правильно посылать запросы во Вселенную. В январе 2022 года дала скандальное интервью журналистке Ксении Собчак.
— Я пыталась. Начинала несколько раз, но мне такое смотреть скучно. Вообще, я проходила марафон Блиновской еще в 2018 году — это интересный и крутой опыт. И как личность она мне симпатизирует. К Собчак примерно так же отношусь (нейтрально-положительно, я вообще ко всем так отношусь). Она сделала классный прогрев своему будущему курсу, — рассуждала Татьяна.
Роскошная свадьба, курорты, бренды
После вуза Татьяна поездила по России — знакомые появились в многих городах от Краснодара до Выборга. В
Татьяна показывала в личном блоге размах торжества. Хвасталась, что подарила супругу престижную иномарку, а сама свадьба обошлась во много миллионов — в подтверждение выложила смету. За свадьбой следили многие жители Ярославской области. Что говорить, про торжество даже выпустили телевизионный сюжет.
Параллельно роскошной жизни и запуску марафона о финансах Татьяна помогала друзьям. Предлагала им свои финансовые услуги. Люди отдавали Татьяне накопления, а она обещала использовать их для торгов на бирже, при этом исправно отдавала приятелям проценты. Слухи о легком заработке плодились быстро, поэтому к девушке обращалось всё больше людей.
— Она даже паре моих знакомых писала, с кем в школе пересекалась, чтобы их завлечь. Знаю, что предлагала и кредиты взять. Объясняла это тем, что работает с суммами от
Анна. Рыбинск. 33 года
Анна (имя изменено. — Прим. ред.) — одна из многочисленных пострадавших. На правах анонимности она согласилась рассказать, как начала работать с Татьяной. По ее словам, это началось несколько лет назад.
— Наблюдала за Таней, смотрела, что она крутится в инвесторских кругах, зарабатывает. Всё равно тема инвестиций мне всегда была интересна. Видела красивую, прекрасную жизнь Татьяны в соцсетях. Ее подруг, которых она осыпает подарками. И когда мы начали узнавать ее, говорили, что она работала в компании, а потом пошла в свободное плавание, — вспомнила Анна.
Анна заходила в пирамиду через свою знакомую. Тогда порог входа для участников составлял 5 миллионов рублей. Из-за величины суммы многие люди объединялись и отдавали Татьяне деньги вскладчину. Сначала, как объяснила Анна, деньги работали на бирже. А в феврале 2022 года случилась заморозка средств.
— Выплаты тогда стали минимальными. Деньги получали те, у кого были кредитные средства. Потом она запустила другую систему — арбитраж. Есть люди, просто кинутые на деньги, а я и мое окружение яро следили за работой Татьяны. Я лично покупала кучу обучений, чтобы понимать, где и как работают мои деньги. После заморозки акций я всё изучила и нашла тому подтверждение. Арбитраж — это безопасный способ заработка, это всё интересно. Поэтому, когда Татьяна предложила больше проценты и заработок на арбитраже, многие согласились, — рассказала в разговоре с 76.RU Анна. — Потому что я лично на акциях потеряла свой капитал, это было грустно, хотелось отрабатывать.
Арбитраж — легальный способ заработка. Смысл в получении дохода за счет разницы цены товара на разных рынках. То есть покупать там, где дешевле, продавать, где дороже.
С августа 2022 года всё стало, по словам Анны, «замечательно», появились выплаты.
— На этом фоне к этому всему подключились мои родители. Мама взяла кредит на 500 тысяч, а потом отец взял кредит на 500 тысяч, чтобы отработать деньги дочери и жены. Мы зашли, начали отрабатывать замороженные деньги. Я всё контролировала, как мне казалось. Она присылала скрины, отчитывалась, — рассказала Анна. — Она хороший, тонкий психолог. Ну очень грамотно она отвечала. Я очень на это купилась, много не требовала.
Потом начались проблемы с выплатами, Татьяна юлила, уходила от вопросов, перестала отвечать на звонки. 30 декабря 2022 года Анна поехала домой к Татьяне, чтобы поговорить с ней и всё выяснить. В дверях она увидела толпу таких же, как она.
— Там было много вкладчиков. Они уже яро обсуждали, где деньги. В процессе Таня призналась, что создала какую-то пирамиду, а деньги все потеряла на фьючерсах — это самая рисковая торговля, как в казино, — сказала Анна.
Александра. Выборг. 24 года
Из-за финансовой пирамиды Александра осталась без квартиры с двухлетним ребенком на руках. С Татьяной они познакомились в Выборге несколько лет назад.
— Мы с Таней хорошо общались и сдружились, когда она в нашем городе выложила пост о поиске человека, который бы кормил ее кошку, пока она в отпуске. Она мне оплачивала эту работу. Потом она тоже подкидывала мне работу. Я была беременна, и деньги мне были не лишними, — объяснила Александра в разговоре с 76.RU. — Она рассказала, что живет на инвестициях, что она инвестор. Вкладывает деньги в арбитраж через Москву и Питер. Предлагала и мне, но у меня тогда не было денег. Мы переписывались, она интересовалась, как у меня дела. Я следила за Таней в соцсетях, она там показывала красивую жизнь, путешествия.
Спустя время Александра решила продать квартиру в центре Выборга и купить жилье за городом. После сделки у нее остались свободные деньги. Татьяна словно почувствовала это.
— Она предложила вложить 380 тысяч, то, что осталось. Татьяна сразу помогла мне закрыть кредит за пару дней — 96 тысяч. И ежемесячно я получала 10% от вложенной суммы. С июня
Потом Татьяна вышла на связь. Сообщила, что денег у нее нет и отдавать нечего. Посоветовала писать заявление в полицию.
— Меня и моего сына она оставила на улице. Ему нет и двух лет. Я теперь без квартиры, без всего. Просто без всего. Чем мой ребенок заслужит такую жизнь, которая у него будет? Деньги с квартиры — это мое единственное наследство. Я первые дни, как узнала, плакала и просила прощения у ребенка. Я когда его рожала, не хотела, чтобы он жил так же, как я в детстве. Мне перед ним сейчас стыдно, — сказала Александра.
Ирина. Рыбинск. 25 лет
Знакомые Ирины (имя изменено. — Прим. ред.) не знают о том, что она стала жертвой финансовой пирамиды. Она попросила не указывать своего настоящего имени, но подробно рассказала, как попала в пирамиду.
— Я с Таней лично знакома. Я очень хотела инвестировать, но ничего об этом не знала. Мы с ней созванивались, она рассказывала мне про брокеров, про мир инвестиций. Инвестировать я так и не начала, потому что финансов не было, да и знаний было мало. Получается, под конец 2022 года, где-то 26 декабря, она мне написала с предложением сотрудничать. Чтобы она на моих деньгах зарабатывала и платила мне каждый месяц по 10%, — вспомнила Ирина. — Она сказала, что, если мне потребуется вывести деньги, чтобы я ее предупредила за неделю. Она мне прислала реквизиты, но номер был не ее. Я у общего знакомого спросила, действительно ли это Таня. Он ей позвонил, она его успокоила. Про номер Таня объяснила, что это ее менеджер.
Татьяна объяснила Ирине, что порог входа — 300 тысяч рублей. Но Ирина призналась, что таких денег у нее нет, имеются лишь 60. Татьяна согласилась.
— 31 декабря
На вопрос о том, почему Ирина купилась, она назвала несколько причин.
— Она в соцсетях вела активную жизнь: вот свадьба дорогая, вот Мальдивы, а вот Дубай. Плюс была история с финансовой пирамидой, Таня якобы разоблачила ее создателя, рассказывала про схему. В этом плане тоже было доверие к человеку, на этой основе. Я написала заявление в полицию. Пострадавшие есть не только в Ярославской области, но в Москве, Краснодаре и других городах, — сказала Ирина. — Когда выяснилось, что это всё пирамида, я написала по тому номеру, который мне дала Татьяна для перевода денег. И там человек сказал, что так же инвестировал, и Таня просто попросила переслать деньги на два других номера. Я им тоже написала, им Таня тоже была должна. Ни на какой счет, никуда она их не бросала, а просто, видимо, хотела возместить пирамиду.
Андрей. Ярославль. 27 лет
Андрей (имя изменено. — Прим. ред.) познакомился с Татьяной на вечеринке друзей. Большинство ребят из компании — приятели с детства. Андрей рассказал, что втянулся в финансовую пирамиду из-за людей. Он хорошо знал тех, кто доверял Татьяне.
— Самый идиотский вариант построения пирамиды — через знакомых и друзей. Доверие вызывало именно это. Все, кто имеет отношение к этому делу, — большой круг друзей. Я познакомился с Таней на дне рождения друзей. У нее тогда возникла проблема, которую я помог ей решить. Я знал, что есть девочка знакомая, которая занимается инвестициями. Она мне написала потом, сказала, что мой контакт дала подруга, — рассказал Андрей. — Это было в начале 2022 года. В итоге я ей кинул деньги — в общей сложности 250 тысяч.
В ноябре 2022 года Андрей написал Татьяне, что хочет слетать в отпуск, и попросил вывести часть суммы. Она скинула ему 100 тысяч рублей. Андрей считает, что ему повезло.
— 31 декабря 2022 года в шесть вечера я получаю подарок: мне пишут друзья, что Таня всех абсолютно опрокинула, что денег вообще никаких нет. Кто-то узнал чуть раньше. Я говорю: «Как так, она ведь всем с детства знакомая? Люди с детства дружат». Я только потом понял, что всё. Я потом ей написал, спросил, как дела, а она ответила, что я и так всё знаю. Состояние было немного суматошное. Я потом зашел в переписку, но там всё было удалено. Я пожелал ей всего хорошего. Я просто принял это, — объяснил Андрей. — Она делала вид, что занимается акциями, а на самом деле ничего не делала. Просто брала деньги у одних и отдавала другим. И в какой-то момент это всё рухнуло, упало. Есть ребята из Питера, из Москвы, из Рязани, Краснодара. 370 человек — это, конечно, да...
Инга. Тольятти. 25 лет
Инга (имя изменено. — Прим. ред.) живет в Тольятти. Из-за пирамиды она влезла в долги и теперь ежемесячно должна платить 70 тысяч рублей по кредитам. Денег на выплаты у нее нет. С Татьяной они познакомились через общих знакомых осенью 2021 года. Татьяна регулярно пересылала Инге сообщения от других участников пирамиды, предлагала тоже вложиться и пассивно зарабатывать.
— Она мне делала дорогие подарки — на день рождения подарила 100 тысяч, оплатила лимузин, билеты до Рыбинска. Мы тогда первый раз увиделись. После этого я взяла кредиты. Она мне пересылала переписки, говорила, что ее комментарии везде открыты, а в черном списке никого нет. Что если бы были недовольные, то это бы где-то всплыло. Говорила, что я могу всё проверить. В феврале 2021 года взяла первый кредит на 300 тысяч и скинула ей, его я еще могла потянуть, а потом не рассчитала. Но она в тот момент говорила, что мы закроем все кредиты до Нового года, — вспомнила Инга. — Она мне каждый месяц кидала по 30 тысяч, но потом я захотела уволиться с работы, но Таня сказала, что пока я на официальной работе, надо взять больше кредитов. Потому что моя работа была хорошей — там официально связывались с банком. Мне оформили большую сумму. Я взяла 7 кредитов в 4 разных банках на общую сумму около 2,5 миллиона рублей.
Ежемесячно Инге приходило по 30 тысяч рублей, а с сентября 2021 года по февраль
— С тех пор приходили деньги только на кредиты. Только с октября ничего не заплачено. Я не могу поднять ежемесячный платеж 70 тысяч рублей. Когда деньги перестали приходить, она говорила: потом, завтра. Я спрашивала, что там, она говорила, что простые задержки, — объяснила Инга. У меня не было догадок, что она мне не скинет деньги. Да, были задержки, но потом она скидывала сразу за три месяца. С октября у меня просрочки, я уже не могу сделать кредитные каникулы. Сейчас у меня только банкротство, а оно от 100 тысяч. Друзья и родные знают, но не могут мне оплатить. Я подала заявление в полицию в электронной форме.
«Это просто была пирамида»
Когда обман вскрылся и участники пирамиды узнали, во что ввязались, Татьяне начали обрывать телефон. Спустя пару дней она написала явку с повинной. Полиция возбудила уголовное дело. По состоянию на 10 января 2023 года в полицию обратилось около 40 пострадавших. При этом в чатах участников пирамиды около 400 человек.
— Следователем МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ, в отношении местной жительницы, которая подозревается в создании финансовой пирамиды, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ярославский экономист, преподаватель экономического факультета ЯрГУ имени Демидова Александр Прохоров считает, что случившееся — результат отсутствия у людей иммунитета к пирамидам.
— Это как эпидемия заразная, от жадности и глупости. Принцип у пирамид общий: у людей берут деньги, часть отдают с процентами, потому что берут деньги у новых людей и всё время увеличивают, расширяют круг. Это очевидный обман. В конце концов некоторые участники пирамиды знают, что это пирамида, но надеются выйти до того, как пирамида рухнет. И кому-то это удается. Создатели пирамиды придумывают разные декорации, чтобы это не было похоже на пирамиду. Специально путают следы, — сказал Александр Прохоров. — Я краем уха слышал про Татьяну. Потому что она «умная», могла бы брать деньги у «глупых» людей и вкладывать на их имя в разные активы — как поступают финансовые консультанты, но она этого не делала, насколько я понимаю. Она просто брала деньги людей и обманывала их. Список этих авантюристов кончился, ну и деятельность ее кончилась.
На одном из видео, снятых после того, как пирамида рухнула, Татьяна объясняет, что не хотела ничего плохого.
— Я пыталась выкрутиться. Когда всё это началось, сначала реально торговали, потом всё в минус. Пришлось перекрываться. У меня никогда не было умысла оставлять себе средства. Никогда не было, — говорит девушка. — Это была просто пирамида. Всё, я сяду.