Экс-сотрудников Ростехнадзора обвинили во взятке — сумма превысила полмиллиона

В Новосибирске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников Ростехнадзора. Их обвиняют в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.



По версии следствия, сотрудники были государственными инспекторами отдела по надзору за объектами газопотребления и газораспределения Сибирского управления Ростехнадзора.

