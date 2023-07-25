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СрочноЭкс-сотрудников Ростехнадзора обвинили во взятке
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Экс-сотрудников Ростехнадзора обвинили во взятке — сумма превысила полмиллиона

Уголовное дело уже направили в суд

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Дело рассмотрит Центральный районный суд

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В Новосибирске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников Ростехнадзора. Их обвиняют в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, сотрудники были государственными инспекторами отдела по надзору за объектами газопотребления и газораспределения Сибирского управления Ростехнадзора.

— По данным следствия, установлено, что в период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года обвиняемые на систематической основе как лично, так и через посредников получали взятки за совершение действий в пользу взяткодателей, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.

За взятки инспекторы сокращали установленные законом сроки рассмотрения обращений предпринимателей и принимали решения в их пользу.

— На основании полученных от должностных лиц актов вместе с исполнительной документацией объекты вводились в эксплуатацию. Общая сумма взяток составила около 500 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Инспекторам предъявили обвинение в получении взятки (ч. 3 ст. 290, ч. 2 ст. 290, ч. 1 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд.

Ранее НГС писал о том, что кадастровый инженер дал деньги чиновнику мэрии за оформление земли. Его судили за взятку.

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ВзяткиСудПрокуратураСледственное управлениеНовосибирскРостехнадзор
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